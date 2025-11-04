Τραμπ: «Ψηφίζει» Κουόμο για δήμαρχο της Νέας Υόρκης ως ανάχωμα στον «κομμουνιστή» Μαμντάνι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στήριξε δημόσια τον Άντριου Κουόμο στην κούρσα για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, προτρέποντας τους ψηφοφόρους να μην εκλέξουν τον αριστερό υποψήφιο Ζόχραν Μαμντάνι. «Είτε σας αρέσει προσωπικά ο Άντριου Κουόμο είτε όχι, δεν έχετε πραγματικά άλλη επιλογή. Πρέπει να τον ψηφίσετε και να ελπίζετε ότι θα κάνει φανταστική δουλειά», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social το βράδυ της Δευτέρας. «Αυτός είναι ικανός γι' αυτό, ο Μαμντάνι όχι!»

Απαντώντας στην χλιαρή υποστήριξη του Τραμπ την παραμονή των εκλογών, ο πρώην κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κουόμο δήλωσε: «Δεν με υποστηρίζει. Αντιτίθεται στον Μαμντάνι». Ο πρόεδρος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι θα ήταν απρόθυμος να στείλει μεγαλύτερη -από την ελάχιστη- ομοσπονδιακή χρηματοδότηση στην πόλη του, τη Νέα Υόρκη, εάν εκλεγεί ο Μαμντάνι.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Μαμντάνι, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, προηγείται του Κουόμο, ο οποίος κατεβαίνει ως ανεξάρτητος, αφού ο Μαμντάνι επικράτησε στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών. Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών, Κέρτις Σλίβα, ακολουθεί. Ο Τραμπ, επίσης Ρεπουμπλικάνος, αρνήθηκε να στηρίξει τον Σλίβα στην τοποθέτησή του, λέγοντας «Μια ψήφος στον Κέρτις Σλίβα... είναι ψήφος στον Μαμντάνι». Ο πρόεδρος πρόσθεσε: «Είναι εξαιρετικά απίθανο να συνεισφέρω σε ομοσπονδιακά κεφάλαια, εκτός από το ελάχιστο που απαιτείται» εάν εκλεγεί ο Μαμντάνι.

O Zόραν Μαμντάνι AP

Είχαν προηγηθεί σχόλια του Τραμπ σε τηλεοπτική συνέντευξη την Κυριακή, κατά την οποία λανθασμένα χαρακτήρισε τον Μαμντάνι «κομμουνιστή». «Θα είναι δύσκολο για μένα ως πρόεδρος να δώσω πολλά χρήματα στη Νέα Υόρκη», είπε ο Τραμπ. «Επειδή αν έχεις έναν κομμουνιστή να κυβερνά τη Νέα Υόρκη, το μόνο που κάνεις είναι να σπαταλάς τα χρήματα που στέλνεις εκεί».

Απαντώντας στα σχόλια του Τραμπ σχετικά με τη χρηματοδότηση τη Δευτέρα, ο Μαμντάνι δήλωσε ότι θα «αντιμετωπίσει αυτήν την απειλή για αυτό που είναι: είναι μια απειλή. Δεν είναι νόμος». Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα προσπαθήσει να μειώσει τις ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις και τη χρηματοδότηση έργων που βρίσκονται κυρίως σε περιοχές που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς. Η πόλη της Νέας Υόρκης έλαβε 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση φέτος.

Επίσης τη Δευτέρα, ο Μαμντάνι δήλωσε ότι «η υποστήριξη του Άντριου Κουόμο από το κίνημα MAGA αντικατοπτρίζει την άποψη Τραμπ ότι αυτός θα ήταν ο καλύτερος δήμαρχος για αυτόν». «Όχι ο καλύτερος δήμαρχος για τη Νέα Υόρκη, ούτε ο καλύτερος δήμαρχος για τους Νεοϋορκέζους, αλλά ο καλύτερος δήμαρχος για τον Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του», είπε ο Μαμντάνι.

Στην εκτενή συνέντευξή του στην εκπομπή 60 Minutes του CBS την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι η ανάληψη των καθηκόντων του Μαμντάνι θα έκανε τον αριστερό πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάζιο «να φαίνεται υπέροχος». «Είδα τον ντε Μπλάζιο, πόσο κακός δήμαρχος ήταν, και αυτός ο άνθρωπος θα κάνει χειρότερη δουλειά από τον ντε Μπλάζιο κατά πολύ», είπε ο πρόεδρος για τον Μαμντάνι.

Ο Τραμπ μεγάλωσε στην περιοχή Κουίνς της Νέας Υόρκης και εξακολουθεί να κατέχει ακίνητα στην πόλη. «Δεν είμαι οπαδός του Κουόμο με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, αλλά αν πρόκειται να είναι μεταξύ ενός κακού Δημοκρατικού και ενός κομμουνιστή, θα επιλέγω τον κακό Δημοκρατικό συνέχεια, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στο CBS.

Ο Μαμντάνι αυτοαποκαλείται δημοκράτης σοσιαλιστής και έχει απορρίψει τις κατηγορίες ότι είναι κομμουνιστής, αστειευόμενος σε μια τηλεοπτική συνέντευξη ότι ήταν «κάπως σαν Σκανδιναβός πολιτικός», μόνο που ήταν πιο σκουρόχρωμος. Αν κερδίσει, θα γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της πόλης και ο νεότερος εδώ και περισσότερα από 100 χρόνια.

Ο 34χρονος πολιτειακός βουλευτής έχει αποκαλέσει τον Κουόμο, τον πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, «μαριονέτα» και «παπαγάλο» του Τραμπ. «Η απάντηση σε μια προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι να δημιουργήσουμε την κατοπτρική της εικόνα εδώ στο Δημαρχείο», δήλωσε ο Μαμντάνι τη Δευτέρα.

«Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε μια εναλλακτική λύση που να μπορεί να εκφράσει αυτό που οι Νεοϋορκέζοι επιθυμούν τόσο πολύ να δουν στην πόλη τους και αυτό που βρίσκουν στον εαυτό τους και στους γείτονές τους κάθε μέρα - μια πόλη που πιστεύει στην αξιοπρέπεια όλων όσοι αποκαλούν αυτό το μέρος σπίτι τους».

Ο Κουόμο προσπάθησε να αποκρούσει αυτή την επίθεση παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τον μόνο υποψήφιο με αρκετή εμπειρία για να αντιμετωπίσει την κυβέρνηση Τραμπ. Ήταν κυβερνήτης της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, όταν πολλές πολιτείες συγκρούστηκαν με την κυβέρνηση Τραμπ, αν και ο ίδιος ο Κουόμο τέθηκε υπό έλεγχο αφού οι κρατικοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι θάνατοι σε γηροκομεία είχαν υποτιμηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της επιδημίας.

«Πολέμησα τον Ντόναλντ Τραμπ», είπε ο Κουόμο κατά τη διάρκεια μιας τηλεμαχίας. «Όταν αγωνίζομαι για τη Νέα Υόρκη, δεν πρόκειται να σταματήσω». Ο Τραμπ έχει αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς σε πόλεις υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών στο πλαίσιο μιας εκστρατείας καταστολής του εγκλήματος, ενώ παράλληλα επιδιώκει να αφαιρέσει τη χρηματοδότηση από δικαιοδοσίες που περιορίζουν τη συνεργασία τους με τις ομοσπονδιακές αρχές μετανάστευσης.

