Την Πέμπτη, το δικαστήριο ανηλίκων της Λ' Άκουιλα αφαίρεσε τα γονικά δικαιώματα του ζευγαριού και διέταξε τη μεταφορά των παιδιών με τη μητέρα τους σε μια οικογενειακή εστία

Σάλος στην Ιταλία με την απομάκρυνση τριών παιδιών από την οικογένεια τους που ζούσε στο δάσος
H ιταλική δικαιοσύνη διέταξε την απομάκρυνση τριών παιδιών από την οικία της οικογένειάς τους που ζει μέσα στο δάσος, μια υπόθεση που έχει πυροδοτήσει πολιτική ένταση στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διαμάχης σχετικά με τις φερόμενες υπερβάσεις της δικαστικής εξουσίας.

Την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, ηγέτιδα μιας κυβέρνησης που προασπίζεται τις οικογενειακές αξίες, φέρεται να απασχόλησε ιδιαίτερα η μεταχείριση που έλαβε αυτή η αγγλο-αυστραλιανή οικογένεια, η οποία ζει αυτόνομα από το 2021 κοντά στο Κιέτι, στους λόφους του Αμπρούζο, σε απόσταση 200 χιλιομέτρων ανατολικά της Ρώμης.

Την Πέμπτη, το δικαστήριο ανηλίκων της Λ' Άκουιλα αφαίρεσε τα γονικά δικαιώματα του ζευγαριού και διέταξε τη μεταφορά των παιδιών με τη μητέρα τους σε μια οικογενειακή εστία.

Το δικαστήριο επικαλέστηκε τις «άσχημες υγειονομικές συνθήκες του σπιτιού όπου διαμένουν τα παιδιά όπως και την κατ’ οίκον εκπαίδευση της 8χρονης κόρης και των 6χρονων διδύμων του ζευγαριού», χωρίς οι γονείς να έχουν λάβει τη σχετική άδεια.

Αυτή η απόφαση προκάλεσε ένα κύμα διαδικτυακών απειλών σε βάρος του δικαστή, την ώρα που σε μια πρωτοβουλία συγκέντρωσης υπογραφών για να «σωθεί η οικογένεια που ζει μέσα στο δάσος» συμμετείχαν έως σήμερα περισσότεροι από 135.000 άνθρωποι.

Ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι κατήγγειλε τις αποφάσεις του δικαστή ως «επαίσχυντες, ανησυχητικές, επικίνδυνες», φθάνοντας στο σημείο να χαρακτηρίσει τη δικαστική διαδικασία «απαγωγή» ανηλίκων.

«Μια ζωή χωρίς στρες»

Υπερασπιζόμενη έναν τρόπο ζωής «χωρίς στρες» και σε αρμονία με τη φύση, η Αυστραλή Κάθριν Μπέρμινγχαμ και ο Βρετανός Νέιθαν Τριβάλιον δήλωσαν αυτόν τον μήνα στην κρατική τηλεόραση Rai ότι τα παιδιά τους «μεγαλώνουν» καλύτερα μέσα στο δάσος.

Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης, παρουσίασαν μια ξυλόσομπα μέσα σε μια κουζίνα, πολύχρωμα παιδικά κρεβάτια και χριστουγεννιάτικα λαμπάκια διάσπαρτα σε ολόκληρο το σπίτι.

Ηλιακά πάνελ παράγουν ηλεκτρισμό, τουαλέτες ξηρής κομποστοποίησης βρίσκονται μέσα σε μια καλύβα στον εξωτερικό χώρο. Ένα γαϊδούρι, ένα άλογο, σκυλιά, γάτες, κότες και πάπιες περιφέρονται ανάμεσα στα δέντρα.

«Δεν κάναμε κανένα κακό θέλοντας να επιστρέψουμε στη φύση», είπε η Μπέρμιγχαμ στη Rai.

Όμως, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, τα παιδιά δεν έχουν εμβολιαστεί και δεν πάνε σχολείο και οι γονείς δεν κατέθεσαν το αίτημά τους για κατ’ οίκον εκπαίδευση στις τοπικές Αρχές.

Κοινωνικοί λειτουργοί κλήθηκαν τον περασμένο χρόνο στο σπίτι τους, αφού ένα από τα παιδιά του ζευγαριού νοσηλεύτηκε, διότι έφαγε δηλητηριώδη μανιτάρια, σύμφωνα με ΜΜΕ.

