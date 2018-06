Τραμπ για Κιμ: Τώρα τον εμπιστεύομαι, ίσως σε έναν χρόνο το μετανιώσω... (vids)

Σε αποκλειστική συνέντευξή του στον Τζορτζ Στεφανόπουλος του ABC, λίγες μόνο ώρες μετά την ολοκλήρωση της ιστορικής συνάντησής του με τον Κιμ Γιονγκ Ουν και την υπογραφή της συμφωνίας, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα της Συνόδου.

Σε ερώτηση μάλιστα του ελληνικής καταγωγής δημοσιογράφου πώς είναι δυνατόν να εμπιστεύεται έναν ανελέητο δικτάτορα και δολοφόνο, ο Τραμπ ήταν σαφής: «Κι όμως, τον εμπιστεύομαι. Ίσως σε έναν χρόνο θα μου πάρεις ξανά συνέντευξη και θα σου πω ότι έκανα λάθος. Είναι πιθανό. Διαπραγματευόμαστε σε υψηλό επίπεδο. Πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν, όλα είναι πιθανά».

ABC News' George Stephanopoulos asks Pres. Donald Trump, “How do you trust a killer like that?” “I think that he really wants to do a great job for North Korea. I think he wants to de-nuke,” he replies. pic.twitter.com/3QcjVgFFIW