Οι καλύτερες φωτογραφίες για τo 2026 με θέμα το περιβάλλον αφορούν στο λαθρεμπόριο άγριας ζωής

Snapshot Η παράνομη εμπορία άγριας ζωής εκτιμάται σε 23 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως και καταπολεμάται με εξελιγμένες εγκληματολογικές μεθόδους.

Η Britta Jaschinski κέρδισε το πρώτο βραβείο Earth Photo 2026 για φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εργασία εργαστηρίων στην εξιχνίαση εγκλημάτων εμπορίας άγριων ζώων.

Η διεθνής επιχείρηση Operation Thunder του 2024 οδήγησε σε περίπου 500 συλλήψεις και πάνω από 2.000 κατασχέσεις προστατευόμενων ζώων και φυτών.

Η χρήση νέων τεχνολογιών, όπως φθορίζουσες χρωστικές σκόνες για την ανάκτηση δακτυλικών αποτυπωμάτων και DNA, βελτιώνει την απόδοση των ερευνών και τις συλλήψεις.

Η εξειδικευμένη εγκληματολογική επιστήμη αυξάνει την αποτρεπτική ικανότητα κατά της παράνομης εμπορίας άγριας ζωής, καθιστώντας την λιγότερο προσοδοφόρα και πιο επικίνδυνη για τους δράστες. Snapshot powered by AI

Η εξέλιξη της εγκληματολογίας για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου άγριας ζωής βρέθηκε στο επίκεντρο των βραβείων Earth Photo 2026, όπου η Γερμανίδα Britta Jaschinski κέρδισε την πρώτη θέση για τις αποκαλυπτικές της φωτογραφίες.

Η φωτορεπόρτερ που εργάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, κέρδισε και το βραβείο ως Φωτογράφος Περιβάλλοντος της Χρονιάς τον Απρίλιο από το Ίδρυμα Πρίγκιπα Αλβέρτου Β' του Μονακό.

Η σειρά φωτογραφιών που κατέθεσε στον διεθνή διαγωνισμό προέρχονται από εργαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης, όπου εργάζονται για την εξιχνίαση εγκλημάτων εμπορίας άγριων ζώων, χρησιμοποιώντας παλιές και νέες τεχνολογίες.

Στις φωτογραφίες περιλαμβάνονται ένα βαλσαμωμένο κεφάλι λιονταριού, ένα ανοιχτήρι μπουκαλιών φτιαγμένο από πόδι λιονταριού, πολλά δέρματα ερπετών, ένα πόδι ελέφαντα και ένα ελεφαντόδοντο, καθώς και άλλα λείψανα. Ο φακός της Jaschinski αποδεικνύει πώς αυτά τα μεγαλοπρεπή ζώα έχουν υποβαθμιστεί σε εμπορεύματα, και οι ερευνητές εργάζονται ακούραστα για να βρουν τους δράστες.

Περισσότερες από 500 συλλήψεις

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η παράνομη εμπορία άγριας ζωής εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 23 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Η ετήσια παγκόσμια επιχείρηση, Operation Thunder, συγκεντρώνει αστυνομικούς, τελωνειακούς, συνοριακούς ελέγχους και αξιωματούχους άγριας ζωής και δασοκομίας από 133 χώρες. Το 2024, η συμμετοχή ήταν η μεγαλύτερη από την έναρξή της το 2017. Σε διάστημα μόλις τριών εβδομάδων, οι αξιωματικοί συντόνισαν περίπου 500 συλλήψεις και περισσότερες από 2.000 κατασχέσεις ζώων και φυτών που προστατεύονται από τη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών (CITES).

Με τη χρήση μαγνητικής σκόνης αναζητούνται δακτυλικά αποτυπώματα Earth Photo 2026

Οποιοδήποτε εμπόριο κατά παράβαση της CITES είναι παράνομο. Μεταξύ των 2114 κατασχέσεων ήταν πάνω από 300 κιλά ελεφαντόδοντου, χιλιάδες αυγά χελώνας, 30 τόνοι φυτών και δεκάδες μέρη σώματος μεγάλων αιλουροειδών και κέρατα ρινόκερου, καθώς και πρωτεύοντα θηλαστικά, πουλιά και θαλάσσια είδη. Στόχος της αποστολής είναι να «σπάσει» την αλυσίδα του εμπορίου άγριας ζωής και να εντοπίσει τους εγκληματίες.

Πάνω από 200 διαφορετικά δακτυλικά αποτυπώματα που βασίζονται σε αυτήν την τεχνολογία παραδόθηκαν σε 40 χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Τα αποτελέσματα ήταν άμεσα. Στην Κένυα, προέκυψαν 15 συλλήψεις, συμπεριλαμβανομένων πέντε αστυνομικών, και στην κατάσχεση 11 χαυλιόδοντων ελέφαντα. Για πρώτη φορά, το ελεφαντόδοντο δεν ήταν απλώς απόδειξη ενός εγκλήματος. Ήταν απόδειξη για το ποιος το διέπραξε.

Η χρήση νέας τεχνολογίας

Στην παραπάνω φωτογραφία απεικονίζεται μία νεκρή θαλάσσια χελώνα που με μία πρώτη ματιά θα μπορούσε να φαίνεται ότι βρίσκεται στο φυσικό της περιβάλλος. Ωστόσο, με μία πιο προσεκτική ματιά φαίνεται το αποτύπωμα ενός χεριού στο καβούκι της, φωτισμένο από ειδική χρωστική σκόνη. Ειδικές χρωστικές φθορισμού σε σκόνη, φωτογραφημένες υπό υπεριώδες φως, αποκαλύπτουν αποτυπώματα χεριών και δακτυλικών αποτυπωμάτων, αίμα και άλλα σωματικά υγρά.

Σύμφωνα με το εργαστήριο, οι σκόνες νέα γενιάς μπορούν να ανακτήσουν δακτυλικά αποτυπώματα σχεδόν στο 70% των δειγμάτων που έχουν επεξεργαστεί από άγρια ζώα, ενώ είναι δυνατή ακόμη και η ανάκτηση DNA των ανθρώπων που χειρίστηκαν τα δείγματα. Τα πορίσματα της έρευνας κοινοποιούνται στις Αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Μητροποιλιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου αλλά και ακόμη 40 χώρες.

Τα πόδια του λιονταριού μετατράπηκαν σε ανοιχτήρια μπουκαλιών Earth Photo 2026

«Μπορεί να λειτουργήσει ως αποτρεπτικό μέσο»

«Το να βλέπω αυτό το επίπεδο εγκληματολογικής εμπειρογνωμοσύνης να εφαρμόζεται σε μια χελώνα ήταν ταυτόχρονα απροσδόκητο και εξαιρετικό. Το να παρακολουθώ την ομάδα να εργάζεται ήταν σχεδόν σαν να βλέπω μαγεία», δήλωσε η Jaschinski στο CNN.

«Αυτό που μου έμεινε περισσότερο ήταν η αίσθηση ελπίδας, επειδή αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως αποτρεπτικό μέσο. Για πολύ καιρό, τα οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα θεωρούσαν την εμπορία άγριων ζώων ως μια επιχείρηση χαμηλού κινδύνου και υψηλής ανταμοιβής, με χαμηλά ποσοστά καταδίκων και σχετικά ελαφριές ποινές. Καθώς η εγκληματολογική επιστήμη γίνεται πιο εξελιγμένη, αυτή η εξίσωση αρχίζει να μεταβάλλεται».

Η εικόνα της θαλάσσιας χελώνας του Jaschinski είχε ψηφιστεί προηγουμένως ως μία από τις φωτογραφίες της χρονιάς για το 2025 από το περιοδικό TIME.

Δέρματα ερπετών - Το δέρμα χρησιμοποιείται για την κατασκευή θηκών για γυαλιά ηλίου και ψηφιακές συσκευές όπως τηλέφωνα και tablet. Earth Photo 2026

Η Jaschinski υποστηρίζει δυναμικά της καταπολέμησης της εμπορίας άγριων ζώων. Το 2018 ήταν μία από τους φωτογράφους που συνδημιουργήσαν έναν τόμο εικόνων σχετικά με το αντίκτυπο της ανθρώπινης ζωής στον φυσικό κόσμο.

Τα βραβεία Earth Photo

Το βραβείο Earth Photo, που διοργανώνεται από τη Βασιλική Γεωγραφική Εταιρεία, την εταιρεία συμβούλων τέχνης Parker Harris και το φιλανθρωπικό ίδρυμα Photoworks, ανέδειξε επίσης νικητές σε επτά ακόμη κατηγορίες.

Στην κατηγορία «Κλίματικής Αλλαγής», η Payal Kakkar, με έδρα το Δελχί, κέρδισε το πρώτο βραβείο για το «Lives of Extraction», φωτογραφίζοντας ένα κίνημα αντίστασης με επικεφαλής την ιθαγενή κοινότητα Khairwar, που αγωνίζεται κατά της στέρησης γης και της εξόρυξης άνθρακα στο Majhauli Paath, Singrauli της Ινδίας.

Η Νατάλια Σαπρούνοβα, η οποία κατάγεται από τη Ρωσία και ζει στο Παρίσι, κέρδισε το βραβείο New Scientist Editors για την καταγραφή της απόψυξης του μόνιμα παγωμένου εδάφους και της διάβρωσης των ακτών στα Βορειοδυτικά Εδάφη του Καναδά και τον αντίκτυπό της στον λαό Ινουβιαλούιτ.

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