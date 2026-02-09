Ιταλία: 13 σκίερ, ορειβάτες και πεζοπόροι έχασαν τη ζωή τους στα βουνά μέσα σε μόλις μια εβδομάδα

Σκιέρ από τη Νορβηγία περνούν κατά τη διάρκεια προπόνησης δίαθλου στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 στην Ιταλία, τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026.

Συνολικά 13 σκίερ, ορειβάτες και πεζοπόροι έχασαν τη ζωή τους την περασμένη εβδομάδα σε βουνά της Ιταλίας, ο οποίος αποτελεί αριθμός ρεκόρ, εκ των οποίων οι 10 σε χιονοστιβάδες που προκλήθηκαν από εξαιρετικά ασταθή χιονοστρώματα, την ώρα που οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι πρόσφατες χιονοπτώσεις έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες σε ολόκληρη την οροσειρά των Άλπεων κατά μήκος των συνόρων της Γαλλίας, της Ελβετίας και της Αυστρίας, σύμφωνα με Ιταλούς διασώστες των Άλπεων. «Υπό αυτές τις συνθήκες που επικρατούν, η διέλευση ενός μόνο σκιέρ μπορεί να είναι αρκετή για να προκαλέσει χιονοστιβάδα», δήλωσε ο Federico Catania, εκπρόσωπος του Ιταλικού Σώματος Διάσωσης των Άλπεων.

Οι θάνατοι συνέβησαν σε μη συντηρημένες πλαγιές, μακριά από τις παρακολουθούμενες ολυμπιακές εγκαταστάσεις στη Λομβαρδία στα σύνορα με την Ελβετία και στην Κορτίνα ντ' Αμπέτσο στο Βένετο.

«Δεν υπάρχει κίνδυνος για τους σκιέρ που κάνουν σκι σε διαχειριζόμενες χιονοδρομικές περιοχές και, ειδικότερα, δεν υπάρχει κίνδυνος για τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις», δήλωσε ο Catania. «Όλες αυτές οι περιοχές παρακολουθούνται συνεχώς και είναι γενικά ασφαλείς, ανεξάρτητα από τις ολυμπιακές διοργανώσεις».

Οι πρόσφατες χιονοθύελλες έφεραν εκδρομείς στα βουνά κατά τη διάρκεια των σύντομων περιόδων καλού καιρού, «και ως αποτέλεσμα ο αριθμός των ατυχημάτων, και συνεπώς των θανάτων, αυξήθηκε αναλογικά», δήλωσε ο Catania.

Οι διασώστες συμβουλεύουν τους εκδρομείς στην ύπαιθρο να παρακολουθούν τα έκτακτα δελτία επιδείνωσης του καιρού και να αναβάλλουν τις εξορμήσεις τους μέχρι να σταθεροποιηθεί το χιόνι.

Μόνο το περασμένο Σαββατοκύριακο, δύο σκιέρ έχασαν τη ζωή τους σε χιονοστιβάδες στη Λομβαρδία, τρεις στο Τρεντίνο και ένας στο γειτονικό Νότιο Τιρόλο.