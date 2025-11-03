Κατάρρευση του Πύργου των Κόμηδων στη Ρώμη: Εργάτης παραμένει εγκλωβισμένος κάτω από τα ερείπια

Αστυνομικοί φρουρούν τον μεσαιωνικό Πύργο των Κόμηδων στη Ρώμη έπειτα από τη μερική κατάρρευσή του, στις 3 Νοεμβρίου 2025.

Οι πυροσβέστες συνεχίζουν, στο κέντρο της Ρώμης, τις προσπάθειες απεγκλωβισμού του εργάτη που βρίσκεται ακόμη κάτω από τα συντρίμμια, εξαιτίας της κατάρρευσης τμήματος του Πύργου των Κόμηδων, κοντά στο Κολοσσαίο.

Dramatic scenes in Rome as mediaeval landmark Torre di Conti partially collapses.pic.twitter.com/dcfkI8TtsL — Wanted in Rome (@wantedinrome) November 3, 2025

Για τον τελευταίο αυτό απεγκλωβισμό, που παρουσιάζει μεγάλη δυσκολία, έχουν κινητοποηθεί ομάδες ειδικά εκπαιδευμένων πυροσβεστών. Η υπεύθυνοι της επιχείρησης έκαναν γνωστό πως "θα χρειαστεί χρόνος και ιδιαίτερη προσοχή".

Rome’s medieval Torre dei Conti near the Colosseum partially collapsed for the second time, injuring multiple firefighters working on restoration. pic.twitter.com/X6bp379gxF — USA TODAY (@USATODAY) November 3, 2025

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, πρώτα κατέρρευσε ένα στήριγμα του πύργου - το οποίο είχε προστεθεί κατά την δεκαετία του '30 του περασμένου αιώνα - και στην συνέχεια μια σοφίτα.

?A #historical tower has collapsed in central #Rome, and there may be people trapped under the rubble.



A historic tower has partially collapsed in the Imperial Forums in the heart of Rome. Corriere della Sera reports that people are searching for victims under the rubble.… pic.twitter.com/W3AS2yqWrJ — News.Az (@news_az) November 3, 2025

Οι διασώστες έκαναν γνωστό οτι ο εργάτης που παραμένει εγκλωβισμένος, είναι ζωντανός.

Η εισαγγελία της Ρώμης ξεκίνησε έρευνα, στο μεταξύ, για εξ αμέλειας πρόκληση σωματικής βλάβης. Στο μεσαιωνικό αυτό κάστρο, εδώ και αρκετές εβδομάδες πραγματοποιούνταν έργα συντήρησης.

