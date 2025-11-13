ΗΠΑ: Άνδρας σκότωσε δυο άτομα και είπε στην αστυνομία «μου είπε η κατσαρίδα να το κάνω»

Ένας άνδρας που αντιμετωπίζει κατηγορίες για δολοφονία, μετά από την κατηγορία ότι πυροβόλησε και σκότωσε δύο άτομα, φέρεται να είπε στις αρχές ότι «μια κατσαρίδα τον διέταξε να το κάνει».

Ο 25χρονος Αλέξης Ερνάντες από το Νέο Μεξικό υποστήριξε ότι είχε λάβει «κρυπτογραφημένα μηνύματα μέσα σε μια κατσαρίδα» που του έλεγαν ότι «έπρεπε να σκοτώσει» πριν το περιστατικό της Παρασκευής, 7 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Ερνάντες στους αστυνομικούς, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού «δεν του άρεσαν οι κατσαρίδες» και εκείνος φέρεται να είχε «δει σημάδια παντού γύρω του που δεν μπορούσε να αγνοήσει».

Η υπηρεσία του σερίφη της κομητείας Μπερνάλιλο (BCSO) ανακοίνωσε ότι οι αστυνομικοί του Τμήματος South Valley ανταποκρίθηκαν «σε αναφορές για πυροβολισμούς κοντά στην οδό Entrada Bonita SW» την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου.

Κατά την άφιξή τους, οι αστυνομικοί βρήκαν δύο ενήλικες άνδρες νεκρούς μέσα στο σπίτι από φερόμενα τραύματα από πυροβόλο όπλο. Τρεις ακόμη ενήλικες και δύο μικρά παιδιά βρέθηκαν επίσης μέσα στην οικία. Οι ενήλικες κρατήθηκαν για ανάκριση, ενώ τα παιδιά απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Μετά την επέμβαση των αστυνομικών, ο Ερνάντες φέρεται να εμφανίστηκε στην πόρτα του σπιτιού, σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης που απέκτησε το PEOPLE. Στο ένταλμα αναφέρεται ότι ο ύποπτος «είχε όπλο στη ζώνη του και σπαθί του Ναυτικού Μάρσαλ στον γοφό του». Ο Ερνάντες φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι υπηρετούσε στο Σώμα των Πεζοναυτών και «έπρεπε να κάνει ό,τι έπρεπε».

Ο ύποπτος πίστευε επίσης ότι ο ιδιοκτήτης τον παρακολουθούσε με κάμερες στα φώτα του σπιτιού και ότι άκουγε «ανατριχιαστικές φωνές από τους αεραγωγούς». Ένα από τα θύματα ήταν ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, ενώ ο Ερνάντες υποστήριξε ότι γνώριζε και τους δύο νεκρούς.

Σύμφωνα με το ένταλμα, ο Ερνάντες δήλωσε ότι είχε «λάβει σημάδια» για να σκοτώσει τον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Προηγουμένως είχε αγοράσει ένα όπλο Glock «για προστασία» και φέρεται να φοβόταν για τη ζωή του όταν τα δύο θύματα τον οδήγησαν σε ένα πίσω δωμάτιο του σπιτιού. Τότε φέρεται να πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στο κεφάλι και τον δεύτερο άνδρα στην κουζίνα.

Ο ύποπτος ισχυρίστηκε ότι «δεν επρόκειτο να πειράξει» τα δύο παιδιά που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι, αν και παραδέχτηκε ότι ήταν παρόντα και έγιναν μάρτυρες της δολοφονίας.

Η BCSO ανακοίνωσε ότι οι ντετέκτιβ της Υποδιεύθυνσης Ανθρωποκτονιών ανέλαβαν την έρευνα, συνεχίζοντας τη συλλογή στοιχείων και τις συνεντεύξεις μαρτύρων. Πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων των εμπλεκόμενων, θα δοθούν όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση των συγγενών και επιτραπεί από την έρευνα.