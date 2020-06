J2US: Αυτός είναι ο λόγος που η Σπυροπούλου δεν εμφανίστηκε

Στην εκπομπή του OPEN «Ευτυχείτε» μίλησε ο Νίκος Κοκλώνης και αποκάλυψε τους λόγους που η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δεν εμφανίστηκε στο ομαδικό act των γυναικών στο Just The 2 Of Us.