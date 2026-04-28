Ινδονησία: Σιδηροδρομική τραγωδία κοντά στην Τζακάρτα με πέντε νεκρούς και δεκάδες τραυματίες
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν το βράδυ της Δευτέρας, όταν δύο σιδηροδρομικοί συρμοί συγκρούστηκαν κοντά στην Τζακάρτα της Ινδονησίας. Οι αρχές συνέχιζαν μέχρι το πρωί τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς άνθρωποι παρέμεναν εγκλωβισμένοι στα βαγόνια.
Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στον σταθμό Μπεκάσι Τιμούρ, περίπου 25 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας. Σύμφωνα με την αστυνομία, συρμός μεγάλων αποστάσεων έπεσε πάνω στο τελευταίο βαγόνι προαστιακού τρένου, το οποίο ήταν ακινητοποιημένο στις γραμμές. Το συγκεκριμένο βαγόνι προοριζόταν αποκλειστικά για γυναίκες.
«Μεγάλες ζημιές»
Το δυστύχημα προκάλεσε «μεγάλες ζημιές», τόνισε η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης στην Τζακάρτα. Σύμφωνα με άλλον εκπρόσωπο της KAI, τον Φρανότο Βιμπόβο, κατά τα πρώτα στοιχεία, ταξί έπεσε πάνω στον συρμό του προαστιακού σε ισόπεδη διάβαση, ακινητοποιώντας το τρένο στις σιδηροτροχιές όπου έπεσε πάνω του ο συρμός μεγάλων αποστάσεων.
«Ακόμη συγκεντρώνουμε δεδομένα και αποδεικτικά στοιχεία. Λεπτομερής χρονολογική καταγραφή θα δημοσιοποιηθεί αργότερα από τις αρμόδιες αρχές», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο. Οι 240 επιβαίνοντες στον συρμό που έπεσε πάνω σε αυτόν του προαστιακού είναι όλοι σώοι, διαβεβαίωσε η KAI.
«Πίστεψα πως θα πέθαινα»
«Πίστεψα πως θα πέθαινα», δήλωσε από το νοσοκομείο η 29χρονη επιβάτιδα Σαουσάν Σαρίφα, η οποία τραυματίστηκε στο χέρι και στο πόδι.
Όπως περιέγραψε, το τρένο είχε σταματήσει στον σταθμό και οι επιβάτες ετοιμάζονταν να κατέβουν όταν ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ταξί φέρεται να έπεσε πάνω στον προαστιακό συρμό σε ισόπεδη διάβαση, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στις γραμμές πριν συγκρουστεί με το τρένο μεγάλων αποστάσεων.
Τα σιδηροδρομικά και γενικότερα συγκοινωνιακά δυστυχήματα δεν είναι σπάνια στην Ινδονησία, όπου συχνά καταγράφονται προβλήματα συντήρησης και ασφάλειας στα μέσα μεταφοράς.