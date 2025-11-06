Βέλγιο: Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας για τις πτήσεις drone σε αεροδρόμια

Το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας του Βελγίου θα συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα Πέμπτη (6/11), μετά από θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε αεροδρόμια που προκάλεσαν χάος στους ταξιδιώτες και έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια. Οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις διακόπηκαν για αρκετές ώρες το βράδυ της Τρίτης στο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο του Βελγίου, τις Βρυξέλλες, με αποτέλεσμα την ακύρωση δεκάδων πτήσεων. Ο ουρανός έκλεισε επίσης πάνω από το αεροδρόμιο της Λιέγης, έναν σημαντικό κόμβο για τις εμπορευματικές μεταφορές, με αποτέλεσμα περαιτέρω ακυρώσεις, καθυστερήσεις και εκτροπές πτήσεων.

Εν τω μεταξύ, ο δήμαρχος της φλαμανδικής πόλης Ντιστ ανέφερε ότι αστυνομικοί και στρατιωτικοί αξιωματικοί εντόπισαν τέσσερα drones στην κοντινή στρατιωτική αεροπορική βάση Σάφεν την Τρίτη. Πριν από τα περιστατικά, οι βελγικές αρχές ερευνούσαν ήδη μυστηριώδεις θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε αρκετές στρατιωτικές βάσεις το Σαββατοκύριακο, συμπεριλαμβανομένης της Kleine-Brogel, κοντά στα ολλανδικά σύνορα, η οποία φιλοξενεί τα βελγικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 και αναφέρεται ευρέως ότι αποθηκεύει αμερικανικά πυρηνικά όπλα.

Οι θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Βέλγιο είναι οι πιο πρόσφατες, μετά από μια αύξηση των εισβολών στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Τις τελευταίες εβδομάδες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν εντοπιστεί στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, την Εσθονία, τη Γερμανία, την Πολωνία, τη Νορβηγία και την Ισπανία.

Η Λιθουανία έκλεισε τα δύο μεγαλύτερα αεροδρόμιά της τον περασμένο μήνα, αφού μπαλόνια ηλίου, για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι μετέφεραν λαθραία τσιγάρα, εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της. Ο πρωθυπουργός της Λιθουανίας αργότερα χαρακτήρισε τις εισβολές «υβριδικές επιθέσεις», απηχώντας τον όρο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης της Μόσχας.

Τον Σεπτέμβριο, τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν εισβολές στον εσθονικό εναέριο χώρο, ενώ η Ρουμανία απογείωσε δύο αεροσκάφη F-16 αφού παραβιάστηκε ο ουρανός της από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος μετά από ρωσική επίθεση στη γειτονική Ουκρανία.

Ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου, Τέο Φράνκεν, δήλωσε σε κοινοβουλευτική επιτροπή την Τετάρτη ότι τα περιστατικά στο Βέλγιο φαίνεται να ήταν συντονισμένα για να προκαλέσουν αναταραχή, με μεγάλα drones να πετούν σε σχηματισμό. «Είναι σύμφωνο με τις υβριδικές τεχνικές που παρατηρούνται σε άλλες χώρες. Δεν πρόκειται απλώς για κάποιον που πετάει ένα drone τυχαία πάνω από μια στρατιωτική τοποθεσία ή αεροδρόμιο... Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ότι αυτό οργανώθηκε με πολύ δομημένο τρόπο».

Η βελγική κυβέρνηση δεν έχει δηλώσει ποιος πιστεύει ότι είναι υπεύθυνος για τα drones, αλλά μια πηγή δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Belga ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας έχουν «ελάχιστες αμφιβολίες» ότι κάποιος κρατικός παράγοντας βρισκόταν πίσω από τις πρόσφατες θεάσεις, «πολύ πιθανώς η Ρωσία». Το σημείο αυτό είναι ένα από τα βασικά θέματα που θα τεθούν στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ανέφερε η Le Soir.

Οι εντάσεις έχουν αυξηθεί μεταξύ Βελγίου και Ρωσίας τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ οι Βρυξέλλες έχουν αντιμετωπίσει πιέσεις από τους εταίρους της ΕΕ να επιτρέψουν τη χρήση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας για να βοηθήσουν την Ουκρανία.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, γνωστός για τις πομπώδεις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκάλεσε τον Φράνκεν «ηλίθιο», μια προφανής απάντηση σε μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Βέλγος υπουργός Άμυνας λίγες ημέρες νωρίτερα. Ο Φράνκεν, ένας Φλαμανδός εθνικιστής που μιλάει ωμά, δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για μια πυρηνική επίθεση της Ρωσίας στις Βρυξέλλες, επειδή το ΝΑΤΟ θα «ισοπεδώσει τη Μόσχα».

Η διαμάχη έλαβε χώρα αφότου το Βέλγιο απογοήτευσε τους συμμάχους της ΕΕ, μπλοκάροντας ένα σχέδιο για τη χορήγηση δανείου στην Ουκρανία ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ με βάση τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στις Βρυξέλλες. Οι συνομιλίες συνεχίζονται για την επίτευξη συμφωνίας επί του σχεδίου μέχρι το τέλος του έτους.

Στη συνάντησή του με βουλευτές, ο Φράνκεν δήλωσε ότι το Βέλγιο δεν σκοπεύει να επικαλεστεί το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, το οποίο επιτρέπει στα μέλη της διατλαντικής συμμαχίας να διαβουλεύονται σχετικά με απειλές ασφαλείας, επιδιώκοντας να διορθώσει μια εντύπωση που είχε δώσει νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών προειδοποίησε τους επιβάτες το απόγευμα της Τετάρτης ότι οι διακοπές στο ταξίδι τους παραμένουν πιθανές. Ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι 95 πτήσεις ακυρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από τις μισές μετά το άνοιγμα του αεροδρομίου την Τετάρτη, επειδή πολλά αεροπλάνα βρίσκονταν σε λάθος σημείο. Περίπου 400 με 500 άτομα πέρασαν τη νύχτα στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών λόγω της αναστάτωσης, δήλωσε ο εκπρόσωπος.