Ινδία: Τρεις αδελφές πήδηξαν η μία μετά την άλλη από τον 9ο επειδή οι γονείς τους πήραν το κινητό

Τραγική κατάληξη είχε ο εθισμός τριών Ινδών αδελφών σε ένα νοτιοκορεάτικο διαδικτυακό παιχνίδι που έπαιζαν στο κινητό τηλέφωνο του πατέρα τους, όταν εκείνος απαγόρευσε τη χρήση του, με συνέπεια να βάλουν τέλος στη ζωή τους.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης στα περίχωρα του Νέου Δελχί, η 12χρονη Pakhi, η 14χρονη Prachi και η 16χρονη Vishika, πήδηξαν η μία μετά την άλλη από το μπαλκόνι του διαμερίσματός τους στον 9ο όροφο, επειδή ο πατέρας τους, του πήρε το κινητό από τα χέρια.

Τοπικές αναφορές υποστηρίζουν ότι οι κραυγές τους ήταν αρκετά δυνατές για να ξυπνήσουν τους γονείς, τους γείτονες και τους φρουρούς ασφαλείας στο συγκρότημα διαμερισμάτων της οικογένειας.

Αλλά όταν οι γονείς έσπασαν την πόρτα, ήταν πολύ αργά.

Τηλεοπτικά ρεπορτάζ στην Ινδία κατέγραψαν τα πτώματα των νεαρών κοριτσιών στο έδαφος έξω από το κτίριο καθώς η μητέρα τους έκλαιγε και ένα πλήθος σοκαρισμένων γειτόνων παρακολουθούσε.

? | Three minor sisters, 12, 14 and 16, died after allegedly jumping from a Ghaziabad high-rise building. A suicide note was found; probe hints at a possible link to a task-based online game.#Ghaziabad #UttarPradesh #BreakingNews #PoliceProbe #TheStatesman pic.twitter.com/Vx45SmtXKA — The Statesman (@TheStatesmanLtd) February 4, 2026

Αργότερα αναφέρθηκε ότι δύο από τις αδελφές μπορεί να έπεσαν κατά λάθος ενώ προσπαθούσαν να συγκρατήσουν την τρίτη αδελφή τους.

Λέγεται ότι τα τρία κορίτσια είχαν τόσο μεγάλη εμμονή με την κορεατική κουλτούρα - συμπεριλαμβανομένων ταινιών, μουσικής και τηλεοπτικών σειρών - που είχαν πάρει κορεατικά ονόματα.

Η αστυνομία βρήκε επίσης ένα οκτασέλιδο σημείωμα αυτοκτονίας, γραμμένο στις σελίδες ενός ημερολογίου τσέπης.

Αυτό περιγράφει λεπτομερώς την αγάπη τους για τα διαδικτυακά παιχνίδια και αυτό που φαινόταν να είναι ένας «ακραίος εθισμός σε οτιδήποτε κορεάτικο», είπε ο πατέρας τους, Chetan Kumar, στο NDTV.

Οι αδελφές φέρεται να είχαν εμμονή να παίζουν ένα «κορεάτικο παιχνίδι αγάπης» στο τηλέφωνο του πατέρα τους προτού τους απαγορευτεί πρόσφατα η χρήση της συσκευής από τους γονείς τους.

Ο συντετριμμένος πατέρας τους, Chetan Kumar, περιέγραψε όσα είχε διαβάσει.

«Μπαμπά, συγγνώμη, η Κορέα είναι η ζωή μας, η Κορέα είναι η μεγαλύτερη αγάπη μας, ό,τι και να πεις, δεν μπορούμε να την εγκαταλείψουμε. Οπότε αυτοκτονούμε».

«Αυτό δεν πρέπει να συμβεί σε κανέναν γονέα ή παιδί», δήλωσε ο συντετριμμένος πατέρας.

Το σημείωμα έγραφε επίσης: «Προσπαθήσατε να μας απομακρύνετε από τους Κορεάτες, αλλά τώρα ξέρετε πόσο αγαπάμε τους Κορεάτες».

Εικόνες από το σπίτι τους αποκάλυψαν σημειώσεις σε έναν τοίχο στην κρεβατοκάμαρα των κοριτσιών, όπως: «Είμαι πολύ πολύ μόνη» και «μια ραγισμένη καρδιά».

Ο εθισμός τους στο τηλέφωνο λέγεται ότι ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και έγινε τόσο ακατανίκητος που αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το σχολείο πριν από δύο χρόνια.