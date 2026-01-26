ΗΠΑ: 61χρονος πατέρας συγκινήθηκε όταν είδε για πρώτη φορά χρώματα - Δείτε βίντεο

Ένας 61χρονος πατέρας άρχισε να κλαίει από συγκίνηση, όταν είδε για πρώτη φορά χρώματα αφού έλαβε ως χριστουγεννιάτικο δώρο ένα ζευγάρι ειδικά γυαλιά.

Ο Jim Gogan πάντα δυσκολευόταν να ξεχωρίσει το κόκκινο από το πράσινο χρώμα και για χρόνια, η οικογένειά του συζητούσε να του χαρίσει ένα ζευγάρι ειδικά γυαλιά για αχρωματοψία, μέχρι που τον Δεκέμβριο, ο γιος του, Kyle, κατάφερε τελικά να το κάνει πραγματικότητα. «Ποτέ δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τα χρώματα. Μου ζητούσε να του δώσω "το μπλε πουκάμισό του" και εκείνο ήταν πράσινο», εξήγησε ο 39χρονος Kyle.

Πριν του δώσει τα γυαλιά, ο Kyle έδωσε στον πατέρα του ένα τεστ για αχρωματοψία και απέτυχε. Αλλά μόλις έβαλε τα γυαλιά, τα αποτελέσματα ήταν άμεσα.

«Ήταν πολύ συγκινητικό να βλέπω την αντίδραση του πατέρα μου», είπε ο Kyle στο πρακτορείο ειδήσεων SWNS. «Συνέχεια σχολίαζε πόσο όμορφα ήταν τα κόκκινα τούβλα του απέναντι σπιτιού».

Δείτε βίντεο:

Με πληροφορίες από Good News Network