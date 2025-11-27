Βόρεια Κορέα: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν τι ετοιμάζει ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Συναγερμός στη Δύση

Ανησυχητικά σημάδια προκύπτουν από τη Βόρεια Κορέα, καθώς νέες δορυφορικές εικόνες φαίνεται να αποκαλύπτουν την κατασκευή νέας μονάδας εμπλουτισμού ουρανίου, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν προχωρά μεθοδικά στην υλοποίηση ενός σχεδίου ραγδαίας ενίσχυσης του πυρηνικού του οπλοστασίου.

Την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις κινήσεις των μεγάλων πυρηνικών δυνάμεων και τη νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, η Πιονγκγιάνγκ φαίνεται να προσθέτει έναν ακόμη κρίσιμο παράγοντα αστάθειας στον ήδη εύθραυστο γεωπολιτικό χάρτη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Independent, οι εικόνες προέρχονται από την αμερικανική ομάδα παρακολούθησης 38 North και καταγράφηκαν κατά τους τελευταίους δύο μήνες.

Δείχνουν δραστηριότητα στο Κέντρο Πυρηνικής Επιστημονικής Έρευνας του Γιονγκμπιόν, έναν από τους πιο κομβικούς χώρους για την παραγωγή πλουτωνίου και ουρανίου, βασικών στοιχείων για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Οι αναλυτές κάνουν λόγο για «συνέχιση των προσπαθειών εκσυγχρονισμού και επέκτασης» των εγκαταστάσεων, επισημαίνοντας εργασίες διαμόρφωσης του εδάφους γύρω από υποστηρικτικό κτήριο νότια της ύποπτης μονάδας εμπλουτισμού, με άγνωστο ακόμη σκοπό.

Ενδείξεις εντατικοποίησης της παραγωγής

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εμφάνιση έξι πιθανών εναλλακτών θερμότητας στη νοτιοανατολική πλευρά του κτηρίου, στοιχεία που συνήθως χρησιμοποιούνται για την ψύξη φυγοκεντρητών και τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας κατά τη διαδικασία εμπλουτισμού ουρανίου.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι νέες αυτές υποδομές δεν είναι τυχαίες, αλλά συνδέονται άμεσα με τη στρατηγική απόφαση του Κιμ Γιονγκ Ουν να αυξήσει «εκθετικά» το πυρηνικό απόθεμα της χώρας, μια δήλωση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Η ρητορική της Πιονγκγιάνγκ και οι διεθνείς φόβοι

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης έχει χαρακτηρίσει το τρέχον έτος «κομβικό» για την εθνική ασφάλεια, τονίζοντας την ανάγκη το πυρηνικό οπλοστάσιο να είναι «υπερπλήρες».

Οι δηλώσεις αυτές, σε συνδυασμό με τα νέα τεχνικά δεδομένα, καλλιεργούν ένα κλίμα έντονης ανησυχίας σε παγκόσμιο επίπεδο, με αναλυτές να προειδοποιούν ότι η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί αμυντική κίνηση.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι ισορροπίες θυμίζουν όλο και περισσότερο την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, η προοπτική περαιτέρω πυρηνικής ενίσχυσης της Βόρειας Κορέας επαναφέρει στο προσκήνιο σενάρια που έως πρόσφατα θεωρούνταν ακραία, επιβεβαιώνοντας ότι η πυρηνική απειλή παραμένει πιο ζωντανή και απρόβλεπτη από ποτέ.