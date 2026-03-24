Βρετανία: Σάλος για γκαλερί με «έργα τέχνης» που απεικονίζουν Εβραίους να τρώνε μωρά

Η αστυνομική έρευνα έφερε αντίθετα αποτελέσματα με τις αντιδράσεις να κλιμακώνονται 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Βρετανία: Σάλος για γκαλερί με «έργα τέχνης» που απεικονίζουν Εβραίους να τρώνε μωρά
  • Μία έκθεση ζωγραφικής στην Κεντ της Βρετανίας προκάλεσε κατακραυγή λόγω έργων που απεικονίζουν Εβραίους να τρώνε μωρά.
  • Η αστυνομία αποφάνθηκε ότι τα έργα δεν συνιστούν έγκλημα μίσους ή προσβλητικό περιεχόμενο κατά των Εβραίων ως ομάδας.
  • Ο καλλιτέχνης Μάθιου Κόλινγκς υποστήριξε ότι τα έργα επικεντρώνονται στον σιωνισμό και την πολιτική του Ισραήλ, όχι στους Εβραίους γενικά.
  • Το συμβούλιο Thanet ζήτησε συγγνώμη για την προώθηση της έκθεσης στον τουριστικό ιστότοπο.
  • Πολιτικοί και οργανώσεις εναντίον του αντισημιτισμού ζήτησαν επανεξέταση της αστυνομικής απόφασης και καταδίκη των έργων ως αντισημιτικών.
Θύελλα έχει ξεσηκώσει στη Βρετανία μία έκθεση ζωγραφικής στην παραθαλάσσια πόλη Κεντ, όπου τα «έργα τέχνης» απεικονίζουν Εβραίους να τρώνε μωρά.

Οι αντιδράσεις και οι καταγγελίες ήταν τόσο έντονες που προκάλεσαν έρευνα της αστυνομίας, αλλά το συμπέρασμά της περισσότερο δυναμίτισε την κατάσταση, παρά την εκτόνωσε, καθώς απεφάνθη ότι το έργο τέχνης, αν και επικριτικό για το ισραηλινό κράτος, «δεν περιλαμβάνει περιεχόμενο που είναι άμεσα καταχρηστικό ή προσβλητικό προς τους Εβραίους ως ομάδα» και δεν έχει φτάσει στο όριο για να θεωρηθεί είτε έγκλημα μίσους είτε περιστατικό μίσους.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από την αρθρογράφο Zoe Strimpel, η οποία επισκέφθηκε τα Joseph Wales Studios, διαπιστώνοντας τα έργα φρίκης.

Η αστυνομία του Κεντ απάντησε στην καταγγελία αφού η έκθεση, που ονομάζεται Drawings Against Genocide, προκάλεσε κατακραυγή από εβραϊκές ομάδες εκστρατείας και πολιτικούς που περιέγραψαν το έργο τέχνης ως «γκροτέσκο» και «όχι απλώς αηδιαστικό, αλλά επικίνδυνο».

Η έκθεση παρουσίασε εκατοντάδες χοντροκομμένες εικόνες, ανέφερε η Telegraph. Σε ένα από τα σκίτσα απεικονίζονταν δύο δημοπράτες του οίκου Sotheby’s – ο οποίος ανήκει στον Πάτρικ Ντράχι, έναν Γάλλο-Ισραηλινό επιχειρηματία – να τρώνε μωρά, με αίμα να στάζει από τα ακονισμένα δόντια τους.

Το έργο είναι του Μάθιου Κόλινγκς, 70 ετών, ο οποίος το υπεραμύνθηκε λέγοντας ότι το έργο «αφορά στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την κόλαση» και ότι «το Ισραήλ αποτελεί την απόλυτη ενσάρκωσή της» μέσω των ενεργειών του στη Γάζα.

Αρνήθηκε, ότι έδειχνε Εβραίους, λέγοντας: «Τίποτα στο σχέδιο δεν λέει «Εβραίοι» ή ισχυρίζεται ότι οι Εβραίοι τρώνε μωρά». Και πρόσθεσε: «Κάνει την παρατήρηση ότι ο ιδιοκτήτης της Sotheby’s είναι σιωνιστής» και «το μήνυμα είναι ότι ο σιωνισμός είναι μια βίαιη ιδεολογία».

Το συμβούλιο Thanet υπό την ηγεσία των Εργατικών ζήτησε συγγνώμη για την προώθηση της εκδήλωσης στον τουριστικό του ιστότοπο.

Ο Κρις Φιλπ, ο σκιώδης υπουργός Εσωτερικών, προέτρεψε την αστυνομία του Κεντ να επανεξετάσει την απόφασή της, λέγοντας «είναι γελοίο που η Αστυνομία του Κεντ θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθεί με την υπόθεση. Αυτές οι φωτογραφίες είναι προφανώς γεμάτες αηδιαστικά αντισημιτικά στερεότυπα. Το Κεντ πρέπει να ξανανοίξει αμέσως την έρευνα.»

Ο Άλεξ Χερν, από την οργάνωση «Labour Against Antisemitism», δήλωσε: «Πώς είναι δυνατόν οι αστυνομικοί να αγνόησαν το στοιχείο όπου ο καλλιτέχνης γράφει: “Η έκθεση αντισημιτικής τέχνης είναι από εδώ”; Πήραν στα σοβαρά τα λόγια του καλλιτέχνη, αλλά αγνόησαν τους Εβραίους. Το γεγονός ότι μια αστυνομική δύναμη θεωρεί ότι η απεικόνιση Εβραίων που τρώνε μωρά αποτελεί “κριτική προς το Ισραήλ” δείχνει πόσο επείγουσα είναι η ανάγκη για παρέμβαση».

