Το σύμπαν έχει τον δικό του… Batman – Το εντυπωσιακό νεφέλωμα σαν βγαλμένο από κόμικ (βίντεο)

Αστρονόμοι του European Southern Observatory (ESO) δημοσιοποίησαν μία εντυπωσιακή εικόνα ενός νεφελώματος που μοιάζει με τεράστια νυχτερίδα να απλώνει τα φτερά της, στο σκοτάδι του διαστήματος, παραπέμποντας στο εμβληματικό σήμα του Batman.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε από το VLT Survey Telescope (VST) στην έρημο Ατακάμα της Χιλής και δείχνει ένα τεράστιο νέφος αερίων και σκόνης περίπου 10.000 έτη φωτός μακριά από τη Γη, ανάμεσα στους αστερισμούς Circinus και Norma.

Οι σκοτεινές αποχρώσεις σχηματίζουν τα «φτερά» της νυχτερίδας, ενώ, το κέντρο της λάμπει με βαθύ κόκκινο φως, ως αποτέλεσμα της ακτινοβολίας από νεογέννητα άστρα που ζεσταίνουν το υδρογόνο γύρω τους.

Στην πραγματικότητα, η «Κοσμική Νυχτερίδα» είναι μία κοσμική θερμοκοιτίδα, περιοχή όπου γεννιούνται νέα άστρα. Οι πυκνότερες ίνες σκόνης κρύβουν πίσω τους το φως, δημιουργώντας τη χαρακτηριστική φτερωτή σιλουέτα που φαίνεται να πετάει μέσα στο κενό.

Οι αστρονόμοι αναγνωρίζουν τμήματα της δομής ως γνωστές περιοχές σχηματισμού άστρων: Το RCW 94 αντιστοιχεί στο δεξί «φτερό» και το RCW 95 στο σώμα της νυχτερίδας. Τα υπόλοιπα τμήματα παραμένουν ανεπίσημα, ενισχύοντας το μυστήριο.