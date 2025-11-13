ΗΠΑ: Άνδρας σκότωσε δυο άτομα και είπε στην αστυνομία «μου είπε η κατσαρίδα να το κάνω»

Ο ύποπτος πίστευε επίσης ότι ο ιδιοκτήτης τον παρακολουθούσε με κάμερες στα φώτα του σπιτιού και ότι άκουγε «ανατριχιαστικές φωνές από τους αεραγωγούς»

Δημήτρης Δρίζος

ΗΠΑ: Άνδρας σκότωσε δυο άτομα και είπε στην αστυνομία «μου είπε η κατσαρίδα να το κάνω»
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας άνδρας που αντιμετωπίζει κατηγορίες για δολοφονία, μετά από την κατηγορία ότι πυροβόλησε και σκότωσε δύο άτομα, φέρεται να είπε στις αρχές ότι «μια κατσαρίδα τον διέταξε να το κάνει».

Ο 25χρονος Αλέξης Ερνάντες από το Νέο Μεξικό υποστήριξε ότι είχε λάβει «κρυπτογραφημένα μηνύματα μέσα σε μια κατσαρίδα» που του έλεγαν ότι «έπρεπε να σκοτώσει» πριν το περιστατικό της Παρασκευής, 7 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Ερνάντες στους αστυνομικούς, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού «δεν του άρεσαν οι κατσαρίδες» και εκείνος φέρεται να είχε «δει σημάδια παντού γύρω του που δεν μπορούσε να αγνοήσει».

Η υπηρεσία του σερίφη της κομητείας Μπερνάλιλο (BCSO) ανακοίνωσε ότι οι αστυνομικοί του Τμήματος South Valley ανταποκρίθηκαν «σε αναφορές για πυροβολισμούς κοντά στην οδό Entrada Bonita SW» την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου.

Κατά την άφιξή τους, οι αστυνομικοί βρήκαν δύο ενήλικες άνδρες νεκρούς μέσα στο σπίτι από φερόμενα τραύματα από πυροβόλο όπλο. Τρεις ακόμη ενήλικες και δύο μικρά παιδιά βρέθηκαν επίσης μέσα στην οικία. Οι ενήλικες κρατήθηκαν για ανάκριση, ενώ τα παιδιά απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Μετά την επέμβαση των αστυνομικών, ο Ερνάντες φέρεται να εμφανίστηκε στην πόρτα του σπιτιού, σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης που απέκτησε το PEOPLE. Στο ένταλμα αναφέρεται ότι ο ύποπτος «είχε όπλο στη ζώνη του και σπαθί του Ναυτικού Μάρσαλ στον γοφό του». Ο Ερνάντες φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι υπηρετούσε στο Σώμα των Πεζοναυτών και «έπρεπε να κάνει ό,τι έπρεπε».

Ο ύποπτος πίστευε επίσης ότι ο ιδιοκτήτης τον παρακολουθούσε με κάμερες στα φώτα του σπιτιού και ότι άκουγε «ανατριχιαστικές φωνές από τους αεραγωγούς». Ένα από τα θύματα ήταν ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, ενώ ο Ερνάντες υποστήριξε ότι γνώριζε και τους δύο νεκρούς.

Σύμφωνα με το ένταλμα, ο Ερνάντες δήλωσε ότι είχε «λάβει σημάδια» για να σκοτώσει τον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Προηγουμένως είχε αγοράσει ένα όπλο Glock «για προστασία» και φέρεται να φοβόταν για τη ζωή του όταν τα δύο θύματα τον οδήγησαν σε ένα πίσω δωμάτιο του σπιτιού. Τότε φέρεται να πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στο κεφάλι και τον δεύτερο άνδρα στην κουζίνα.

Ο ύποπτος ισχυρίστηκε ότι «δεν επρόκειτο να πειράξει» τα δύο παιδιά που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι, αν και παραδέχτηκε ότι ήταν παρόντα και έγιναν μάρτυρες της δολοφονίας.

Η BCSO ανακοίνωσε ότι οι ντετέκτιβ της Υποδιεύθυνσης Ανθρωποκτονιών ανέλαβαν την έρευνα, συνεχίζοντας τη συλλογή στοιχείων και τις συνεντεύξεις μαρτύρων. Πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων των εμπλεκόμενων, θα δοθούν όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση των συγγενών και επιτραπεί από την έρευνα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:33ΜΠΑΣΚΕΤ

«Δεν το χάρηκε» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

10:32WHAT THE FACT

Αρχαίο συστατικό της κινεζικής ιατρικής αποκατέστησε τον υγιή μεταβολισμό του λίπους σε διαβητικά ποντίκια

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Καρχαρίας τριών μετρών εντοπίστηκε στην Αρκαδία - Ψαράς «πάλεψε» για να τον απελευθερώσει

10:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν τα «μερομήνια του Αγίου Μηνά» για τον φετινό χειμώνα - Η ανάρτηση Κολυδά

10:24LIFESTYLE

«The Devil Wears Prada 2»: Nέο teaser - Meryl Streep και Anne Hathaway αντιμέτωπες στο ασανσέρ

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πώς έγινε η τραγωδία με την 49χρονη - «Ήταν μόνη της στο κατάστημα, ήταν ακαριαίο»

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Η Κυπαρισσία θρηνεί τον μακροβιότερο δήμαρχό της - Ποιος ήταν ο Ηλίας Τσίγγαρος

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά στην Αθήνα - 4 συλλήψεις

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Εκατοντάδες θανατώσεις ζώων λόγω ευλογιάς - Πέντε ύποπτες εκτροφές

10:03WHAT THE FACT

H NASA εντόπισε κάτι περίεργο κάτω από λίμνη - Τώρα οι ερευνητές ξέρουν την αλήθεια

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Boeing: Αποζημίωση 28 εκατ. δολαρίων σε χήρο θύματος της συντριβής αεροσκάφους 737 MAX 8 της Ethiopian Airlines

09:51ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν αντέχω άλλο» είχε πει στον Τζέφρι Έπσταϊν ο πρίγκιπας Άντριου - Αληθινη η επίμαχη φωτογραφία με την Τζιούφρε

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Εγκλωβισμένος για 9η μέρα στα Τρίκαλα – «Να ανοίξει ο δρόμος προς το χωριό μου», λέει στο Newsbomb

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ έχουν «εξαντλήσει» τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας - Στόχος τώρα η εφαρμογή τους

09:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Επιστρέφει φόρους ακινήτων από το 2014 - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Mercedes CLA διαθέσιμη και ως υβριδική 1.500 κυβικών

09:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Άνδρας σκότωσε δυο άτομα και είπε στην αστυνομία «μου είπε η κατσαρίδα να το κάνω»

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πιθανόν από το φουλάρι έχασε τη ζωή της η 49χρονη εργαζόμενη - «Έγινε θηλιά στο λαιμό της»

09:38ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ELPEDISON μετονομάζεται σε Enerwave - Νέα εποχή για την HELLENiQ ENERGY

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πώς έγινε η τραγωδία με την 49χρονη - «Ήταν μόνη της στο κατάστημα, ήταν ακαριαίο»

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε φούρνο στη Λάρισα: 49χρονη σκοτώθηκε όταν τα μαλλιά της μπλέχτηκαν στο ζυμωτήριο

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πιθανόν από το φουλάρι έχασε τη ζωή της η 49χρονη εργαζόμενη - «Έγινε θηλιά στο λαιμό της»

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Κιλκίς: Κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του και πέθανε

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη σε ζωτικά όργανα και στον εγκέφαλο ο 22χρονος που προσπάθησε να φάει αμάσητο μπέργκερ για challenge

07:43ΚΟΣΜΟΣ

«Τουρισμός θανάτου στο Σαράγεβο»: Έρευνα στην Ιταλία για τους πλούσιους που πλήρωναν για να πυροβολούν αμάχους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Η μυστική συνάντηση που τερμάτισε το shutdown - Αποκαλυπτικό παρασκήνιο από τη Wall Street Journal

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Καρχαρίας τριών μετρών εντοπίστηκε στην Αρκαδία - Ψαράς «πάλεψε» για να τον απελευθερώσει

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιερέας Youtuber: Το Άγιο Φως με πλαστές πινακίδες και συνοδεία της ΕΛ.ΑΣ.

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

«Γαλάζιες μάχες» σε Βόρειο και Νότιο Τομέα, ο Σαμαράς και το σενάριο της απόλυτης ανατροπής, η Eurobank, o Κωτσόβολος πήγε Skroutz και η Zalando

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος

10:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν τα «μερομήνια του Αγίου Μηνά» για τον φετινό χειμώνα - Η ανάρτηση Κολυδά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ