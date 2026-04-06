Περαστικός εξυβρίζει… ρομπότ που ζήτησε βοήθεια σε διάβαση – Δείτε βίντεο

Ακόμη ένα παράξενο συμβάν με ρομπότ συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτήν τη φορά στην Ουάσινγκτον, όπου ένα μηχάνημα διανομής ζήτησε βοήθεια από έναν περαστικό για να πατήσει το κουμπί της διάβασης και εκείνος άρχισε να το… βρίζει.

Ο διάλογος είναι ενδεικτικός του εκνευρισμού του πολίτη:

«Θες να σου πατήσω το κουμπί; Θες να σου πατήσω το κουμπί, Mingo; Άντε γαμ…, πάτα το μόνος σου! Πήρες τη δουλειά ενός ανθρώπου και θέλεις να σου πατήσω το κουμπί;», ακούγεται να λέει ο άνδρας.

Ακούγοντας τον άνθρωπο να ξεσπά κατά αυτόν τον τρόπο, το ρομπότ εμφάνισε το μήνυμα «συγγνώμη», ενώ, στη συνέχεια είπε ο περαστικός: «Ναι, συγγνώμη. Δεν πατάω τίποτα. Πάτα εσύ».

Το ρομπότ ονομάζεται Mingo και ανήκει στην εταιρεία Serve Robotics.

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/p/DWrWVBDCBMb/

Τις προάλλες, άλλος «τεχνητός βοηθός» της εταιρείας προκάλεσε ζημιές σε στάση λεωφορείου, σπάζοντας το προστατευτικό της τζάμι. Στα πλάνα, το ρομπότ διακρίνεται να είναι καλυμμένο από τα θραύσματα ενώ κινείται μπρος – πίσω ανάμεσα στα σπασμένα γυαλιά, πριν συνεχίσει την πορεία του.

Αυτά τα περιστατικά έρχονται να προστεθούν στη διαρκώς αυξανόμενη λίστα «ενοχλητικών» στιγμών με ρομπότ στην καθημερινότητα, αναδεικνύοντας όχι μόνο τις τεχνολογικές προκλήσεις, αλλά και τις αντιδράσεις ανθρώπων απέναντι σε μηχανές που αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στον δημόσιο χώρο.