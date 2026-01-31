Δύσκολες ώρες για την οικογένεια Μικ Τζάγκερ - Εξαφανίστηκε ο σύντροφος της εγγονής του

Ώρες αγωνίας για την εγγονή του θρύλου της ροκ Μικ Τζάγκερ, ο οποίος έχει εξαφανιστεί εδώ και μια εβδομάδα, με τις έρευνες να στρέφονται προς πάσα κατεύθυνση.

Ο 37χρονος Αλεξάντερ Κι, σεφ έχει δύο παιδιά με την Ασίσι Τζάκσον, 33 ετών, και τελευταία φορά εντοπίστηκε σε παμπ της Κορνουάλης το απόγευμα της Παρασκευής, ενώ πλάνα κλειστού κυκλώματος τον δείχνουν μια ημέρα αργότερα, το μεσημέρι να περπατά σε έναν παραλιακό δρόμο.

Η μεγαλύτερη εγγονή του Μικ Τζάγκερ

Τώρα οι αστυνομικοί με βάση τα πλάνα αναζητούν το ζευγάρι που φαίνεται να τον συναντά ενώ είχε βγάλει βόλτα τα σκυλιά του, αν και είναι ασαφές αν το αντιλήφηκαν ή συνομίλησαν μαζί του.

Η εξαφάνισή του αναφέρθηκε το Σάββατο το βράδυ και ξεκίνησε άμεσα έρευνα για τον εντοπισμό του.

Οι αστυνομικοί έψαχναν τον Κι σε επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, αφού η περιοχή χτυπήθηκε από την καταιγίδα Ingrid την Παρασκευή και το Σάββατο, και στη συνέχεια από την καταιγίδα Chandra.

Η μητέρα της Ασίσι, η σχεδιάστρια κοσμημάτων Τζέιντ Τζάγκερ, 54 ετών, μοιράστηκε την αρχική έκκληση της αστυνομίας με τους ακόλουθους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας φωτογραφίες του Κι στο Instagram.

Η αστυνομία τον περιγράφει ως ύψους 1,73 μ., μέτριας σωματικής διάπλασης, με χαρακτηριστικό ξανθό μαλλί και συνήθως ντυμένο με ρούχα σε έντονα χρώματα.

Στις φωτογραφίες της αστυνομίας που μοιράστηκε η Τζέιντ - κόρη του frontman των Rolling Stones και της πρώτης του συζύγου Μπιάνκα Τζάγκερ - ο Κι φαίνεται να φοράει ένα εντυπωσιακό πορτοκαλί σακάκι με μοτίβα.

Η Ασίσι είναι η μεγαλύτερη εγγονή του 82χρονου θρύλου της ροκ.

Η Ασίσι και ο Κι ζουν στην Κορνουάλη, όπου μεγαλώνουν τις δύο μικρές κόρες τους, την Ezra, 11 ετών, και τη Romy, έξι ετών. Ο Κι είναι συνιδιοκτήτης ενός δημοφιλούς εστιατορίου με θαλασσινά στην περιοχή.