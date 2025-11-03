Αφγανιστάν: Ισχυρός σεισμός 6,3 Ρίχτερ στα βόρεια της χώρας

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, κυρίως στην οροσειρά Χίντου Κους, κοντά στο σημείο όπου τέμνονται οι τεκτονικές πλάκες της Ευρασίας και της Ινδίας.

Newsbomb

Αφγανιστάν: Ισχυρός σεισμός 6,3 Ρίχτερ στα βόρεια της χώρας
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,3 βαθμών συγκλόνισε την περιοχή Χίντου Κους του βορείου Αφγανιστάν τη νύχτα Κυριακής, ανακοίνωσαν το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για τις Γεωεπιστήμες (GFZ) και το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), δύο μήνες μετά από τον φονικό σεισμό στα ανατολικά της χώρας.

Ο σεισμός έπληξε την πόλη Χολμ, κοντά στο Μαζάρ-ι-Σαρίφ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Μπαλχ, και το εστιακό βάθος του ήταν 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα γεωλογικά ινστιτούτα GFZ και USGS.

Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές μέχρι την πρωτεύουσα Καμπούλ, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται εκεί.

1891499population.jpg

Τέλη Αυγούστου, ένας άλλος σεισμός, μεγέθους 6 βαθμών, έπληξε τις ανατολικές επαρχίες Κουνάρ, Λαγμάν και Νανγκαρχάρ.

Περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτόν τον σεισμό, τον πιο φονικό στην πρόσφατη ιστορία του Αφγανιστάν.

Η χώρα πλήττεται συχνά από σεισμούς, κυρίως στην οροσειρά Χίντου Κους, κοντά στο σημείο όπου τέμνονται οι τεκτονικές πλάκες της Ευρασίας και της Ινδίας.

Από το 1900, 12 σεισμοί με μεγέθους μεγαλύτερο των 7 Ρίχτερ έχουν συγκλονίσει το βορειοανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με τον σεισμολόγο της Βρετανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας, Μπράιαν Μπάπτι.

Οι Ταλιμπάν, που επέστρεψαν στην εξουσία από το 2021, έχουν αντιμετωπίσει αρκετούς σεισμούς, όπως αυτόν στην περιοχή Χεράτ, στα σύνορα με το Ιράν, το 2023, στον οποίο περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότερα από 63.000 σπίτια ισοπεδώθηκαν.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:26ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Δολοφονήθηκε ο δήμαρχος της πόλης Ουρουαπάν κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης

01:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Παναιτωλικός: «Aποδείξαμε πως είμαστε μια γροθιά ενωμένη» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

01:04ΚΟΣΜΟΣ

Τυφώνας Μελίσσα: Οι ΗΠΑ στέλνουν βοήθεια 3 εκατομμυρίων δολαρίων για τους πληγέντες στην Κούβα

00:42ΚΟΣΜΟΣ

Τζαμάικα: 28 νεκροί από τον τυφώνα Μελίσσα – Φόβοι για μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων

00:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 6,3 Ρίχτερ στο βόρειο Αφγανιστάν

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Millennials και Gen Z σπάνε τα ταμπού: Το να ζητάς βοήθεια είναι πλέον θετικό

23:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: Στον εορτασμό του πρώτου χρόνου του Μουσείου «Σπίτι του Ελύτη»

23:38ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Έχεις αυτό στο αυτοκίνητό σου; - Η παραβίαση που κοστίζει €200 και απειλεί ζωές

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Σταθερά πρώτος ο ΠΑΟΚ, σταθερά στο -4 η ΑΕΚ

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ορόσημο: Η πρώτη εγκυμοσύνη με τεχνητή νοημοσύνη

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Νικολούλη: Το συγκινητικό μήνυμα για τον θάνατο της μητέρας της - «Θα ανταμώσεις τα εγγόνια σου»

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Επεισόδια μπροστά από το κοινοβούλιο - Απεργία πείνας από μητέρα θύματος της τραγωδίας στο Νόβι Σαντ

23:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0: Ο Πινέδα «έσπασε» στο 92ο λεπτό το αγρινιώτικο τείχος!

23:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νωρίτερα η προπληρωμή επιδομάτων και Δώρου Χριστουγέννων 2025 - Πότε ξεκινούν και πού θα δοθούν

23:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0 (τελικό): Ο Πινέδα λύτρωσε την «Ένωση» στο 92ο λεπτό!

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Μόνο ένας άνδρας θεωρείται ύποπτος από την αστυνομία για την επίθεση σε τρένο

22:47ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Δάσκαλος έκανε το θαύμα του: Σχεδίασε πρόσθετο χέρι για ΑμεΑ μαθητή με κόστος... 30 δολάρια

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις Ιταλικές Άλπεις: Νεκροί πέντε ορειβάτες από χιονοστιβάδα

22:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

1,2 εκατ. χρήστες εκφράζουν αυτοκτονικές τάσεις στο ChatGPT, σύμφωνα με την OpenAI

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:08ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έφτασε στο χωριό η σορός του 39χρονου - Θρήνος και σπαραγμός στο σπίτι του

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το θρίλερ στα Βορίζια: Αγνοείται ο γιος της 56χρονης που πυροβολήθηκε - Τα γεγονότα που οδήγησαν στο μακελειό

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Νικολούλη: Το συγκινητικό μήνυμα για τον θάνατο της μητέρας της - «Θα ανταμώσεις τα εγγόνια σου»

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Απαστράπτουσα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

23:38ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Έχεις αυτό στο αυτοκίνητό σου; - Η παραβίαση που κοστίζει €200 και απειλεί ζωές

23:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νωρίτερα η προπληρωμή επιδομάτων και Δώρου Χριστουγέννων 2025 - Πότε ξεκινούν και πού θα δοθούν

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς ξεκίνησε το μακελειό στα Βορίζια - Η παλιά βεντέτα και η «συμφωνία» που δεν τηρήθηκε

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Χωριό υπό πολιορκία τα Βορίζια, κλειστά τα στόματα: Η συγκλονιστική μαντινάδα συγγενή του θύματος στον φακό του Newsbomb

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ποιος ήταν ο 39χρονος που έχασε τη ζωή στα Βορίζια - «Σε φάγανε τα μπ...», φώναζε η αδελφή του

19:09ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα πρώτα 46 καταστήματα που κλείνουν τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

20:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Ερευνάται για συμμετοχή και σε απόπειρα δολοφονίας ο διαιτητής Νίκολιτς

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπλανοφόρα, F-35 και κομάντος: Ανοικτά στη Βενεζουέλα η μεγαλύτερη αμερικανική αρμάδα μετά την κρίση των πυραύλων στην Κούβα

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έξι εμπλεκόμενοι, δύο συλλήψεις και τρεις ακόμη καταζητούμενοι - Δίκανα, καραμπίνες και φυσίγγια εντόπισαν οι αστυνομικοί

06:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα «χτυπήματα» Δούκα πριν την ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ - Τι λέει για Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Διαμαντοπούλου

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία εργάζεται πάνω σε έναν νέο τύπο αεροσκάφους – μεγαλύτερο από ποτέ

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Μια πρέσβης στα μπουζούκια - Νέα συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

04:04ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανική ορχήστρα ερμηνεύει το «Espresso Macchiato» και γίνεται viral - Βίντεο

18:30LIFESTYLE

Grand Hotel: Ο Πέτρος επιστρέφει στο ξενοδοχείο

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: 48ωρη απεργία στην Αττική στις 5 και 6 Νοεμβρίου - Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ