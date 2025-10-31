Aρχαιολόγοι λύνουν το μυστήριο δολοφονίας 2.000 ετών σε τηλεοπτικά γυρίσματα

Φως στο μυστήριο δολοφονίας που χρονολογείται πριν από δύο χιλιετίες σε έναν οικισμό της Εποχής του Σιδήρου στο Ντόρσετ της Βρετανίας, έριξε τηλεοπτική εκπομπή κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της.

Η παρουσιάστρια Sandi Toksvig και ο αρχαιολόγος του Πανεπιστημίου του Μπόρνμουθ, Μάιλς Ράσελ ενώ περνούσαν μέσα από τις κατοικίες και το νεκροταφείο μιας κελτικής φυλής που ονομαζόταν Durotriges, η οποία ζούσε στις αγροτικές περιοχές του Ντόρσετ πριν από τους Ρωμαίους, έπεσαν πάνω στον σκελετό ενός έφηβου κοριτσιού, θαμμένο μπρούμυτα σε ένα λάκκο.

Μιλώντας στην The Independent, η Toksvig παραδέχτηκε σχετικά με την ανακάλυψη για την εκπομπή του Channel 4: «Γύρισα επιτέλους το πρόσωπο στο φως και ένιωσα ότι το άτομο με κοιτούσε... Εκείνη τη στιγμή, απροσδόκητα ξέσπασα σε κλάματα».

Διαπίστωσαν ότι η έφηβη είχε υποστεί βλάβη στα χέρια και στο πάνω μέρος του κορμού της, η οποία μπορεί να προήλθε από πράξεις βίας πριν από τον θάνατο.

Το να θάβεις κάποιον μπρούμυτα δεν ήταν φυσιολογικό εκείνη τη στιγμή, με το σώμα να τοποθετείται προσεκτικά στον τάφο - οδηγώντας τους αρχαιολόγους να εκτιμούν πως θυσιάστηκε.

Σύμφωνα με τον αρχαιολόγος Δρ Ράσελ «Τα ευρήματα ήταν συχνά σε ρωμαϊκό στυλ, δείχνοντας ένα μείγμα μεταξύ ρωμαϊκών και παραδοσιακών εθίμων της Εποχής του Σιδήρου, βοηθώντας μας να δημιουργήσουμε μια εικόνα για το πώς ζούσαν και πέθαναν αυτοί οι άνθρωποι πριν από 2.000 χρόνια».

Δυστυχώς, αυτό δεν ήταν το μόνο θύμα θυσίας που ανακτήθηκε από το αποθετήριο, με τους αρχαιολόγους να βρίσκουν έναν έφηβο το 2024 και μια νεαρή ενήλικη γυναίκα το 2010 της οποίας ο λαιμός κόπηκε.

Ο Ράσελ πιστεύει ότι αυτές οι ανακαλύψεις βοηθούσαν να «χτιστεί» μια εικόνα της φυλής, σε μια κοινωνία που λεγόταν ότι ήταν μητριαρχική.

Οι γυναίκες κατείχαν τη γη εδώ, ενώ οι άνδρες καλούνταν να ταξιδέψουν στα χωριά των συζύγων τους για να παντρευτούν αντί για το αντίστροφο, κάτι που ήταν ο κανόνας τότε, υποδηλώνοντας ότι τα θύματα μπορεί να ήταν στο χαμηλότερο άκρο της κοινωνίας και ως εκ τούτου να ήταν έτοιμα για θυσίες.