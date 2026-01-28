Πρόεδρος Μεξικού: Ζήτησε από τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό της περισσότερες συναυλίες των BTS

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Το K-pop συγκρότημα BTS

Η «μάχη» για τα εισιτήρια της πολυαναμενόμενης περιοδείας του K-pop συγκροτήματος BTS, η οποία θα ξεκινήσει τον φετινό Απρίλιο και θα διαρκέσει μέχρι τον Μάρτιο του 2027, οδήγησε την πρόεδρο του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, να στείλει επιστολή στον Νοτιοκορεάτη ομόλογό της, για να του ζητήσει να προστεθούν περισσότερες συναυλίες στη χώρα της.

«Έγραψα μια επιστολή στον πρόεδρο της Κορέας... Δεν έχω λάβει ακόμα απάντηση, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα είναι θετική», δήλωσε τη Δευτέρα η Σέινμπαουμ στην καθημερινή πρωινή συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι BTS θα πραγματοποιήσουν τρεις συναυλίες στην Πόλη του Μεξικού τον Μάιο, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους, με τα εισιτήρια να εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από 40 λεπτά. Τα εισιτήρια της Ticketmaster για τις συναυλίες των BTS κοστίζουν από 1.800 έως 17.800 πέσος (περίπου 87 έως 865 ευρώ), ενώ στις πλατφόρμες μεταπώλησης οι τιμές έφτασαν μέχρι και τα 92.100 πέσος (περίπου 4.479 ευρώ).

Περίπου ένα εκατομμύριο νέοι «αγωνίστηκαν» για να λάβουν ένα από τα 150.000 εισιτήρια για μια συναυλία του διάσημου συγκροτήματος, τόνισε η Μεξικανή πρόεδρος. «Αυτό το συγκρότημα, οι BTS, είναι πολύ δημοφιλές μεταξύ των νέων Μεξικανών».

Το Μεξικό κατατάσσεται πέμπτο στην λίστα με τις χώρες που καταναλώνουν την περισσότερη K-pop μουσική, σύμφωνα με το Spotify, με το streaming των τραγουδιών K-pop να αυξήθηκε κατά περισσότερο από 500% στη χώρα, τα τελευταία πέντε χρόνια.

Να σημειωθεί ότι, οι BTS θα επιστρέψουν στην μουσική σκηνή στις 20 Μαρτίου, μετά από ένα διάλειμμα σχεδόν τεσσάρων ετών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι και τα επτά μέλη των BTS — RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook και j-hope — έπρεπε να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία τους στην Νότια Κορέα.

Ο ράπερ Suga ήταν το τελευταίο μέλος του συγκροτήματος που απολύθηκε από τα καθήκοντά του ως κοινωνικός λειτουργός, μια εναλλακτική λύση της στρατιωτικής θητείας που, σύμφωνα με πληροφορίες, επέλεξε λόγω τραυματισμού στον ώμο. Τα άλλα έξι μέλη, RM, V, Jimin, Jung Kook, Jin και j-hope, υπηρέτησαν κανονικά στον στρατό της χώρας.

Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες της περιοδείας:

Ημερομηνίες 2026

9 Απριλίου, 11-12 Απριλίου — Γκόγιανγκ, Νότια Κορέα

17-18 Απριλίου — Τόκιο

25-26 Απριλίου — Τάμπα, Φλόριντα

2-3 Μαΐου — Ελ Πάσο, Τέξας

7 Μαΐου, 9-10 Μαΐου — Πόλη του Μεξικού

16-17 Μαΐου — Στάνφορντ, Καλιφόρνια

23-24 Μαΐου, 27 Μαΐου — Λας Βέγκας

12-13 Ιουνίου — Μπουσάν, Νότια Κορέα

26-27 Ιουνίου — Μαδρίτη

1-2 Ιουλίου — Βρυξέλλες

6-7 Ιουλίου — Λονδίνο

11-12 Ιουλίου — Μόναχο

17-18 Ιουλίου — Παρίσι

1-2 Αυγούστου — Ιστ Ράδερφορντ, Νιου Τζέρσεϊ

5-6 Αυγούστου — Φοξμπορο, Μασαχουσέτη

10-11 Αυγούστου — Βαλτιμόρη

15-16 Αυγούστου — Άρλινγκτον, Τέξας

22-23 Αυγούστου — Τορόντο

27-28 Αυγούστου — Σικάγο

1-2 Σεπτεμβρίου, 5-6 Σεπτεμβρίου — Λος Άντζελες

2-3 Οκτωβρίου — Μπογκοτά, Κολομβία

9-10 Οκτωβρίου — Λίμα, Περού

16-17 Οκτωβρίου — Σαντιάγο, Χιλή

23-24 Οκτωβρίου — Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

28 Οκτωβρίου, 30-31 Οκτωβρίου — Σάο Πάολο

19 Νοεμβρίου, 21-22 Νοεμβρίου — Καοσιούνγκ, Ταϊβάν

3 Δεκεμβρίου, 5-6 Δεκεμβρίου — Μπανγκόκ

12-13 Δεκεμβρίου — Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία

17 Δεκεμβρίου, 19-20 Δεκεμβρίου, 22 Δεκεμβρίου — Σιγκαπούρη

26-27 Δεκεμβρίου — Τζακάρτα

Ημερομηνίες 2027

12-13 Φεβρουαρίου — Μελβούρνη, Αυστραλία

20-21 Φεβρουαρίου — Σίδνεϊ

4 Μαρτίου, 6-7 Μαρτίου — Χονγκ Κονγκ

13-14 Μαρτίου — Μανίλα, Φιλιππίνες

