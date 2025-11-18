Μυστήριο στη Γερμανία: Ακρωτηριασμένα τα χέρια μητέρας σε αυτοκινητόδρομο και το παιδί σε μοναστήρι

Μία μυστηριώδη υπόθεση έχει «πονοκεφαλιάσει» τη γερμανική αστυνομία, μετά την ανεύρεση δύο κομμένων γυναικείων χεριών σε έναν αυτοκινητόδρομο και ενός παιδιού εγκαταλελειμμένου έξω από ένα μοναστήρι.

Τα κομμένα άκρα εντοπίστηκαν από διερχόμενο οδηγό στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία, που προχώρησε στον αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου.

Ermittler suchen nach der Frau, deren abgetrennte Hände auf der A45 bei Olpe lagen. Sie hatte vor drei Monaten ein Kind geboren – das Baby lag vor einem Kloster.rgeblich nach der Frau, der die Hände zugeordnet wurden. Sie hatte vor drei Monaten ein Kind geboren.… — stern (@sternde) November 18, 2025

Όμως σε απόσταση περίπου 112 χλμ, μοναχοί στο κοπτικό ορθόδοξο μοναστήρι στο Kröffelbach της Έσσης, βρήκαν ένα μωρό αφημένο σε ένα καρότσι έξω από τις πύλες τους, σαν κάποιος να το είχε αφήσει εκεί γνωρίζοντας πως θα βρεθεί γρήγορα.

Σύμφωνα με την Bild, τα δακτυλικά αποτυπώματα από τα διαμελισμένα άκρα ταυτοποιήθηκε ότι ανήκαν μια νεαρή γυναίκα από την Ερυθραία που ζούσε σε άσυλο στη Βόννη και σύμφωνα με πληροφορίες από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, είναι η μητέρα του μωρού, αλλά δεν έχει δηλωθεί αγνοούμενη, ενώ είναι ασαφές αν είναι ακόμα ζωντανή.

Οι έρευνες τώρα στρέφονται στον εντοπισμό του συντρόφου της και πατέρα του παιδιού ο οποίος έχει εξαφανιστεί, χωρίς ωστόσο οι αρχές να τον κατονομάζουν ως ύποπτο.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν έχουν βρεθεί άλλα μέρη σώματος, ενώ έχει αποκλειστεί η περίπτωση του τροχαίου ατυχήματος ή δυστυχήματος, καθώς οι τραυματισμοί περιγράφονται ως σκόπιμοι.

Οι αστυνομικοί έψαξαν το δωμάτιο της γυναίκας στον ξενώνα ασύλου της, αλλά δεν βρήκαν σημάδια βίας στο κατάλυμα, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης.