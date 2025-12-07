Η εξομολόγηση ενός δολοφόνου που σκότωσε την οικογένειά του: «Έπρεπε να το είχα κάνει νωρίτερα»

Ένας 27χρονος από την Ουρουγουάη όχι μόνο αφάνισε την οικογένειά του αλλά δήλωσε ευθαρσώς στο δικαστήριο πως «τους μισούσα όλους»

Δημήτρης Δρίζος

Σοκ προκάλεσε στην μικρή πόλη 18 de Mayo της Ουρουγουάης τριπλή δολοφονία μιας οικογένειας από τον 27χρονο γιο της, ο οποίος, σύμφωνα με την κατάθεσή του σε ψυχίατρο, είχε δει «άντρες με μαύρα» να τον προσεγγίζουν, να τον παρενοχλούν και να επιτίθενται στην οικογένειά του, την οποία, όπως είπε, μισούσε.

Ο ψυχίατρος κατέληξε ότι ο δράστης έπασχε από ψυχική νόσο που τον καθιστούσε ανίκανο για ποινική ευθύνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το δικαστήριο και αναφέρει η εφημερίδα El País, ο νεαρός άνδρας σκότωσε την οικογένειά του χρησιμοποιώντας ένα «σκεπάρνι ή σφυρί με ξύλινη λαβή», που βρέθηκε καλυμμένο με αίμα όταν έφτασε η αστυνομία. Επιπλέον χρησιμοποίησε αλυσοπρίονο και μαχαίρι.

Η οικογένεια βρέθηκε νεκρή αφού ο 62χρονος πατέρας – εργοδηγός οικοδομών, που σπάνια απουσίαζε από τη δουλειά του – δεν εμφανίστηκε στο χώρο εργασίας του. Οι συνεργάτες του ανησύχησαν και προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί του, χωρίς αποτέλεσμα, και τελικά πήγαν στο σπίτι του, όπου βρήκαν τον γιο να δίνει συγκεχυμένη κατάθεση που οδήγησε την αστυνομία στο σημείο. Οι αστυνομικοί περιέγραψαν τη σκηνή ως «Δαντική».

Σύμφωνα με τη δικαστική έρευνα, οι γονείς είχαν δολοφονηθεί τρεις έως πέντε ημέρες πριν την πραγματοποίηση των αυτοψιών. Ο δράστης σκότωσε πρώτα τη μητέρα του, κατόπιν τον πατέρα και τελευταίο τον αδερφό του, ο οποίος είχε εντοπιστεί ζωντανός το Σάββατο βράδυ. Η νεκροψία έδειξε ότι ο θάνατός του επήλθε περίπου 48 ώρες πριν βρεθεί το σώμα του. Η αναπαράσταση των γεγονότων, όπως αναφέρει η El País, δείχνει ότι οι αστυνομικοί βρήκαν πρώτα τον αδερφό κοντά στην κουζίνα και εκείνος τους οδήγησε στο υπνοδωμάτιο όπου βρέθηκαν τα διαμελισμένα σώματα των γονιών.

Ο ψυχίατρος κατέληξε ότι ο δράστης δεν ήταν ικανός να «αυτοκαθοριστεί ελεύθερα» και ότι η «ψυχική του ασθένεια» δεν του επέτρεπε να ελέγχει τις παρορμήσεις του, επηρεάζοντας κρίση, αυτοπροστασία και οδηγώντας τον σε ψυχολογικό σπάσιμο.

Στην κατάθεση που έδωσε στον ψυχίατρο, ο νεαρός περιέγραψε διάφορα σενάρια, συχνά αντιφατικά. Σε κάποια στιγμή υποστήριζε ότι οι «άντρες με μαύρα καπέλα» επιτέθηκαν στην οικογένειά του, ενώ άλλες φορές παρουσιαζόταν ως ο ίδιος επιτιθέμενος. Υποστήριξε επίσης ότι άκουγε φωνές να του λένε να σκοτώσει, φανταστικούς θορύβους από την πόρτα και συχνά έβλεπε το «666», θεωρώντας ότι τον παρενοχλούσαν κακόβουλες οντότητες.

Παράλληλα, ο δράστης δήλωσε ότι μισούσε την οικογένειά του, αν και ένιωθε και κάποια συμπόνια για εκείνους. Αρχικά ανέφερε ότι ήθελε να φτιάξει μια «ταινία τρόμου», ενώ αργότερα ισχυρίστηκε ότι σκότωσε τα μέλη της οικογένειας επειδή τους μισούσε, λέγοντας στους αστυνομικούς ότι «έπρεπε να το είχα κάνει νωρίτερα».

Η εισαγγελέας της υπόθεσης, Μαριάνα Ροντρίγκες, ζήτησε να εισαχθεί ο δράστης σε ψυχιατρικό ίδρυμα για παρακολούθηση, ενώ συνεχίζεται η έρευνα.

