Στα άκρα η κόντρα κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση

Με αφορμή τα περί «αναθεωρητικού λαϊκισμού» της κυβέρνησης που δήλωσε μέσω συνέντευξής του στην Όλγα Τρέμη και στο Newsbomb ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, το Μέγαρο Μαξίμου περνάει στην αντεπίθεση λέγοντας ότι η «τελευταία κυβέρνηση και ο τελευταίος Πρωθυπουργός που θα έπρεπε να απολογηθούν για αυτή την καθυστέρηση είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση αυτή». Υπενθυμίζουν μάλιστα ότι ο σημερινός πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το 2006 όταν ήταν δύο χρόνια βουλευτής Β’ Αθηνών συνέλεγε υπογραφές για να αλλάξει το άρθρο 86.

Αξίζει - λένε τα γαλάζια στελέχη - να δει κάποιος την επιστολή η οποία υπεγράφη τότε συνολικά από ακόμη επτά συναδέλφους του κ. Βενιζέλου, κατά κανόνα της ΝΔ. «Τότε ήταν από το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Λοβέρδος , που τώρα είναι στη Ν.Δ.», σημειώνουν με νόημα. Μέσα στους οκτώ, πέραν του νυν Πρωθυπουργού, ήταν τότε ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρώην Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Τότε, οι 8 δεν έγιναν 50 και δεν προχώρησε η μεγάλη αλλαγή του άρθρου 86.

Το Μέγαρο Μαξίμου επιστρέφει τους χαρακτηρισμούς περί αναθεωρητικού λαϊκισμού και προσθέτουν οτι πολλά από αυτά τα οποία βάζει σήμερα η ΝΔ στον δημόσιο διάλογο και όχι μόνο το ζήτημα του άρθρου 86, αλλά και το ζήτημα της αξιολόγησης και της μονιμότητας, και το ζήτημα των προϋπολογισμών, αν είχαν τεθεί σε προηγούμενες διαδικασίες, «μπορεί να είχαμε γλιτώσει από πολλές καταστροφές».

Σε αυστηρό ύφος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης σημείωνε χθες ειδικά για το άρθρο 86 του Συντάγματος:

«Ειδικό καθεστώς υπήρχε και πριν το 2001 σχετικά με τη δίωξη ή μη ενός Υπουργού ή ενός Υφυπουργού. Πρέπει να υπάρχει μια ειδική διαδικασία και βούληση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, είναι να παραμείνει μία ειδική διαδικασία. Το θέμα είναι ποια είναι η διαδικασία. Τι προσετέθη στη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, όπου εμπνευστής αυτών των αλλαγών ήταν ο κ. Βενιζέλος; Προσετέθη καταρχάς το «αμελλητί». Δηλαδή, μόλις πέσει η Δικαιοσύνη πάνω σε ένα όνομα κυβερνητικού στελέχους σταματάει την οποιαδήποτε έρευνα. Αυτό δεν υπήρχε μέχρι το 2001».

Ο εμπνευστής του αμελλητί

Το Μαξίμου δηλαδή επιστρέφει τις κατηγορίες στον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ:

«Αυτό το οποίο, δηλαδή, συνέβη και στις περιπτώσεις, που μας κατηγορεί και ο κ. Βενιζέλος, όπως του κ. Βορίδη, του κ. Αυγενάκη ή σε άλλες περιπτώσεις άλλων υποθέσεων, σχετικά και με το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, όπου η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να προχωρήσει την έρευνα, να κάνει, δηλαδή, την προκαταρκτική έρευνα και να αποφασίσει στο τέλος η Βουλή, όπως συνέβαινε μέχρι το 2001, για το αν θα ασκήσει ή όχι δίωξη, το αμελλητί προσετέθη από το Σύνταγμα του 2001. Ο κ. Βενιζέλος ήταν εκ των πρωτεργατών των αλλαγών του 2001».

Στο γαλάζιο στρατόπεδο σημειώνουν επίσης ότι μέχρι το 2001 δεν υπήρχε η διαδικασία της προκαταρκτικής εξέτασης και η «αποσβεστική προθεσμία».

«Και, μάλιστα, για να είμαστε δίκαιοι ήταν μέχρι τον πρώτο χρόνο μετά τις εκλογές, δηλαδή την πρώτη Σύνοδο της Βουλής και πήγε στη δεύτερη Σύνοδο της Βουλής, δηλαδή ουσιαστικά δύο χρόνια μετά τις εκλογές στην πραγματικότητα. Δεν υπήρχε στο Σύνταγμα. Προσετέθη. Αυτά έγιναν τότε από το ΠΑΣΟΚ και από τον κ. Βενιζέλο και όλους τους υπόλοιπους».

Το σχόλιο του κ. Παύλου Μαρινάκη ήταν ιδιαίτερα καυστικό:

«Είναι λίγο οξύμωρο ο εμπνευστής του «αμελλητί», της προκαταρκτικής εξέτασης και αυτός που εισήγαγε την αποσβεστική προθεσμία στο Σύνταγμα, να κατηγορεί την Κυβέρνηση που έχει επικεφαλής αυτόν που από το 2006 ζητάει την αλλαγή του άρθρου 86. Και επί των ημερών του καταργήθηκε η αποσβεστική προθεσμία, για να μην μπορεί να τη γλιτώσει κανένας και να έχουμε όλοι, είτε έχουμε διατελέσει είτε όχι, Υπουργοί και Υφυπουργοί την ίδια παραγραφή. Τα περί λαϊκισμού δεν έχουν καμία αξία για την κοινωνία».

Στο κάδρο και ο Ανδρουλάκης

Ταυτόχρονη επίθεση εξαπολύει η κυβέρνηση και στον κ. Νίκο Ανδρουλάκη ζητώντας του να πάρει ξεκάθαρη θέση για την αναθεώρηση χωρίς «ναι μεν αλλά… ». Στο τέλος θα κριθεί και ο κ. Ανδρουλάκης όπως αναφέρουν και εδώ δεν υπάρχουν «ναι» ή «όχι» με αστερίσκους. Υπάρχουν τα «ναι» και υπάρχουν και τα «όχι».

Εξηγούν μάλιστα ότι στην πρώτη Βουλή, θα τεθούν κάποια άρθρα με τη μορφή του ερωτήματος αν πρέπει να αναθεωρηθούν. Ακόμα και αν κριθούν αναθεωρητέα τα άρθρα αυτά από περισσότερους από 151 βουλευτές, το κάθε κόμμα και ο κάθε βουλευτής θα κληθεί να πει «ναι» ή «όχι». Η ιστορία θα γράψει ποιοι θα πουν «ναι» στην αναθεώρηση κάποιων άρθρων και ποιοι θα πουν «όχι».

Για το επιχείρημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης: «Δεν θα δώσουμε τώρα το 180 σε κάποια άρθρα, για να μην μπορεί μετά να περάσει ένα άρθρο με 151 ψήφους» στην Ηρώδου Αττικού 19 λένε ότι αποτελεί μια ομολογία ήττας και ένα φτηνό τακτικισμό, που αδικεί την πολύ σοβαρή συζήτηση της συνταγματικής αναθεώρησης.

Βάζουν ξεκάθαρα στο κάδρο των ευθυνών και του πολιτικού κόστους το ΠΑΣΟΚ: «Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο κόμματα στη Βουλή, τα οποία έχουν μια θεσμική συνέπεια και σοβαρότητα, παρά τις πολλές διαφορές μεταξύ τους, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Και έχουν, μάλιστα, σε κάποιες διαδικασίες συνταγματικής αναθεώρησης, δείξει και μία θεσμική σοβαρότητα, για να υπάρξουν και κάποιες αλλαγές, όπως για παράδειγμα το 2001. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη στιγμή τα δύο κόμματα αυτά έχουν πάνω από 180 ψήφους. Είναι, λοιπόν, μια ευκαιρία, εφόσον συμφωνούμε σε κάποιες ιστορικές αλλαγές».

Στο Μέγαρο Μαξίμου τονίζουν με δεικτικό τρόπο: «Εκτός εάν το ΠΑΣΟΚ πιστεύει, ότι μπορεί να περάσει μεγάλες αλλαγές για τον τόπο με τα κόμματα της ακροδεξιάς ή του άλλου άκρου, του απόλυτου παραλογισμού, του ενός ή του άλλου άκρου. Τώρα έχουμε τις 180 ψήφους. Μπορεί να τις έχουμε και μετά. Αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες».

Γίνεται σαφές ότι η ΝΔ θα χρεώσει πολιτικά στο ΠΑΣΟΚ την άρνησή του για συναίνεση.

