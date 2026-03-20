Σύγκρουση στην ΕΕ για το δάνειο στην Ουκρανία: Ο Μερτς καταγγέλλει την «ανεντιμότητα» του Όρμπαν

Ο Γερμανός καγκελάριος επέκρινε σε εξαιρετικά οξύ τόνο, τα ξημερώματα της Παρασκευής, την «ανεντιμότητα» από πλευράς του Ούγγρου πρωθυπουργού, ο οποίος δεν υποχώρησε στις πιέσεις των ομολόγων του να άρει το βέτο και να επιτρέψει τη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ουκρανία.

«Πρόκειται για ενέργεια κατάφωρης ανεντιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν είχε υπάρξει ποτέ πριν με αυτή τη μορφή. Και είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι θα αφήσει βαθιά σημάδια», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος μιλώντας στον Τύπο μετά το πέρας της συνόδου κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες.

Φον ντερ Λάιεν: Οι Βρυξέλλες θα βρουν τον τρόπο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρει τρόπο να χορηγήσει το συμφωνημένο δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία, παρά τη συνεχιζόμενη εναντίωση της Ουγγαρίας, τόνισε τις πρώτες πρωινές ώρες η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν μετά το πέρας της συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες.

«Θα το φέρουμε σε πέρας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», επέμεινε η Φον ντερ Λάιεν, έπειτα από τη σύνοδο κορυφής στην οποία οι ηγέτες της ΕΕ δεν κατάφεραν να πείσουν τον Βίκτορ Όρμπαν να ανακαλέσει το βέτο του και να επιτρέψει την εκταμίευση του ποσού.

Οι ηγέτες της ΕΕ καταδίκασαν την «απαράδεκτη» στάση της Βουδαπέστης κατά τη διάρκεια της συνόδου, επισήμανε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. «Η συμφωνία είναι συμφωνία. Είναι απαραίτητο να τηρούμε τον λόγο μας. Κανένας δεν μπορεί να εκβιάζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», δήλωσε ο Κόστα.