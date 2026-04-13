Ξεκίνησε ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν από τις ΗΠΑ

Τα πλοία όλων των εθνών που εισέρχονται ή εξέρχονται από τα λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές του Ιράν θα υπόκεινται στον στρατιωτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ξεκίνησε ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων, σύμφωνα με την προθεσμία που όρισε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Από τώρα και στο εξής, τα πλοία όλων των εθνών που εισέρχονται ή εξέρχονται από τα λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές του Ιράν θα υπόκεινται στον στρατιωτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα εξακολουθεί να επιτρέπει στα πλοία που ταξιδεύουν μεταξύ μη ιρανικών λιμένων να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές πώς ακριβώς θα λειτουργήσει ο αποκλεισμός.

Ποιες περιοχές του Ιράν θα περιλαμβάνει ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ

Ολόκληρη η ακτογραμμή του Ιράν περιλαμβάνεται στην περιοχή που οι ΗΠΑ επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό, μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων, το Σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντ.

Σύμφωνα με τη CENTCOM ο αποκλεισμός περιλαμβάνει «το σύνολο των ιρανικών ακτών», συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ιρανικών λιμανιών και των τερματικών σταθμών πετρελαίου.

Όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, θα αποκλειστεί ο Κόλπος του Ομάν και η Αραβική Θάλασσα ανατολικά των Στενών του Ορμούζ.

Ο αποκλεισμός θα ισχύει για την κυκλοφορία πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας, ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ σε σημείωμα προς τους ναυτικούς που είδε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

«Οποιοδήποτε σκάφος εισέρχεται ή αποχωρεί από την αποκλεισμένη περιοχή χωρίς άδεια θα υπόκειται σε αναχαίτιση, εκτροπή και κατάληψη», ανέφερε το σημείωμα. «Ο αποκλεισμός δεν θα εμποδίσει την ουδέτερη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
Novibet
