Κρεμλίνο: Τριμερής σύνοδος Ρωσίας - Ουκρανίας - ΗΠΑ στα ΗΑΕ μετά τη συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ

Τριμερής σύνοδος Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί στο Αμπού Ντάμπι, μετά τη συνάντηση Πούτιν με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα, η οποία χαρακτηρίστηκε «ωφέλιμη» από το Κρεμλίνο.

Γιάννης Φιλιππάκος

Κρεμλίνο: Τριμερής σύνοδος Ρωσίας - Ουκρανίας - ΗΠΑ στα ΗΑΕ μετά τη συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ
Pool Sputnik Kremlin
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής ότι θα πραγματοποιηθεί τριμερής σύνοδος αξιωματούχων της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών που είχαν στη Μόσχα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση ξεκίνησε το βράδυ της Πέμπτης (22/1) και διήρκεσε περισσότερο από τρεισήμισι ώρες.

Η συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ - Κούσνερ χαρακτηρίστηκε «ωφέλιμη» από τις υπηρεσίες του Ρώσου προέδρου και αποτέλεσε το προοίμιο της απόφασης για τη σύγκληση της τριμερούς συνόδου.

«Συμφωνήθηκε πως η πρώτη συνάντηση της τριμερούς ομάδας εργασίας, η οποία θα είναι επιφορτισμένη με τα ζητήματα της ασφάλειας, θα διεξαχθεί στο Αμπού Ντάμπι», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι συνομιλίες ήταν «ωφέλιμες από όλες τις απόψεις», επισημαίνοντας ότι στο πλαίσιο τους τέθηκαν οι βάσεις για τη συγκρότηση της τριμερούς ομάδας εργασίας που θα επικεντρωθεί σε ζητήματα ασφάλειας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:34ΚΟΣΜΟΣ

Συναντήσεις με τον Σι Τζινπίνγκ προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Τριμερής σύνοδος Ρωσίας - Ουκρανίας - ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά τη συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ

03:46ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ένας νεκρός και τουλάχιστον 20 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στα νοτιοανατολικά της χώρας

03:20ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις του προγράμματος για τις 10.000 θέσεις εργασίας

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μεγάλη δύναμη» του αμερικανικού στρατού κινείται προς το Ιράν

02:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: «Οι ευρωατλαντικές σχέσεις πέρασαν αναταράξεις - Τα πράγματα είναι σήμερα ελαφρώς καλύτερα»

02:14ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής: Σοβαρές αμφιβολίες για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Στήριξη σε Δανία και Γροιλανδία – Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ πρέπει να προχωρήσει

01:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη στη Wall Street εν μέσω αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών ανησυχιών

01:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής: «Υπήρξε άμεση αντίδραση στο θέμα της Γροιλανδίας» – Δεν αναμένεται κείμενο συμπερασμάτων

01:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Πέρασαν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός – Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

00:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Στην 9η θέση ο Παναθηναϊκός AKTOR, στην 4άδα ο Ολυμπιακός

00:48ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Έξι Κούρδοι μαχαιρώθηκαν σε διαδήλωση στην Αμβέρσα – Συνελήφθησαν τέσσερις ύποπτοι

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά πραγματοποίησαν περιπολία πάνω από τη Βαλτική

23:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 1-1: Πήγε κόντρα στην ατυχία και προκρίθηκε!

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό επιστρέφει στην λίμνη Υλίκη

23:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός 1-1 - Τελικό - Όρθιος στη Βουδαπέστη

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο λόγος που κατέθεσε αγωγή ύψους 5 δισ. δολαρίων κατά της τράπεζας JPMorgan Chase - Επίθεση και κατά των New York Times

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθη για εμπρησμό ο 19χρονος που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει

23:33ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Προβληματισμός στους αγρότες και συνάντηση την Παρασκευή για τις επόμενες κινήσεις τους

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Nταβός: 400 εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι ζητούν φόρους για τους υπερπλούσιους

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ολιγοήμερο «διάλειμμα» από την κακοκαιρία - Πότε έρχεται νέο κύμα

22:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφί» της Λένας Διβάνη κατά Καρυστιανού: «Πριν καλά – καλά βγείτε στο κλαρί…»

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο

20:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία ξενοδόχου στη Ρόδο: Συνελήφθη στη Γερμανία ο Ουκρανός δολοφόνος - Το τηλεφώνημα που «πρόδωσε» το έγκλημα

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μεγάλη δύναμη» του αμερικανικού στρατού κινείται προς το Ιράν

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

20:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Metron Analysis: Μπροστά με διαφορά η ΝΔ, όλα τα υπόλοιπα κόμματα κάτω από το 10% – Τι απαντούν οι πολίτες για Τσίπρα, Καρυστιανού

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό επιστρέφει στην λίμνη Υλίκη

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Καλλιάνος: «Χθες πήγα να πνιγώ έξω από το σπίτι μου» - Έρχεται νέο κύμα βροχών στην Αττική

23:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 1-1: Πήγε κόντρα στην ατυχία και προκρίθηκε!

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Φάρμακα για απώλεια βάρους: «Ψαλιδίζουν» σημαντικά το κόστος των αεροπορικών εταιρειών - Στα 580 εκατ. υπολογίζεται το ετήσιο κέρδος

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο εφιάλτης stalking που ζει εδώ και έξι χρόνια γυναίκα στην Θεσσαλονίκη - «Θα σε πετάξω στα βράχια» - Η εξομολόγηση της 27χρονης στο Newsbomb

02:14ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής: Σοβαρές αμφιβολίες για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Στήριξη σε Δανία και Γροιλανδία – Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ πρέπει να προχωρήσει

22:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Ας τους ρίξουμε, ας γίνει αυτό που πρέπει να γίνει δημοκρατικά»

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Τριμερής σύνοδος Ρωσίας - Ουκρανίας - ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά τη συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση ηλικιωμένης στη Γλυφάδα: Σπαρακτικό κλάμα παιδιού - «Πού πάει η μαμά;»

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Τραγωδία με ζευγάρι ηλικιωμένων - Βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ