Ινδονησία: Σιδηροδρομική τραγωδία κοντά στην Τζακάρτα με πέντε νεκρούς και δεκάδες τραυματίες

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν μετά από σύγκρουση δύο τρένων κοντά στην Τζακάρτα, ενώ οι διασώστες συνέχιζαν όλη τη νύχτα τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού των επιβατών.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν το βράδυ της Δευτέρας, όταν δύο σιδηροδρομικοί συρμοί συγκρούστηκαν κοντά στην Τζακάρτα της Ινδονησίας. Οι αρχές συνέχιζαν μέχρι το πρωί τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς άνθρωποι παρέμεναν εγκλωβισμένοι στα βαγόνια.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στον σταθμό Μπεκάσι Τιμούρ, περίπου 25 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας. Σύμφωνα με την αστυνομία, συρμός μεγάλων αποστάσεων έπεσε πάνω στο τελευταίο βαγόνι προαστιακού τρένου, το οποίο ήταν ακινητοποιημένο στις γραμμές. Το συγκεκριμένο βαγόνι προοριζόταν αποκλειστικά για γυναίκες.

«Μεγάλες ζημιές»

Το δυστύχημα προκάλεσε «μεγάλες ζημιές», τόνισε η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης στην Τζακάρτα. Σύμφωνα με άλλον εκπρόσωπο της KAI, τον Φρανότο Βιμπόβο, κατά τα πρώτα στοιχεία, ταξί έπεσε πάνω στον συρμό του προαστιακού σε ισόπεδη διάβαση, ακινητοποιώντας το τρένο στις σιδηροτροχιές όπου έπεσε πάνω του ο συρμός μεγάλων αποστάσεων.

«Ακόμη συγκεντρώνουμε δεδομένα και αποδεικτικά στοιχεία. Λεπτομερής χρονολογική καταγραφή θα δημοσιοποιηθεί αργότερα από τις αρμόδιες αρχές», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο. Οι 240 επιβαίνοντες στον συρμό που έπεσε πάνω σε αυτόν του προαστιακού είναι όλοι σώοι, διαβεβαίωσε η KAI.

«Πίστεψα πως θα πέθαινα»

«Πίστεψα πως θα πέθαινα», δήλωσε από το νοσοκομείο η 29χρονη επιβάτιδα Σαουσάν Σαρίφα, η οποία τραυματίστηκε στο χέρι και στο πόδι.

Όπως περιέγραψε, το τρένο είχε σταματήσει στον σταθμό και οι επιβάτες ετοιμάζονταν να κατέβουν όταν ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ταξί φέρεται να έπεσε πάνω στον προαστιακό συρμό σε ισόπεδη διάβαση, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στις γραμμές πριν συγκρουστεί με το τρένο μεγάλων αποστάσεων.

Τα σιδηροδρομικά και γενικότερα συγκοινωνιακά δυστυχήματα δεν είναι σπάνια στην Ινδονησία, όπου συχνά καταγράφονται προβλήματα συντήρησης και ασφάλειας στα μέσα μεταφοράς.

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρωσικός χιονιάς φτάνει στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά η μεταβολή από άνοιξη σε... χειμώνα

06:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Youth Pass 2026: Μέχρι 15 Μαΐου οι αιτήσεις για την ενίσχυση των 150 ευρώ - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία για την έκδοσή τους

06:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Άνοιξη για λίγο ακόμα – Μέχρι και χιόνια θα φέρει η ψυχρή εισβολή της Πρωτομαγιάς

06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Πρόταση από το Ιράν με… ανταλλάγματα για το Στενό του Ορμούζ – Στο τραπέζι και η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

05:54ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Η αποτροπή αποκτησης πυρηνικού όπλου για το Ιράν παραμένει «το βασικό ζήτημα»

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στιγμές αγωνίας σε πτήση της Delta – Κοριτσάκι γεννήθηκε στον αέρα

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Σιδηροδρομική τραγωδία κοντά στην Τζακάρτα με πέντε νεκρούς και δεκάδες τραυματίες

04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:28ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν στον ΟΗΕ: Χρειάζονται «αξιόπιστες εγγυήσεις» για να υπάρξει σταθερότητα στον Κόλπο

04:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Αυξημένα μέτρα από την Τροχαία - Απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών

03:40ΚΟΣΜΟΣ

Μπέσεντ: Κυρώσεις σε όσους συνεργάζονται με ιρανικές αεροπορικές εταιρείες

03:14ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ μέτρα της Πολιτικής Προστασίας για τη Σαντορίνη – Δημοσιεύθηκε νέα ΚΥΑ

02:48ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Ταραχές σε πόλη στα σύνορα με τις ΗΠΑ μετά τη σύλληψη ηγετικού στελέχους καρτέλ των ναρκωτικών

02:22ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Η μεγάλη συμμετοχή έφερε νέα παράταση στις αιτήσεις για τις 300.000 επιταγές

01:56ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026: Στο Εθνικό Τυπογραφείο οι προκηρύξεις – Πίνακες με τις ειδικότητες

01:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναμονή στη Wall Street λόγω Ιράν και Fed

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η κατάσχεση δεξαμενόπλοιων από τις ΗΠΑ αποτελεί «ένοπλη ληστεία στην ανοιχτή θάλασσα»

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα στα νότια της χώρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτομαγιάς: «Θα κοιμηθούμε με άνοιξη, θα ξυπνήσουμε με χειμώνα» - Η πρόγνωση Καλλιάνου

03:14ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ μέτρα της Πολιτικής Προστασίας για τη Σαντορίνη – Δημοσιεύθηκε νέα ΚΥΑ

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο «Άνθρωπος με τη Σαλάτα» έμεινε ανέμελος κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών στο γκαλά Τραμπ

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Χίο: Οικιακή βοηθός χτυπούσε στο κεφάλι και τράβαγε από τα μαλλιά 98χρονο - Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση της

21:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Έδωσαν ναρκωτικά και σε άλλη κοπέλα» - Τι καταγγέλλει η οικογένεια της Μυρτούς

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Αλμυρό: 44χρονη μητέρα δύο παιδιών σκοτώθηκε σε τροχαίο

19:12LIFESTYLE

Μπλε ώρες: «Κλείδωσε» το δυνατό καστ της νέας σειράς του ΣΚΑΪ

20:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Τι θα υποστηρίξει στην απολογία του αύριο ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος - Το περίεργο τατουάζ με το δάκρυ

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Μουρτζούκου: Έβαζαν τον Παναγιωτάκη στο πλυντήριο - Ποιον κατονόμασε για τον θάνατο του παιδιού

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Νέες λεπτομέρειες για την επίθεση στο δείπνο παρουσία Τραμπ - Αποκαλυπτικό έγγραφο εισαγγελέων

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μυστήριο με τα μηνύματα του αγνώστου «Γιώργου» στον πρώην σύντροφο της Ελευθερίας Γιακουμάκη

06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Πρόταση από το Ιράν με… ανταλλάγματα για το Στενό του Ορμούζ – Στο τραπέζι και η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

06:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Άνοιξη για λίγο ακόμα – Μέχρι και χιόνια θα φέρει η ψυχρή εισβολή της Πρωτομαγιάς

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ζητά την απόλυση του Jimmy Kimmel λόγω του σχολίου για τη «μέλλουσα χήρα»

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η τραγουδίστρια Νατάσα Μωϋσόγλου: Η αινιγματική ανάρτηση πριν τον θάνατό της και το συγκινητικό «αντίο» της Ναταλίας Ρασούλη

22:43LIFESTYLE

Καλοκαιρινή απόδραση στην Τζια για Γιώργο Λιάγκα και Μαρία Αντωνά: «Σαν Ναυαγοί, σαν Ροβινσώνες»

12:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός «Ωμέγα εμποδιστής» φέρνει Αρκτικό κρύο στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

14:01ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα συμβεί στο έντερό σας αν κόψετε τον καφέ για δύο εβδομάδες

13:59WHAT THE FACT

Ζοφερή πρόβλεψη: Νομπελίστας φυσικός ορίζει την ημερομηνία καταστροφής της ανθρωπότητας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ