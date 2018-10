Συναγερμός στην Ευρώπη από φονική θεομηνία: Εικόνες Αποκάλυψης με ισχυρές καταιγίδες και χιόνια

Στην Ιταλία, εκτός από τα πέντε θύματα που καταγράφηκαν χθες, Δευτέρα, ένας άνδρας σκοτώθηκε σήμερα (30/10) στη Βενετία (βορειοανατολικά) από πτώση δένδρου, καθώς και ένας πυροσβέστης στον Άνω Αδίγη (βόρεια). Μια γυναίκα έχασε επίσης τη ζωή της μέσα στο σπίτι της στο Τρεντίνο (βόρεια) από κατολίσθηση λάσπης και βράχων, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ένας άλλος άνδρας έχασε τη ζωή του ενώ έκανε kitesurf (αετοσανίδα) κοντά στην Κατόλικα, στην ακτή της Αδριατικής, καθώς μια ριπή ανέμου τον έριξε πάνω στα βράχια, σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο.

Την ίδια ώρα το πτώμα ενός άνδρα ανασύρθηκε από τη λίμνη του Λέβικο, στη βόρεια Ιταλία, όπως επίσης και αυτό ενός άνδρα που αγνοούνταν ανοικτά της Καλαβρίας, καθώς το ιστιοφόρο του βρέθηκε χθες Δευτέρα πάνω στα βράχια.

Venice on 'code red' as city sees worst flooding since 2012 https://t.co/YpUQ8Co62b via @telegraphnews — Hans Noel (@ProfHansNoel) 30 Οκτωβρίου 2018

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης που κάνουν πλέον λόγο για 12 νεκρούς, περίπου 170 τουρίστες και εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία είναι αποκλεισμένοι στο πέρασμα του Στέλβιο (βόρεια Ιταλία), στα σύνορα ανάμεσα στην Ιταλία και την Ελβετία, σε ύψος άνω των 2.700 μέτρων, εξαιτίας ισχυρών χιονοπτώσεων.

Στο Φρίουλι-Βενετία Τζούλια (βορειοανατολικά), 23.000 άνθρωποι είναι χωρίς ηλεκτροδότηση και πολυάριθμοι δρόμοι είναι αποκλεισμένοι, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Major flash flood / debris flow aftermath of Fersina stream Canezza, Trentuno, north Italy today, October 28. Report: Poesia del Trentino pic.twitter.com/KCRSrxhbmx — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 28 Οκτωβρίου 2018

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις συνοδεύονται από ανέμους ταχύτητας που φθάνει τα 180 χλμ/ώρα σε ορισμένες περιφέρειες της Ιταλίας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Στη Γένοβα, το αεροδρόμιο επρόκειτο να παραμείνει σήμερα κλειστό μέχρι τις 15:00 (ώρα Ελλάδας), καθώς η πίστα του ήταν αδύνατο να χρησιμοποιηθεί λόγω των φερτών υλικών από τις βροχοπτώσεις και τους ανέμους.

Τα σχολεία της πόλης παραμένουν σήμερα κλειστά, το ίδιο και στη Ρώμη και σε πολυάριθμους άλλους δήμους της Ιταλίας.

Αυτό το κύμα κακοκαιρίας προκάλεσε επίσης χθες πλημμύρα στη Βενετία, με αποτέλεσμα να κλείσει η πλατεία του Αγίου Μάρκου.

Παράλληλα, εικόνες από το γιοτ του Μπερλουσκόνι να βυθίζεται λόγω της κακοκαιρίας κάνουν το γύρο του Διαδικτύου:

«Πνίγηκε» το ιστορικό κέντρο της Βενετίας

Απίστευτες εικόνες στη Βενετία με καταστηματάρχες να «παλεύουν» απεγνωσμένα να διώξουν με κουβάδες και σκούπες τα νερά και τουρίστες να τρώνε αμέριμνοι μέσα σε πλημμυρισμένη πιτσαρία!

Τα δύο τρίτα της Βενετίας πλημμύρισαν εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που ανέβασαν τη στάθμη της λιμνοθάλασσας.

Το νερό έφτανε μέχρι το γόνατο, αναγκάζοντας πολλούς από τους κατοίκους και τους τουρίστες που να κυκλοφορούν με πλαστικές σακούλες στα πόδια.

Παρ' όλα αυτά, αρκετά καταστήματα, ακόμα και… πλημμυρισμένα δεν σταμάτησαν στιγμή να εξυπηρετούν τον κόσμο, αφού αυτήν την περίοδο η περιοχή «βουλιάζει» (και μεταφορικά) από εκατοντάδες τουρίστες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μία πιτσαρία που λειτουργεί κανονικά, παρά το γεγονός ότι το εσωτερικό της έχει γεμίσει με νερά, ενώ οι πελάτες και το προσωπικό του μαγαζιού συμπεριφέρονται λες και δεν έχει συμβεί τίποτα!

Οι δυνατοί άνεμοι ανέβασαν τη στάθμη του νερού κατά 156 εκατοστά πριν υποχωρήσουν ξανά, πλημμυρίζοντας πάνω από 70% του ιστορικού κέντρου της Βενετίας.

Και μπορεί η πόλη να πλημμυρίζει συχνά όταν εκδηλώνονται ισχυροί άνεμοι που φουσκώνουν το νερό της λιμνοθάλασσας, ωστόσο οι χθεσινές εικόνες ήταν κάτι ασυνήθιστο ακόμα και για τους ντόπιους.

Το ανώτατο επίπεδο, εξάλλου, της στάθμης του νερού ήταν το υψηλότερο από τον Δεκέμβριο του 2008, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Βενετίας.

Εξαιτίας των σφοδρών ανέμων, τα σχολεία παραμένουν κλειστά στη Ρώμη, στη Βενετία, στη Νάπολη και σε μεγάλο μέρος της ευρύτερης περιοχής του Μιλάνου.

Χιόνια σε Ισπανία, Σλοβενία, Γαλλία - Θυελλώδεις άνεμοι σε Αυστρία, Τσεχία

Αλλά και οι γειτονικές της Ιταλίας χώρες επλήγησαν επίσης από την κακοκαιρία.

Στην Αυστρία άνεμοι, που έπνεαν με ταχύτητα μεγαλύτερη των 100 χλμ/ώρα, παρέσυραν κατά τη διάρκεια της περασμένης νύκτας ένα μέρος της σκεπής του μεσαιωνικού φρουρίου που δεσπόζει στο Σάλτσμπουργκ.

Νοτιότερα, η υπηρεσία πολιτικής προστασίας κάλεσε χθες το βράδυ τους περίπου 500 κατοίκους του χωριού Μουρ να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους και να καταφύγουν στους επάνω ορόφους εξαιτίας της υπερχείλισης του παρακείμενου ποταμού που έχει μπλοκάρει τις προσβάσεις στο χωριό.

Η ίδια προειδοποίηση εκδόθηκε και για τους κατοίκους μιας κοιλάδας κοντά στα ιταλικά σύνορα, όπου σήμερα το πρωί εκφράζονταν φόβοι ότι φράγματα μπορεί να υποχωρήσουν υπό την πίεση των υδάτων.

«Εδώ και πολλές δεκαετίες δεν έχω δει κάτι τέτοιο», δήλωσε στο δημόσιο ραδιοσταθμό ORF ο Μάρτιν Γκουγκενμπέργκερ, διοικητής των πυροσβεστών κοινότητας αυτού του τομέα όπου έχουν αποκλειστεί πάρα πολλοί μικροί δρόμοι και περίπου 10.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό.

Στη Σλοβενία, μια χώρα που βρίσκεται από χθες σε «κόκκινο συναγερμό», αγνοείται η τύχη ενός άνδρα που έκανε αετοσανίδα (kitesur), ενώ στην Κροατία, η Ριέκα πλημμύρισε και έχουν διακοπεί πολλά δρομολόγια οχηματαγωγών.

Στο ελβετικό καντόνι του Τιτσίνο, πολλοί δρόμοι έχουν αποκλειστεί εξαιτίας πλημμυρών ή πτώσεων δένδρων.

Στη Γαλλία, το χιόνι που έπεσε στο κέντρο της χώρας παγίδευσε πάνω από 2.000 οχήματα στην Κεντρική Οροσειρά ενώ έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση 195.000 νοικοκυριών.

#neige #autoroute #A89 des centaines de véhicules bloqués depuis 20h-21h. 10 à 15 cm de neige et pas de déneigeuse en vue... Des camions en travers de l’autoroute. Bref, le bazar. Exemple ici à Noirétable dans la #Loire photos envoyées par un automobiliste coincé pic.twitter.com/h9kfbWJsZ3 — Cécile Descubes (@CecileDescubes) 29 Οκτωβρίου 2018

Στην Κορσική, 21.000 νοικοκυριά παραμένουν σήμερα χωρίς ηλεκτρικό ενώ οι αρχές κάνουν το απολογισμό των ζημιών τις οποίες προκάλεσαν ριπές ανέμου ταχύτητας 160 χλμ/ώρα.

Les chutes de #neige s'estompent progressivement. Il est relevé 50 cm sur le sud de #SaintEtienne à 790 m, 35 cm à 650 m et 17 cm à 400 m. Épisode record pour une fin octobre. Localement 50/55 cm dans le Pilat et sur les hauteurs de #HauteLoire, 20 dans le Morvan. pic.twitter.com/jbrmXgU8R2 — Keraunos (@KeraunosObs) 30 Οκτωβρίου 2018

Στην Ισπανία, χιονοπτώσεις στις Αστούριες (βόρεια) προκάλεσαν προβλήματα στην κυκλοφορία ενώ 4.700 νοικοκυριά παραμένουν σήμερα χωρίς ηλεκτρικό, σύμφωνα με τις αρχές.

Στην Τσεχία, αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στα σιδηροδρομικά δρομολόγια καθώς σφοδροί άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δένδρων στις σιδηροδρομικές γραμμές ενώ περίπου 30.000 κάτοικοι παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού CEZ.