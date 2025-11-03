Ρώμη: Κατέρρευσε ο Πύργος των Κόμηδων - Δείτε το βίντεο

Μερική κατάρρευση σημειώθηκε σήμερα στον ιστορικό Πύργο των Κόμηδων στη Ρώμη, σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων από το Κολοσσαίο.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι (ώρα Ιταλίας) και είχε ως αποτέλεσμα την παγίδευση τεσσάρων εργατών κάτω από τα συντρίμμια, ενώ πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης στον μεσαιωνικό πύργο.

Οι τρεις από τους τέσσερις εργάτες απεγκλωβίστηκαν γρήγορα χάρη στην άμεση επέμβαση των σωστικών συνεργείων, που έφτασαν άμεσα στο σημείο. Η διάσωση του τέταρτου εργαζόμενου αποδείχθηκε πιο δύσκολη και χρειάστηκε μεγαλύτερη προσπάθεια από τις ομάδες διάσωσης. Λίγο πριν ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις, ο τελευταίος εργάτης μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε τραυματιστεί στο κεφάλι.

Ο Πύργος των Κόμηδων αποτελεί σημαντικό μνημείο της μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής στη Ρώμη και βρίσκεται πολύ κοντά σε εμβληματικά αξιοθέατα όπως το Κολοσσαίο. Η μερική κατάρρευσή του προκαλεί ανησυχία για την κατάσταση διατήρησης των ιστορικών κτιρίων στην πόλη.

Τα έργα συντήρησης που εκτελούνταν τη στιγμή του ατυχήματος αποσκοπούσαν στην προστασία του μνημείου, ωστόσο η αιτία της κατάρρευσης παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.