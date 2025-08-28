Ζέτα Μακρυπούλια: Απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες των διακοπών της και ζητά «λίγο ακόμα…»

Η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους όμορφες στιγμές από το φετινό καλοκαίρι.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός, που εδώ και εβδομάδες βρίσκεται σε καλοκαιρινή διάθεση, περνά τις τελευταίες ημέρες των καλοκαιρινών της διακοπών σε έναν προορισμό που συνδυάζει θάλασσα, ηρεμία και χαλάρωση.

Στις νέες φωτογραφίες που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, φαίνεται να απολαμβάνει τον ήλιο και το απέραντο γαλάζιο, χαμογελαστή και με εμφανώς ανανεωμένη διάθεση.

Παράλληλα, επιλέγει να αφιερώνει χρόνο στον εαυτό της και τους αγαπημένους της ανθρώπους, βρίσκοντας την ισορροπία που χρειάζεται για να ανανεωθεί εν όψει της νέας απαιτητικής τηλεοπτικής σεζόν.

Στη λεζάντα της νέας της ανάρτησης γράφει: «Λίγο ακόμα… Μια γύρα ακόμα… Βουτιά, περπάτημα, φαγητό».