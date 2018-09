Αστυνομικοί εντόπισαν τον 38χρονο στην είσοδο των επισκεπτών περίπου στις 13:00, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν για οπλοκατοχή.



Παραμένει υπό κράτηση σε κεντρικό αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου, όπου και ανακρίνεται από τις Αρχές.

Scotland Yard says a man has been arrested at Buckingham Palace on suspicion of possessing a firearm