Κρεμλίνο: Τριμερής σύνοδος Ρωσίας - Ουκρανίας - ΗΠΑ στα ΗΑΕ μετά τη συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής ότι θα πραγματοποιηθεί τριμερής σύνοδος αξιωματούχων της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών που είχαν στη Μόσχα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση ξεκίνησε το βράδυ της Πέμπτης (22/1) και διήρκεσε περισσότερο από τρεισήμισι ώρες.

Η συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ - Κούσνερ χαρακτηρίστηκε «ωφέλιμη» από τις υπηρεσίες του Ρώσου προέδρου και αποτέλεσε το προοίμιο της απόφασης για τη σύγκληση της τριμερούς συνόδου.

«Συμφωνήθηκε πως η πρώτη συνάντηση της τριμερούς ομάδας εργασίας, η οποία θα είναι επιφορτισμένη με τα ζητήματα της ασφάλειας, θα διεξαχθεί στο Αμπού Ντάμπι», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι συνομιλίες ήταν «ωφέλιμες από όλες τις απόψεις», επισημαίνοντας ότι στο πλαίσιο τους τέθηκαν οι βάσεις για τη συγκρότηση της τριμερούς ομάδας εργασίας που θα επικεντρωθεί σε ζητήματα ασφάλειας.