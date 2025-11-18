Eminem: Γιατί κατέθεσε αγωγή εναντίον της αυστραλιανής εταιρείας μαγιό «Swim Shady»

Ο Αμερικανός ράπερ Eminem κατέθεσε αγωγή εναντίον της αυστραλιανής εταιρείας μαγιό Swim Shady, υποστηρίζοντας ότι το όνομά της είναι πολύ παρόμοιο με το ψευδώνυμου του, Slim Shady.

Τον Σεπτέμβριο, ο Eminem – το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Marshall Mathers – κατέθεσε αίτηση στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ, ζητώντας την ακύρωση του εμπορικού σήματος που είχε χορηγηθεί στην εταιρεία. Σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, η εταιρεία πρέπει να απαντήσει στην αίτηση μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

Οι δικηγόροι του ράπερ κατηγόρησαν τη μάρκα του Σίδνεϊ ότι δημιουργεί «ψευδή σύνδεση» με τον Eminem.

Ο 53χρονος ράπερ έγινε διάσημος το 2000 με την κυκλοφορία του hit single του «The Real Slim Shady», το οποίο του χάρισε ένα Grammy για την καλύτερη ραπ σόλο ερμηνεία.

Το όνομα της εταιρείας καταχωρήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023, σύμφωνα με την αυστραλιανή ρυθμιστική αρχή για τις επιχειρήσεις, και αρχικά είχε το όνομα «Slim Shade». Η μάρκα πουλά φορητές ομπρέλες παραλίας, τσάντες κολύμβησης και άλλα αξεσουάρ παραλίας.

Νωρίτερα φέτος, η μάρκα κατέθεσε αίτηση για εμπορικό σήμα στις ΗΠΑ, η οποία εγκρίθηκε. Λίγο αργότερα, η ομάδα του Eminem κατέθεσε αίτηση για ακύρωση του εμπορικού σήματος, καθώς δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι ο ράπερ κατοχύρωσε το εμπορικό σήμα Slim Shady το 1999 με την κυκλοφορία του ομώνυμου άλμπουμ.

Οι δικηγόροι του Eminem δήλωσαν ότι το όνομα του ράπερ έχει γίνει «ξεχωριστό και διάσημο» και συνδέεται αποκλειστικά με την καριέρα του.