Έκλεψαν σαλιγκάρια αξίας άνω των 86.000 ευρώ από εκτροφέα στη Γαλλία

Πάνω από 86.000 ευρώ ήταν η αξία σαλιγκαριών που κλάπηκαν από Γάλλο εκτροφέα στις αρχές της εβδομάδας, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, αφήνοντάς τον να προσπαθεί απεγνωσμένα να αναπληρώσει τα αποθέματά του ενόψει της εορταστικής περιόδου.

«Δεν είναι αυτή η ανάρτηση που περιμέναμε να κάνουμε λίγο πριν τις γιορτές», ανέφερε η εταιρεία L’Escargot Des Grands Crus σε μήνυμα στο Facebook. «Πέσαμε θύματα διάρρηξης και το απόθεμά μας σε φρέσκα και κατεψυγμένα σαλιγκάρια εκλάπη».

Η οικογενειακή επιχείρηση εκτρέφει περίπου 350.000 σαλιγκάρια κάθε χρόνο, τα οποία –όπως τονίζει στην ιστοσελίδα της– προετοιμάζει «με τη μεγαλύτερη φροντίδα».

Η κλοπή αποτέλεσε «σοκ, κάτι ακατανόητο και πραγματικό πλήγμα για όλη την ομάδα», σημείωσε η μονάδα, που βρίσκεται στο Μπουζί της βορειοανατολικής Γαλλίας.

Σύμφωνα με το France Info, οι δράστες εισέβαλαν στο εκτροφείο τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Έκοψαν την περίφραξη και στη συνέχεια διέρρηξαν τα κτίρια όπου φυλάσσονταν τα σαλιγκάρια.

Μέσα στους χώρους, τους περίμεναν «ράφια γεμάτα σαλιγκάρια – σε βάζα, φρέσκα, κατεψυγμένα», όπως περιέγραψε ο ιδιοκτήτης Ζαν-Ματιέ Ντοβέρν. Οι εικόνες μετά την κλοπή έδειχναν σχεδόν άδειους ψυκτικούς θαλάμους.

Ωστόσο, μέρος των αποθεμάτων που αφαιρέθηκαν δεν ήταν έτοιμο για κατανάλωση, καθώς τα κελύφη δεν είχαν ακόμη καθαριστεί και το βούτυρο που συνοδεύει συνήθως τα σαλιγκάρια στο πιάτο δεν είχε παρασκευαστεί. «Δεν μπορείς να τα καταναλώσεις άμεσα», σημείωσε ο Ντοβέρν.

Συνολικά, οι κλέφτες άρπαξαν σχεδόν 450 κιλά σαλιγκαριών.

Η L’Escargot Des Grands Crus προσπαθεί πλέον να αναπληρώσει τα αποθέματα πριν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά – περίοδο από την οποία προέρχεται το 60% του ετήσιου τζίρου της επιχείρησης.

Παρά την τεράστια ζημιά, ο Ντοβέρν κατάφερε να προμηθεύσει ορισμένα εστιατόρια – ανάμεσά τους και πελάτες με αστέρια Michelin – τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με το France Info, άλλοι εκτροφείς έχουν ήδη προσφερθεί να τον στηρίξουν, πουλώντας του μέρος της δικής τους παραγωγής σε μειωμένες τιμές. «Είμαστε έτοιμοι να τον βοηθήσουμε άμεσα, ώστε να μπορέσει να σώσει τη σεζόν του», δήλωσε ο Αλεξάντρ Μερ, εκτροφέας σαλιγκαριών από τα Βοζ.