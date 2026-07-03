Εικόνες από το διάστημα αποκαλύπτoυν ένα σπάνιο φαινόμενο στον Ατλαντικό Ωκεανό

Οι επιστήμονες εντόπισαν 37,5 εκατομμύρια τόνους του καφέ φυκιού να παρασύρονται ανάμεσα στη δυτική ακτή της Αφρικής και τον Κόλπο του Μεξικού

Newsbomb

Εικόνες από το διάστημα αποκαλύπτoυν ένα σπάνιο φαινόμενο στον Ατλαντικό Ωκεανό
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
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Αυτό που κάποτε περιοριζόταν σε μεγάλο βαθμό στη Θάλασσα των Σαργασσών έχει πλέον εξελιχθεί στη Μεγάλη Ζώνη Σαργασσών του Ατλαντικού.

Μόνο τον Μάιο, οι επιστήμονες εντόπισαν 37,5 εκατομμύρια τόνους αυτού του καφέ φυκιού να παρασύρονται ανάμεσα στη δυτική ακτή της Αφρικής και τον Κόλπο του Μεξικού.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Science με τίτλο Harmful Algae, τα φύκια αυτά αναπτύσσονται σε διαφορετικά επίπεδα τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, με μεγάλο μέρος των θρεπτικών συστατικών που τροφοδότησαν την αρχική τους εξάπλωση να προέρχεται από τον ποταμό Αμαζόνιο.

Ερευνητές του «Harbor Branch Oceanographic Institute» στο Florida Atlantic University εξηγούν ότι πέρασαν τέσσερις δεκαετίες αναλύοντας δορυφορικά δεδομένα, επιτόπιες παρατηρήσεις και χημικές μελέτες, προκειμένου να κατανοήσουν πώς μια μαζική άνθιση φυκιών, που εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2011, εξελίχθηκε σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο.

Ωστόσο, εκτιμούν ότι Πορτογάλοι εξερευνητές και θαλασσοπόροι ενδέχεται να είχαν ήδη περιγράψει το φαινόμενο σε καταγραφές από τα ταξίδια τους προς την Αμερική κατά τον 15ο αιώνα.

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Τι είναι το Sargassum και γιατί έχει σημασία;

Το Sargassum είναι γένος καφέ μακροφυκών που επιπλέει ελεύθερα στον ωκεανό. Στην ανοιχτή θάλασσα, προσφέρει καταφύγιο και βιότοπο σε μεγάλη ποικιλία θαλάσσιων ειδών.

Κατά μήκος των ακτών, ωστόσο, μετατρέπεται σε σημαντικό περιβαλλοντικό, οικονομικό και υγειονομικό πρόβλημα. Επηρεάζει επίσης τον τουρισμό, καθώς οι επισκέπτες που περιμένουν να αντικρίσουν ειδυλλιακές, καθαρές παραλίες, συχνά βρίσκονται μπροστά σε ακτές καλυμμένες με δύσοσμα φύκια, στις οποίες η πρόσβαση είναι δύσκολη.

Τα προβλήματα, ωστόσο, δεν σταματούν εκεί. Αυτό που στην ανοιχτή θάλασσα λειτουργεί ως πολύτιμο οικοσύστημα, στην ξηρά μετατρέπεται σε σοβαρή ενόχληση. Καθώς τα φύκια αποσυντίθενται, παράγουν δυσάρεστες οσμές και μπορούν να απελευθερώσουν υδρόθειο, ένα τοξικό αέριο που συνδέεται με την αποσύνθεση οργανικής ύλης.

Οι μεγάλες ποσότητες που ξεβράζονται στις ακτές μπορούν να καλύψουν παραλίες, να διαταράξουν τα παράκτια οικοσυστήματα, να δημιουργήσουν ζώνες χαμηλού οξυγόνου και να προκαλέσουν ζημιές στους κοραλλιογενείς υφάλους.

Για τις οικονομίες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Οι τοπικές αρχές αναγκάζονται να διαθέτουν σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό και πόρους για τον συνεχή καθαρισμό των παραλιών, συχνά χωρίς μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τον δρ Μπράιαν Λαπόντε, επικεφαλής συγγραφέα της μελέτης και καθηγητή ερευνητή στο FAU Harbor Branch, «η ανασκόπησή μας εξετάζει σε βάθος την μεταβαλλόμενη ιστορία του Sargassum — πώς αναπτύσσεται, τι τροφοδοτεί αυτή την ανάπτυξη και γιατί βλέπουμε τόσο δραματική αύξηση της βιομάζας στον Βόρειο Ατλαντικό. Μελετώντας τις αλλαγές στη θρεπτική του σύνθεση — ιδίως σε άζωτο, φώσφορο και άνθρακα — και τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα στοιχεία μεταβάλλονται στον χρόνο και στον χώρο, αρχίζουμε να κατανοούμε τις ευρύτερες περιβαλλοντικές δυνάμεις που βρίσκονται σε εξέλιξη».

Πρόσφατες δορυφορικές παρατηρήσεις, μοντέλα ωκεάνιας κυκλοφορίας και επιτόπιες μελέτες συνέβαλαν στην επίλυση αυτού του γρίφου, χαρτογραφώντας την εποχική μετακίνηση του Sargassum από παράκτια ύδατα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά — ιδιαίτερα στον δυτικό Κόλπο του Μεξικού — προς τον ανοιχτό ωκεανό, μέσω του Ρεύματος Loop και του Ρεύματος του Κόλπου.

Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν παλαιότερες θεωρίες, σύμφωνα με τις οποίες το Sargassum που προέρχεται από τον Κόλπο θα μπορούσε να συμβάλλει στη διατήρηση πληθυσμών στη Θάλασσα των Σαργασσών.

«Αυτά τα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά νερά τροφοδότησαν φαινόμενα μεγάλης βιομάζας κατά μήκος της Ακτής του Κόλπου, οδηγώντας σε μαζικές εκβράσεις, δαπανηρούς καθαρισμούς παραλιών και ακόμη και στην έκτακτη διακοπή λειτουργίας ενός πυρηνικού σταθμού στη Φλόριντα το 1991. Ένα βασικό σημείο της ανασκόπησής μας είναι η στοιχειακή σύνθεση του ιστού του Sargassum και το πώς αυτή έχει μεταβληθεί με την πάροδο του χρόνου», δήλωσε ο Λαπόντε.

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Unsplash

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης μια σημαντική μετατόπιση «μακριά από τις φυσικές ωκεάνιες πηγές θρεπτικών συστατικών, όπως η ανάβλυση και η κάθετη ανάμειξη των υδάτων, και προς εισροές που προέρχονται από την ξηρά, όπως η γεωργική απορροή, η απόρριψη λυμάτων και η ατμοσφαιρική εναπόθεση».

Σύμφωνα με τον Λαπόντε, τα επίπεδα άνθρακα στο Sargassum αυξήθηκαν επίσης, συμβάλλοντας σε αλλαγές στη συνολική στοιχειομετρία του και αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο την επίδραση της εξωτερικής επιβάρυνσης με θρεπτικά συστατικά στους θαλάσσιους πρωτογενείς παραγωγούς.

«Η εξάπλωση του Sargassum δεν αποτελεί απλώς μια οικολογική ιδιαιτερότητα — έχει πραγματικές επιπτώσεις στις παράκτιες κοινότητες», δήλωσε ο Λαπόντε.

«Οι μαζικές ανθίσεις μπορούν να φράξουν παραλίες, να επηρεάσουν την αλιεία και τον τουρισμό και να θέσουν κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Η κατανόηση των λόγων για τους οποίους το Sargassum αναπτύσσεται σε τόσο μεγάλο βαθμό είναι κρίσιμη για τη διαχείριση αυτών των επιπτώσεων. Η ανασκόπησή μας συμβάλλει στη σύνδεση των δεδομένων ανάμεσα στη ρύπανση από θρεπτικά συστατικά που προέρχεται από την ξηρά, την ωκεάνια κυκλοφορία και την πρωτοφανή εξάπλωση του Sargassum σε μια ολόκληρη ωκεάνια λεκάνη».

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