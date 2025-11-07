Βέλγιο: Drone κοντά στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών - Ανεστάλη η λειτουργία του

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του απόψε λόγω μη επανδρωμένου αεροσκάφους που θεάθηκε στην περιοχή, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της υπηρεσίας ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας Skeyes.

Νωρίτερα την Πέμπτη, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Βελγίου αποφάσισε να λάβει μια σειρά από έκτακτα μέτρα, μετά τις πολλαπλές εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον βελγικό εναέριο χώρο, πάνω από στρατιωτικές βάσεις αλλά και κοντά στα αεροδρόμια Βρυξελλών και Λιέγης που αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη.

O υπουργός Άμυνας Τέο Φράνκεν ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι θα υποβάλει συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση των drones, το οποίο εκτιμάται ότι θα κοστίσει περί τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Σχολιάζοντας τις αλλεπάλληλες εισβολές drones στον βελγικό εναέριο χώρο, έκανε λόγο για συντονισμένη επιχείρηση από «επαγγελματίες» με στόχο να σπείρουν «πανικό» και να «αποσταθεροποιήσουν» το Βέλγιο.