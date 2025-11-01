Φρανκφούρτη: Συναγερμός σε εμπορικό κέντρο έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς

Οκτώ τραυματίες κατά τη διάρκεια εκκένωσης του εμπορικού κέντρου  

Οκτώ τραυματίες κατά τη διάρκεια εκκένωσης του εμπορικού κέντρου
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στο Nordwestzentrum της Φρανκφούρτης, μετά από αναφορές για δυνατούς θορύβους σε εμπορικό κέντρο το απόγευμα του Σαββάτου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για πυροτεχνήματα ή για πυροβολισμούς.

Περισσότεροι από δύο ώρες μετά τον πρώτο συναγερμό, παραμένει ασαφές τι ακριβώς συνέβη.

Κατά την εκκένωση του κτιρίου, τουλάχιστον οκτώ άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ πλήθος επισκεπτών απομακρύνθηκε βιαστικά από το εμπορικό κέντρο.

Αναφορές για σύλληψη στο Nordwestzentrum δεν επιβεβαιώθηκαν από την αστυνομία.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα έδειχνε μια προσωρινά προσαχθείσα γυναίκα, η οποία σύμφωνα με την αστυνομία δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό και αφέθηκε ελεύθερη.

Ο χώρος γύρω από το εμπορικό κέντρο έχει αποκλειστεί σε μεγάλη έκταση, με αστυνομικούς εξοπλισμένους με πολυβόλα να παραμένουν μπροστά από το κτίριο.

Η Πυροσβεστική και η Αστυνομία έχουν αναπτύξει με μεγάλη δύναμη, ενώ οι αρχές καλούν το κοινό να αποφεύγει την περιοχή.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις στο σημείο επιχειρούν να αποκτήσουν πλήρη εικόνα της κατάστασης και συνεχίζεται η εκκένωση του κτιρίου.

Οι έρευνες για την προέλευση των θορύβων και την κατάσταση εντός του εμπορικού κέντρου είναι σε εξέλιξη.

