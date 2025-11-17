Αυστραλία: Πέθανε στα 28 της η Χρυσή Παραολυμπιονίκης Πέιτζ Γκρέκο

Η ποδηλάτρια, που είχε χαρίσει στην Αυστραλία το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020, πέθανε την Κυριακή στο σπίτι της στην Αδελαΐδα μετά από ένα «αιφνίδιο ιατρικό επεισόδιο», σύμφωνα με την AusCycling, το εθνικό διοικητικό όργανο της ποδηλασίας.

Η οικογένεια της Γκρέκο είναι «συντετριμμένη από την απώλεια, αλλά απίστευτα περήφανη για το άτομο που ήταν και τον τρόπο που εκπροσώπησε την Αυστραλία», δήλωσε η μητέρα της, Ναταλί, σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε από την AusCycling.

«Η Πέιτζ ήταν τα πάντα για εμάς. Η καλοσύνη της, η αποφασιστικότητά της και η ζεστασιά της άγγιζαν την οικογένειά μας κάθε μέρα», είπε. Η Γκρέκο, που είχε εγκεφαλική παράλυση, ξεκίνησε ως αθλήτρια στίβου πριν στραφεί στην ποδηλασία το 2018.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, κέρδισε πολλούς παγκόσμιους τίτλους και μετάλλια σε Παγκόσμια Κύπελλα. Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020 έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ στο αγώνισμα της Ποδηλασία Πίστας των 3.000μ στην κατηγορία C1–3. Στη συνέχεια κατέκτησε δύο χάλκινα μετάλλια στην ομαδική και την ατομική δοκιμασία στο δρόμο.

Λόγω προβλημάτων υγείας δεν συμμετείχε στις διαδικασίες επιλογής για τους Αγώνες του Παρισιού, αλλά επέστρεψε φέτος στον υψηλό ανταγωνισμό, σύμφωνα με το BBC. Τον Αύγουστο κέρδισε ακόμη ένα χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Para-cycling στο Βέλγιο, στην κατηγορία C3 στο δρόμο.

Mετά την ανακοίνωση του θανάτου της, ο αθλητικός κόσμος της Αυστραλίας την αποχαιρέτισε με συγκίνηση. Η διευθύνουσα σύμβουλος της AusCycling, Μαρν Φέχνερ, τη χαρακτήρισε «εξαιρετική αθλήτρια με σπουδαία επιτεύγματα». Ο διευθύνων σύμβουλος της Paralympics Australia, Κάμερον Μάρεϊ, πρόσθεσε ότι «η καλοσύνη της, η αθόρυβη αποφασιστικότητά της και ο τρόπος που εμψύχωνε όσους ήταν γύρω της θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μας».