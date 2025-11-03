Η μεγάλη φυγή από τη Νέα Υόρκη: Σχεδόν 1.000.000 θα την εγκαταλείψουν αν ο Μαμντάνι εκλεγεί δήμαρχος

Δημοσκοπικά ο 34χρονος προηγείται του αντιπάλου του και όλα δείχνουν επικράτησή του στις εκλογές της Τρίτης, η συμμετοχή στις οποίες αναμένεται υψηλή

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Η μεγάλη φυγή από τη Νέα Υόρκη: Σχεδόν 1.000.000 θα την εγκαταλείψουν αν ο Μαμντάνι εκλεγεί δήμαρχος
AP
Εκατοντάδες χιλιάδες Νεοϋορκέζοι δηλώνουν έτοιμοι να εγκαταλείψουν το Μεγάλο Μήλο εάν ο σοσιαλιστής υποψήφιος Ζόχραν Μαμντάνι εκλεγεί Δήμαρχος την Τρίτη, στη μεγαλύτερη πληθυσμιακή φυγή στην ιστορία των ΗΠΑ, σύμφωνα με τα ανησυχητικά ευρήματα μιας δημοσκόπησης που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Περίπου 765.000 άνθρωποι από τα 8,4 εκατομμύρια κατοίκους που αποκαλούν τη Νέα Υόρκη σπίτι τους ετοιμάζονται να φύγουν, με περίπου το 9% των Νεοϋορκέζων να δηλώνουν ότι θα εγκαταλείψουν «σίγουρα» την πόλη εάν ο Μαμντάνι εκλεγεί 111ος δήμαρχος , ανέφερε η Daily Mail, επικαλούμενη έρευνα που διεξήγαγε η JL Partners.

Αν αυτοί οι κάτοικοι έφευγαν, θα ήταν σαν να έφευγε ο πληθυσμός της Ουάσιγκτον, του Λας Βέγκας ή του Σιάτλ από την πόλη.

Ένα άλλο 25% των Νεοϋορκέζων — περίπου 2,12 εκατομμύρια — δήλωσαν ότι θα «σκεφτόντουσαν» να μαζέψουν τα πράγματά τους και να φύγουν.

Μεταξύ των ατόμων με υψηλά εισοδήματα, το 7% εκείνων που κερδίζουν πάνω από 250.000 δολάρια το χρόνο δήλωσαν ότι σίγουρα θα φύγουν.

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης υπογράμμισαν την ευρέως διαδεδομένη ανησυχία για την ανάληψη της δημαρχίας από τον 34χρονο, προειδοποιώντας ότι μια μαζική αποχώρηση θα μπορούσε να έχει σοβαρές οικονομικές συνέπειες σε εθνικό επίπεδο.

Οι άνδρες ήταν πιο πιθανό από τις γυναίκες να δηλώσουν ότι θα φύγουν — το 12% των ανδρών και το 7% των γυναικών δήλωσαν ότι είναι σίγουροι ότι θα μετακομίσουν, ενώ περίπου το ένα τέταρτο κάθε ομάδας το σκέφτεται.

Οι ψηφοφόροι ηλικίας 50 έως 64 ετών έδειξαν την ισχυρότερη επιθυμία να φύγουν, με το 12% να είναι σίγουροι και το 33% να σκέφτεται να μετακομίσει, σύμφωνα με την έρευνα.

Ανά φυλή, το 13% των λευκών Νεοϋορκέζων και το 11% των Ασιατών κατοίκων δήλωσαν ότι σίγουρα θα φύγουν.

Οι ψηφοφόροι του Staten Island ηγήθηκαν της φυγής, με το 21% να δηλώνει ότι θα φύγει και ένα άλλο 54% να το σκέφτεται. Στο Μανχάταν, το 6% δηλώνει ότι θα φύγει και το 20% είναι αβέβαιο, ενώ στο Μπρούκλιν τα ποσοστά είναι 8% και 18% αντίστοιχα.

Οι πολιτείες Καρολίνα, Φλόριντα και Τενεσί έχουν αναδειχθεί ως κορυφαίοι προορισμοί διαφυγής χάρη στους χαμηλότερους φόρους εισοδήματος και φόρους ακίνητης περιουσίας.

Τουλάχιστον 1,9 εκατομμύρια ψηφοφόροι αναμένεται να ψηφίσουν στις εκλογές, ξεπερνώντας τα 1,5 εκατομμύρια που ψήφισαν όταν ο Ρεπουμπλικανός Μάικλ Μπλούμπεργκ νίκησε τον Μαρκ Γκριν το 2001.

Εκτιμάται ότι θα είναι η υψηλότερη συμμετοχή στο Μεγάλη Μήλο από τότε που σχεδόν 2,5 εκατομμύρια πήγαν στις κάλπες το 1969 για να εκλέξουν τον φιλελεύθερο Τζον Λίντσεϊ.

Ο Μαμντάνι διατηρούσε προβάδισμα 6,6 μονάδων έναντι του πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, 72 ώρες πριν από τις εκλογές, το μικρότερο προβάδισμα που είχε από τον Ιούλιο.

Μια νέα δημοσκόπηση της AtlasIntel που δημοσιεύθηκε το Σάββατο δείχνει τον Μαμντάνι στο 40,6%, ακολουθούμενο από τον Κουόμο με 34% και τον Ρεπουμπλικανό Κέρτις Σλίβα με 24,1%.

