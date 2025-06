Ρένα Μόρφη: Το βίντεο στο TikTok και η άμεση απάντηση της τραγουδίστριας

Ένα χορευτικό που ανέβασε η Ρένα Μόρφη στο TikTok ήταν αφορμή για να δεχθεί σειρά αρνητικών σχολίων. Η Ρένα Μόρφη απάντησε αμέσως, επιμένοντας πως κανείς δεν μπορεί να την περιορίσει για τη δημιουργικότητά της και στέλνοντας το μήνυμα: «Αφήστε μας να είμαστε όλα αυτά που είμαστε».

Ρένα: Το βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις

Η Ρένα Μόρφη δημοσίευσε ένα βίντεο στην πλατφόρμα TikTok, στο οποίο χορεύει με μια φίλη της στο πλαίσιο ενός δημοφιλούς trend. Στην περιγραφή του βίντεο τόνισε ότι πρόκειται απλώς για διασκέδαση, γράφοντας χαρακτηριστικά: «This is JUST FOR FUN!». Παρά το ξεκάθαρο μήνυμα, τα σχόλια που ακολούθησαν ήταν επικριτικά, με κάποιους να κάνουν λόγο για «καραγκιοζιλίκια» και «ασέβεια προς την εικόνα της».

Η απάντηση που έδωσε η Ρένα Μόρφη

Χωρίς να αφήσει αναπάντητα τα σχόλια, η Ρένα Μόρφη δημοσίευσε νέο βίντεο, στο οποίο τοποθετήθηκε.

«Μου έγραψαν "ξεκίνησες και εσύ τα καραγκιοζιλίκια", "με αγάπη σου το λέω ήσουν μια κυρία με Κ κεφαλαίο, αυτά που κάνεις δεν σε τιμούν, συμμαζέψου", "ελπίζω να χόρευες κατά αυτό τον τρόπο πλάι στον κ. Πορτοκάλογλου"» εξήγησε στο βίντεο-απάντηση η Ρένα Μόρφη.

«Έχω χορέψει δίπλα στον κ. Νίκο, έχω φορέσει μίνι, ό,τι έκαναν στο βίντεο το έκανα και στο Μουσικό Κουτί (σ.σ. η μουσική εκπομπή που παρουσίαζε στην ΕΡΤ μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου)»

«Οι άνθρωποι που κρίνουν αν εγώ χαλάω αυτή την εικόνα είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν τη μουσική μου» πρόσθεσε η Ρένα Μόρφη συμπληρώνοντας «είμαι όλα αυτά τα πράγματα, αφήστε μας να είμαστε από όλα».