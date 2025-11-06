Βέλγιο: Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας για τις πτήσεις drone σε αεροδρόμια

Το Βέλγιο θα πραγματοποιήσει σύσκεψη ασφαλείας μετά τις εμφανίσεις drone σε αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις

Newsbomb

Βέλγιο: Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας για τις πτήσεις drone σε αεροδρόμια

Πινακίδα για την απαγόρευση drone έξω από το αεροδρόμιο των Βρυξελλών

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας του Βελγίου θα συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα Πέμπτη (6/11), μετά από θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε αεροδρόμια που προκάλεσαν χάος στους ταξιδιώτες και έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια. Οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις διακόπηκαν για αρκετές ώρες το βράδυ της Τρίτης στο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο του Βελγίου, τις Βρυξέλλες, με αποτέλεσμα την ακύρωση δεκάδων πτήσεων. Ο ουρανός έκλεισε επίσης πάνω από το αεροδρόμιο της Λιέγης, έναν σημαντικό κόμβο για τις εμπορευματικές μεταφορές, με αποτέλεσμα περαιτέρω ακυρώσεις, καθυστερήσεις και εκτροπές πτήσεων.

Εν τω μεταξύ, ο δήμαρχος της φλαμανδικής πόλης Ντιστ ανέφερε ότι αστυνομικοί και στρατιωτικοί αξιωματικοί εντόπισαν τέσσερα drones στην κοντινή στρατιωτική αεροπορική βάση Σάφεν την Τρίτη. Πριν από τα περιστατικά, οι βελγικές αρχές ερευνούσαν ήδη μυστηριώδεις θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε αρκετές στρατιωτικές βάσεις το Σαββατοκύριακο, συμπεριλαμβανομένης της Kleine-Brogel, κοντά στα ολλανδικά σύνορα, η οποία φιλοξενεί τα βελγικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 και αναφέρεται ευρέως ότι αποθηκεύει αμερικανικά πυρηνικά όπλα.

Οι θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Βέλγιο είναι οι πιο πρόσφατες, μετά από μια αύξηση των εισβολών στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Τις τελευταίες εβδομάδες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν εντοπιστεί στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, την Εσθονία, τη Γερμανία, την Πολωνία, τη Νορβηγία και την Ισπανία.

Η Λιθουανία έκλεισε τα δύο μεγαλύτερα αεροδρόμιά της τον περασμένο μήνα, αφού μπαλόνια ηλίου, για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι μετέφεραν λαθραία τσιγάρα, εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της. Ο πρωθυπουργός της Λιθουανίας αργότερα χαρακτήρισε τις εισβολές «υβριδικές επιθέσεις», απηχώντας τον όρο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης της Μόσχας.

Τον Σεπτέμβριο, τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν εισβολές στον εσθονικό εναέριο χώρο, ενώ η Ρουμανία απογείωσε δύο αεροσκάφη F-16 αφού παραβιάστηκε ο ουρανός της από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος μετά από ρωσική επίθεση στη γειτονική Ουκρανία.

Ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου, Τέο Φράνκεν, δήλωσε σε κοινοβουλευτική επιτροπή την Τετάρτη ότι τα περιστατικά στο Βέλγιο φαίνεται να ήταν συντονισμένα για να προκαλέσουν αναταραχή, με μεγάλα drones να πετούν σε σχηματισμό. «Είναι σύμφωνο με τις υβριδικές τεχνικές που παρατηρούνται σε άλλες χώρες. Δεν πρόκειται απλώς για κάποιον που πετάει ένα drone τυχαία πάνω από μια στρατιωτική τοποθεσία ή αεροδρόμιο... Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ότι αυτό οργανώθηκε με πολύ δομημένο τρόπο».

Η βελγική κυβέρνηση δεν έχει δηλώσει ποιος πιστεύει ότι είναι υπεύθυνος για τα drones, αλλά μια πηγή δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Belga ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας έχουν «ελάχιστες αμφιβολίες» ότι κάποιος κρατικός παράγοντας βρισκόταν πίσω από τις πρόσφατες θεάσεις, «πολύ πιθανώς η Ρωσία». Το σημείο αυτό είναι ένα από τα βασικά θέματα που θα τεθούν στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ανέφερε η Le Soir.

Οι εντάσεις έχουν αυξηθεί μεταξύ Βελγίου και Ρωσίας τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ οι Βρυξέλλες έχουν αντιμετωπίσει πιέσεις από τους εταίρους της ΕΕ να επιτρέψουν τη χρήση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας για να βοηθήσουν την Ουκρανία.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, γνωστός για τις πομπώδεις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκάλεσε τον Φράνκεν «ηλίθιο», μια προφανής απάντηση σε μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Βέλγος υπουργός Άμυνας λίγες ημέρες νωρίτερα. Ο Φράνκεν, ένας Φλαμανδός εθνικιστής που μιλάει ωμά, δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για μια πυρηνική επίθεση της Ρωσίας στις Βρυξέλλες, επειδή το ΝΑΤΟ θα «ισοπεδώσει τη Μόσχα».

Η διαμάχη έλαβε χώρα αφότου το Βέλγιο απογοήτευσε τους συμμάχους της ΕΕ, μπλοκάροντας ένα σχέδιο για τη χορήγηση δανείου στην Ουκρανία ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ με βάση τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στις Βρυξέλλες. Οι συνομιλίες συνεχίζονται για την επίτευξη συμφωνίας επί του σχεδίου μέχρι το τέλος του έτους.

Στη συνάντησή του με βουλευτές, ο Φράνκεν δήλωσε ότι το Βέλγιο δεν σκοπεύει να επικαλεστεί το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, το οποίο επιτρέπει στα μέλη της διατλαντικής συμμαχίας να διαβουλεύονται σχετικά με απειλές ασφαλείας, επιδιώκοντας να διορθώσει μια εντύπωση που είχε δώσει νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών προειδοποίησε τους επιβάτες το απόγευμα της Τετάρτης ότι οι διακοπές στο ταξίδι τους παραμένουν πιθανές. Ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι 95 πτήσεις ακυρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από τις μισές μετά το άνοιγμα του αεροδρομίου την Τετάρτη, επειδή πολλά αεροπλάνα βρίσκονταν σε λάθος σημείο. Περίπου 400 με 500 άτομα πέρασαν τη νύχτα στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών λόγω της αναστάτωσης, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία φέρνει νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Το Παρίσι διοργανώνει λοταρία με έπαθλο μια θέση...ταφής σε ένα νεκροταφείο στον ίδιο χώρο με τον Jim Morrison και τον Oscar Wilde

09:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διατλαντική σύνοδος: Υπουργοί Τραμπ και 23 Ευρωπαίοι για τα ενεργειακά στο Ζάππειο - Η Ελλάδα κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

09:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple κάνει «στροφή» στα λάπτοπ χαμηλού κόστους και συστήνει το οικονομικό MacBook – Η τιμή του

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Επιστρέφει στην υποκριτική μετά από οκτώ χρόνια - Ο ρόλος που θα ενσαρκώσει

09:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για 6 περιοχές - Νέο κύμα κακοκαιρίας από Παρασκευή

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία νοσοκομειακών γιατρών σήμερα και αύριο: Πανελλαδική κινητοποίηση των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στην Λάρισα: Τρένο μπήκε σε λάθος γραμμή - «Κάτι έγινε με το κλειδί»

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας για τις πτήσεις drone σε αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις

08:54WHAT THE FACT

Επιστήμονες προειδοποιούν για το πώς μπορεί να τελειώσει ο κόσμος και αποκαλύπτουν πότε θα συμβεί

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Η πρόεδρος του Μεξικού θα κινηθεί νομικά εναντίον του άνδρα που την παρενόχλησε σεξουαλικά στο δρόμο

08:39ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Ψαλιδίζονται» πτήσεις σε 40 μεγάλα αεροδρόμια λόγω shutdown

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εντοπίστηκαν 58 μετανάστες τα ξημερώματα στην Ιεράπετρα

08:26ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μία μοναδική Porsche Boxster με θέσεις για τρεις

08:26MEETING POINT

Στρατηγός Φλώρος στο Meeting Point: «Η Τουρκία είναι εχθρός μας - Γενικευμένος πόλεμος από το Ορμένιο μέχρι το Καστελλόριζο αν μας κάνουν κάτι σε ένα σημείο»

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα κρυπτονομίσματα παραμένουν υπό πίεση, ανησυχία στους επενδυτές – Τι συμβαίνει

08:06ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών ο πρώην μπασκετμπολίστας των Γκρίζλις, Τόνι Άλεν

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Παγκράτι με τραυματισμό οδηγού - Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Λάνθιμος: Η «Bugonia» του κάνει σήμερα πρεμιέρα στους κινηματογράφους με 7 ακόμα ταινίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:58ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στην Λάρισα: Τρένο μπήκε σε λάθος γραμμή - «Κάτι έγινε με το κλειδί»

09:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για 6 περιοχές - Νέο κύμα κακοκαιρίας από Παρασκευή

10:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό ξεκίνημα χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα λόγω σπάνιας πρώιμης στρατοσφαιρικής θέρμανσης

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φονικό στα Βορίζια: Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά δεύτερο ελεύθερο σκοπευτή – Το βίντεο που αποκαλύπτει την ομάδα υποστήριξης στον Φ. Καργακη

08:26MEETING POINT

Στρατηγός Φλώρος στο Meeting Point: «Η Τουρκία είναι εχθρός μας - Γενικευμένος πόλεμος από το Ορμένιο μέχρι το Καστελλόριζο αν μας κάνουν κάτι σε ένα σημείο»

07:29LIFESTYLE

Κένταλ Τζένερ: Γυμνή στην παραλία για τα 30ά γενέθλιά της - Οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοσή του - Τα βήματα

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτείται ο εβραϊκής καταγωγής αρχηγός της πυροσβεστικής στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντανί

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βίντεο που δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου Φανούρη να πυροβολεί - Τι είπαν στις απολογίες τους τα τρία αδέλφια που παραδόθηκαν

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ για 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες - Τι αλλάζει στον φόρο ακινήτων το 2026

14:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγαλμένο από παλιούς Νοέμβριους το επόμενο Σαββατοκύριακο - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Σταρ τoυ Tik Tok και πρώην φύλακας του Μουσείου Πομπιντού ο βασικός ύποπτος για τη ληστεία - Τα viral βίντεο που ανέβαζε

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Η πρόεδρος του Μεξικού θα κινηθεί νομικά εναντίον του άνδρα που την παρενόχλησε σεξουαλικά στο δρόμο

22:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σακελλαροπούλου «εκ βαθέων»: Δέχθηκα επιθέσεις για τα μαλλιά, το ντύσιμο, ακόμα και για τη γάτα μου

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Περιορίζονται σταδιακά οι βροχές – Οι περιοχές που την Κυριακή «θα πέσει πολύ νερό»

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Τρία μαθήματα από τη νίκη του Ζοράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη: Οι προοπτικές για μουσουλμάνους, Εβραίους και αριστερούς

11:42ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η ευρωπαϊκή οδηγία που υποχρεώνει για παροχή υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια

06:32LIFESTYLE

Τρεις λαμπερές πρωταγωνίστριες που γνωρίζουμε καλύτερα τη φετινή σεζόν

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Επιστρέφει στην υποκριτική μετά από οκτώ χρόνια - Ο ρόλος που θα ενσαρκώσει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ