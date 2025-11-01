Τανζανία: Η πρόεδρος κερδίζει τις εκλογές με 98%, εν μέσω βίαιων διαδηλώσεων

Η πρόεδρος της Τανζανίας, Σαμία Σουλού Χασάν, καταδίκασε τις διαμαρτυρίες εν μέσω της εκλογικής διαδικασίας, κατά την οποία ανακηρύχθηκε νικήτρια με σχεδόν 98% των ψήφων, ενώ η αντιπολίτευση ανέφερε ότι εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Η εκλογική επιτροπή ανακοίνωσε ότι ο Χασάν κέρδισε το 97,66% των ψήφων, με ποσοστό συμμετοχής 87%, παρά τις αναφορές δημοσιογράφων του AFP και άλλων παρατηρητών ότι τα εκλογικά τμήματα ήταν σχεδόν άδεια.

Η 65χρονη Χασάν προσπάθησε να εδραιώσει τη θέση της και να σιωπήσει τους επικριτές στο κόμμα της με μια εμφατική νίκη, με τη βοήθεια του γεγονότος ότι οι κύριοι υποψήφιοι της αντιπολίτευσης είτε φυλακίστηκαν είτε αποκλείστηκαν. Ωστόσο, η σκληρή καταστολή και η έλλειψη επιλογών προκάλεσαν μαζικές διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα.

«Η κυβέρνηση καταδικάζει και αποδοκιμάζει έντονα αυτά τα περιστατικά», δήλωσε η Χασάν καθώς παρέλαβε το πιστοποιητικό νίκης στην κρατική τηλεόραση. «Όταν πρόκειται για την εθνική ασφάλεια... δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση από το να χρησιμοποιηθούν όλα τα αμυντικά μέτρα».

Το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, Chadema, δήλωσε στο AFP ότι «τουλάχιστον 800 άτομα» έχουν σκοτωθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας από την Τετάρτη.

Μια πηγή από τις δυνάμεις ασφαλείας και ένας διπλωμάτης στο Νταρ ες Σαλάμ δήλωσαν στο γαλλικό πρακτορείο AFP ότι οι θάνατοι ανέρχονται «σε εκατοντάδες», αλλά η επαλήθευση των πληροφοριών παρέμενε δύσκολη, καθώς το Σάββατο εξακολουθούσε να ισχύει διακοπή του διαδικτύου.

Το αποτέλεσμα των εκλογών είναι «παρωδία της δημοκρατικής διαδικασίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Chadema, John Kitoka, στο AFP, ζητώντας «νέες εκλογές». «Θα ανακοινώσουμε την αντίδρασή μας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και έκκληση για εθνικές διαμαρτυρίες», πρόσθεσε.

Ο πατέρας Τσαρλς Κιτίμα, γραμματέας της Καθολικής Επισκοπικής Συνόδου στο Νταρ ες Σαλάμ, δήλωσε ότι η Τανζανία έχει μετατραπεί σε «ολοκληρωτικό καθεστώς». «Είναι ένα πολύ θλιβερό γεγονός. Για πρώτη φορά στη χώρα μας, βιώνουμε μαζικές δολοφονίες διαδηλωτών», δήλωσε τηλεφωνικά στο AFP.

Ο πρόεδρος της Αφρικανικής Ένωσης, Μαχμούντ Αλί Γιουσούφ, συνεχάρη τον Χασάν σε μια δήλωση, αλλά είπε ότι «λυπάται βαθιά για την απώλεια ανθρώπινων ζωών».

Οι τουρίστες έχουν αποκλειστεί λόγω ακυρώσεων πτήσεων, ενώ το κύριο λιμάνι στο Νταρ ες Σαλάμ – μια σημαντική οικονομική αρτηρία για τη χώρα – έκλεισε, σύμφωνα με στοιχεία του tracker Vessel Finder και της ολλανδικής ναυτιλιακής εταιρείας C. Steinweg.

Το Σάββατο υπήρξαν αναφορές για αύξηση των τιμών των τροφίμων, καθώς τα καταστήματα εξαντλούσαν τα αποθέματά τους, τα βενζινάδικα έκλειναν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς σταματούσαν να λειτουργούν. «Μένω στο τζαμί από την Τετάρτη, όταν ξέσπασαν οι βιαιότητες», δήλωσε ο Μοχάμεντ Ρατζάμπ, 52 ετών, από το Νταρ ες Σαλάμ, στο AFP. «Δεν υπάρχουν μέσα μεταφοράς. Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψω στο σπίτι μου».

«Κύμα τρόμου»

Η Χασάν εξελέγη πρόεδρος μετά τον ξαφνικό θάνατο του προκατόχου της, Τζον Μαγκουφούλι, το 2021. Ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρουν ότι η Χασάν επέβλεψε «κύμα τρόμου» στην ανατολική αφρικανική χώρα πριν από τις εκλογές, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς υψηλού προφίλ απαγωγών που κλιμακώθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Η αξιωματική αντιπολίτευση Chadema αποκλείστηκε από τη συμμετοχή στις εκλογές και ο ηγέτης της παραπέμφθηκε σε δίκη για προδοσία.

Παρά την έντονη παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας, η ημέρα των εκλογών κατέληξε σε χάος, καθώς χιλιάδες λαού βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα, κατέστρεψαν τις αφίσες της και επιτέθηκαν στην αστυνομία και στα εκλογικά τμήματα, με αποτέλεσμα να επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας και να κλείσει το διαδίκτυο.

Η κυβέρνηση της Χασάν αρνείται ότι χρησιμοποίησε «υπερβολική βία». Ωστόσο, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για την κατάσταση στην Τανζανία, «συμπεριλαμβανομένων των αναφορών για θανάτους και τραυματισμούς κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων», σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του.

Η οργή του κοινού έχει στραφεί κατά του γιου της Χασάν, Αμπντούλ Χαλίμ Χαφίντ Αμέιρ, ο οποίος κατηγορείται ότι επέβλεψε την καταστολή πριν από τις εκλογές. Υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές ότι ο στρατός τάχθηκε στο πλευρό των διαδηλωτών σε ορισμένα μέρη, αλλά ο αρχηγός του στρατού Τζέικομπ Μκούντα τάχθηκε σθεναρά στο πλευρό της Χασάν την Πέμπτη, αποκαλώντας τους διαδηλωτές «εγκληματίες».

Ο υπουργός Εξωτερικών Μαχμούντ Θάμπιτ Κόμπο δήλωσε την Παρασκευή ότι η κυβέρνησή του δεν διαθέτει «στοιχεία» για τυχόν θανάτους. «Μέχρι στιγμής, δεν έχει χρησιμοποιηθεί υπερβολική βία», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Al Jazeera. «Δεν υπάρχει μέχρι τώρα αριθμός για τυχόν θανάτους διαδηλωτών».