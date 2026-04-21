ΙΕΑ: «Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία»

Η σύγκρουση μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ και του Ισραήλ δημιουργεί τη χειρότερη ενεργειακή κρίση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο κόσμος, δήλωσε σήμερα (21/4) ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ. «Αυτή είναι πράγματι η μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Τρίτη.

«Η κρίση είναι ήδη τεράστια, αν συνδυάσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης πετρελαίου και της κρίσης φυσικού αερίου με τη Ρωσία», πρόσθεσε. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει περιορίσει τη θαλάσσια κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται κανονικά το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ποσότητας πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Έχει επίσης έρθει να προστεθεί στις επιπτώσεις του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία, η οποία είχε ήδη διακόψει τις προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Ο Μπιρόλ είχε δηλώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι θεωρούσε την τρέχουσα κατάσταση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας χειρότερη από τις προηγούμενες κρίσεις του 1973, του 1979 και του 2022 μαζί.

Τον Μάρτιο, ο IEA συμφώνησε να απελευθερώσει ποσότητα ρεκόρ 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από στρατηγικά αποθέματα για να καταπολεμήσει την αύξηση στις τιμές του πετρελαίου που προκλήθηκε από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.