Η Κίνα ξεμένει από... σκουπίδια και οι άνθρωποι κάνουν τρελά πράγματα για να τα προμηθευτούν!
Η Κίνα αντιμετωπίζει έλλειψη αποβλήτων για τους αποτεφρωτήρες της, οδηγώντας ακόμη και σε εκσκαφή παλιών χωματερών. Ποιες είναι οι συνέπειες για τη χώρα και τη διεθνή αγορά.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Για χρόνια η Κίνα αποτελούσε τον μεγαλύτερο αποδέκτη αποβλήτων παγκοσμίως, εισάγοντας από τη δεκαετία του ’80 τεράστιους όγκους υλικών που τροφοδοτούσαν τη βιομηχανική της μηχανή. Το μοντέλο αυτό μετέτρεψε τη χώρα σε παγκόσμιο κόμβο ανακύκλωσης, όμως η εποχή εκείνη δείχνει να έχει οριστικά τελειώσει.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:03 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Αποθέωση για Παναθηναϊκό στη Μύκονο (vid)
15:48 ∙ LIFESTYLE
Eurovision: Έρχονται μεγάλες αλλαγές στην ψηφοφορία
15:45 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ