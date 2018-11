Μεξικό: Εκατοντάδες μετανάστες σκαρφάλωσαν στο φράχτη με τις ΗΠΑ - Έκλεισαν τα σύνορα

Τουλάχιστον 500 εξ αυτών, μεταξύ τους γυναίκες και παιδιά, που συμμετείχαν σε μια ειρηνική διαδήλωση κοντά στα σύνορα, κατευθύνθηκαν προς τον μεταλλικό φράκτη και άρχισαν να σκαρφαλώνουν επιχειρώντας να εισέλθουν στις ΗΠΑ.

Πολλές εκατοντάδες μετανάστες κατάφεραν να περάσουν από μια πρώτη περίφραξη προτού δεχθούν δακρυγόνα, μετέδωσε επίσης μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, την ώρα που ελικόπτερα του αμερικανικού στρατού πετούσαν πάνω από την περιοχή σε χαμηλό ύψος.

Hundreds try to storm the border. Expect significant US response #tijuana pic.twitter.com/0T50XUnXtY