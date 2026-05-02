Ανεξήγητο σμήνος σεισμών στην απόρρητη «Περιοχή 51» πυροδοτεί φόβους για μυστικές δοκιμές

Ένας άνδρας φωτογραφίζει πινακίδες και συρματοπλέγματα κοντά σε μια είσοδο του Πεδίου Δοκιμών και Εκπαίδευσης της Νεβάδα, κοντά στην Περιοχή 51 στο Ρέιτσελ της Νεβάδα

Snapshot Την τελευταία ημέρα καταγράφηκαν τουλάχιστον 17 σεισμοί έως 4,4 Ρίχτερ κοντά στην Περιοχή 51 της Νεβάδα, προκαλώντας ανησυχίες για πιθανές υπόγειες δοκιμές.

Η περιοχή δεν είναι γνωστή για σεισμική δραστηριότητα, γεγονός που εντείνει το ενδιαφέρον για τις αιτίες των σεισμών.

Η Περιοχή 51 έχει ιστορικό μυστικών στρατιωτικών επιχειρήσεων και έχει συνδεθεί με θεωρίες συνωμοσίας για UFO και πειραματικά όπλα.

Έρευνες αποκαλύπτουν ότι το Πεντάγωνο διεξήγαγε εκστρατεία παραπληροφόρησης για να αποκρύψει στρατιωτικές δοκιμές κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή μπορεί να σχετίζεται με τεκτονικές μετατοπίσεις, καθώς η έρημος της Νεβάδα βρίσκεται σε ενεργή γεωλογική ζώνη. Snapshot powered by AI

Μία έντονη σεισμική δραστηριότητα καταγράφεται τα τελευταία 24ωρα στην άκρως απόρρητη βάση της Νεβάδα τις τελευταίες 24 ώρες.

Τουλάχιστον 17 σεισμοί μεγέθους έως 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκαν μόλις λίγα χιλιόμετρα από την περιβόητη «Περιοχή 51», που δεκαετίες τώρα βρίσκεται στο επίκεντρο συνωμοσιολογικών θεωριών που συνδέουν τη βάση με UFO, εξωγήινους και δοκιμές πειραματικών αεροσκαφών.

Οι σεισμοί έχουν τροφοδοτήσει νέο κύμα εικασιών για πιθανές υπόγειες δοκιμές.

Οι δονήσεις καταγράφηκαν σε μια περιοχή που δεν είναι γνωστή για συχνή σεισμική δραστηριότητα, δημιουργώντας ερωτήματα μεταξύ των παρατηρητών που παρακολουθούν την ασυνήθιστη δραστηριότητα.

Ο γεωφυσικός Στέφαν Μπερνς περιέγραψε την τοποθεσία ως «ένα ασυνήθιστο μέρος για να συμβεί σεισμός», σημειώνοντας ότι η περιοχή ιστορικά παρέμεινε σχετικά ήσυχη σε σύγκριση με άλλες ζώνες με πολλά ρήγματα σε όλη τη Δύση.

Ωστόσο, σμήνη σεισμών μπορούν να συμβούν όταν η πίεση μετατοπίζεται κατά μήκος γειτονικών ρηγμάτων,.

Η έρημος της Νεβάδα βρίσκεται σε μια ενεργή τεκτονική περιοχή όπου το έδαφος διαστέλλεται αργά, καθιστώντας πιθανές ξαφνικές εκρήξεις σεισμικής δραστηριότητας ακόμη και κοντά σε ευαίσθητες περιοχές όπως η Περιοχή 51.

Ο τελευταίος σεισμός που έπληξε την περιοχή καταγράφηκε στις 5:38 π.μ. (ώρα Ειρηνικού) (8:38 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής) την Πέμπτη.

Πάνω από 100 άτομα ανέφεραν στην Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) ότι ένιωσαν τη δόνηση. Ωστόσο, στην περιοχή κατοικούν κυρίως στρατιωτικό προσωπικό, εργολάβοι και υπάλληλοι.

Οι αναφορές για τους σεισμούς διαδόθηκαν γρήγορα στο διαδίκτυο, με έναν χρήστη του X να αστειεύεται: «Οι εξωγήινοι κουνάνε τη γη!!»

Η Περιοχή 51 έχει τροφοδοτήσει δεκαετίες εικασιών, ιδιαίτερα από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, όταν η απομακρυσμένη θέση της στην έρημο και οι μυστικές επιχειρήσεις της την έκαναν φυσικό στόχο για φήμες σχετικά με UFO.

Μια έκθεση του 2025 ισχυριζόταν ότι το Πεντάγωνο δημιούργησε στην πραγματικότητα τις συνωμοσίες για τα UFO προκειμένου να αποκρύψει ένα απόρρητο πρόγραμμα όπλων.

Σύμφωνα με μια ανασκόπηση του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ (DOD), η κυβέρνηση διεξήγαγε μια σκόπιμη εκστρατεία παραπληροφόρησης κατά τη διάρκεια της εποχής του Ψυχρού Πολέμου, φτάνοντας στο σημείο να διανέμει ψεύτικες φωτογραφίες ιπτάμενων δίσκων στους κατοίκους.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η αναφορά υποστήριζε ότι η εκστρατεία παραπληροφόρησης αποτελούσε μια προσπάθεια να αποκρυφθούν στρατιωτικές δοκιμές, συμπεριλαμβανομένων των μαχητικών αεροσκαφών τύπου «stealth».

Η Περιοχή 51, που ιδρύθηκε επίσημα το 1955, παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό εκτός του ενδιαφέροντος του κοινού μέχρι το 1989, όταν ο πληροφοριοδότης Ρόμπερτ Λάζαρ εμφανίστηκε στην τηλεόραση.

Ισχυρίστηκε ότι είχε εργαστεί σε μια κρυφή εγκατάσταση γνωστή ως «S-4», όπου πραγματοποιούσε αντίστροφη μηχανική σε εξωγήινα διαστημόπλοια, εδραιώνοντας περαιτέρω τη θέση της Περιοχής 51 στη λαϊκή παράδοση σχετικά με τα UFO.