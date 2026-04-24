Τα δύο τρίτα των ανθρώπων που αντιμετώπισαν επισιτιστικές κρίσεις το 2025 ζούσαν σε 10 χώρες

Τα δύο τρίτα των ανθρώπων που αντιμετώπισαν πέρυσι επισιτιστικές κρίσεις ζούσαν σε 10 χώρες, με το ένα τρίτο από αυτούς να βρίσκονται στο Σουδάν, τη Νιγηρία και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με έκθεση του Global Report on Food Crises που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ.

Και οι προοπτικές για το 2026 είναι «ζοφερές» καθώς συγκρούσεις και ακραία κλιματικά φαινόμενα «κινδυνεύουν να διατηρήσουν ή επιδεινώσουν την κατάσταση σε πολλές χώρες».

«Η οξεία επισιτιστική ανασφάλεια παραμένει συγκεντρωμένη σε 10 χώρες: Αφγανιστάν, Μπανγκλαντές, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Μιανμάρ, Νιγηρία, Πακιστάν, Νότιο Σουδάν, Σουδάν, Συρία και Υεμένη», διευκρινίζει η έκθεση.

Οι βελτιώσεις που παρατηρήθηκαν σε κάποιες χώρες, όπως το Μπανγκλαντές και η Συρία, «ακυρώθηκαν σχεδόν εντελώς από την αξιοσημείωτη επιδείνωση» στο Αφγανιστάν, τη ΛΔ Κονγκό, τη Μιανμάρ και τη Ζιμπάμπουε, προσθέτει.

Για πρώτη φορά στα δέκα χρόνια που καταρτίζεται η έκθεση στη διάρκεια του 2025 επιβεβαιώθηκε λιμός σε δύο ξεχωριστές περιοχές: στη Γάζα και σε κάποιες επαρχίες του Σουδάν.

Συνολικά 266 εκατομμύρια άνθρωποι σε 47 χώρες ή περιοχές αντιμετώπισαν πέρυσι αυξημένα επίπεδα οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας, αριθμός σχεδόν διπλάσιος με αυτόν που είχε καταγραφεί το 2016. Επίσης 1,4 εκατομμύριο άνθρωποι ήταν αντιμέτωποι με καταστροφικές συνθήκες σε περιοχές της Αϊτής, του Μαλί, της Γάζας, του Νότιου Σουδάν, του Σουδάν και της Υεμένης.

Εξάλλου το 2025 καταγράφηκαν 35,5 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο που ήταν σοβαρά υποσιτισμένα, περιλαμβανομένων σχεδόν 10 εκατομμυρίων που έπασχαν από σοβαρό οξύ υποσιτισμό.

«Δεν βλέπουμε πλέον μόνο προσωρινά σοκ, αλλά επίμονα στον χρόνο», δήλωσε ο Άλβαρο Λάριο, επικεφαλής του Διεθνούς Ταμείου για την Αγροτική Ανάπτυξη στον ΟΗΕ (IFAD), που συμβάλλει στην κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης.

«Το κεντρικό μήνυμα είναι ότι η επισιτιστική ανασφάλεια δεν είναι πλέον ένα μεμονωμένο ζήτημα, αλλά ασκεί πίεση στην παγκόσμια σταθερότητα», πρόσθεσε μιλώντας στο Reuters.

Παράλληλα η έκθεση επισημαίνει ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κινδυνεύει να επιδεινώσει τις υπάρχουσες κρίσεις, αυξάνοντας τον αριθμό των εκτοπισμένων σε μια περιοχή όπου ήδη υπάρχουν εκατομμύρια πρόσφυγες και ανεβάζοντας το κόστος των λιπασμάτων.

Ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ, θαλάσσια οδό κρίσιμης σημασίας για την εξαγωγή πετρελαίου, προκάλεσε κατακόρυφη άνοδο των τιμών των λιπασμάτων.

«Ακόμη κι αν η σύρραξη στη Μέση Ανατολή τελείωνε αυτή τη στιγμή, γνωρίζουμε ότι τους επόμενους έξι μήνες αναμένονται πολλά σοκ στις τιμές των τροφίμων και πληθωρισμός», τόνισε ο Λάριο.

Εξάλλου ακόμη και πριν το ξέσπασμα του πολέμου αυτού, η δυτική Αφρική και η περιοχή του Σάχελ αναμενόταν ότι θα συνεχίσουν φέτος να υφίστανται μεγάλες πιέσεις λόγω συγκρούσεων και του επίμονου πληθωρισμού, κυρίως η Νιγηρία, το Μαλί, ο Νίγηρας και η Μπουρκίνα Φάσο.

Μόνο στη Νιγηρία εκτιμάται ότι θα παρατηρηθεί μια από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην επισιτιστική ανασφάλεια το 2026, με επιπλέον 4,1 εκατομμύρια ανθρώπους να αναμένεται να αντιμετωπίσουν οξεία πείνα.

Στην ανατολική Αφρική η απουσία βροχοπτώσεων στο Κέρας της Αφρικής εκτιμάται ότι θα αυξήσει τα δεινά των κατοίκων της Σομαλίας και της Κένυας όπου η ξηρασία, η ανασφάλεια, οι υψηλές τιμές τροφίμων και η μειωμένη ανθρωπιστική βοήθεια είναι πιθανό να επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο τις συνθήκες.

Η έκθεση προειδοποιεί και για τη μεγάλη μείωση στη χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη διάρκεια του 2025, σημειώνοντας ότι αναμένεται να περιοριστεί ακόμη περισσότερο φέτος. Η χρηματοδότηση για την επισιτιστική βοήθεια εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά 39% πέρυσι σε σχέση με το 2024, ενώ η αναπτυξιακή βοήθεια κατά τουλάχιστον 15%.