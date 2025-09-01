Χριστίνα Σούζη: Το νέο λουκ της μετεωρολόγου με άφρο μαλλί - «Έλα μέσα Τζούλιους Έρβινγκ...»

Με ανανεωμένο στιλ εμφανίστηκε η μετεωρολόγος του ΣΚΑΪ, Χριστίνα Σούζη, προκαλώντας αίσθηση με την αλλαγή στα μαλλιά της.

Η ίδια αποκάλυψε ότι η αλλαγή έγινε πριν από περίπου ένα μήνα, κατά τη διάρκεια των διακοπών της. «Μόλις τελείωσα τις υποχρεώσεις μου εδώ, πήγα στο κομμωτήριο. Είναι τα δικά μου μαλλιά με περμανάντ, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι κατσαρά», εξήγησε η μετεωρολόγος.

Στην εκπομπή «Αταίριαστοι», οι παρουσιαστές Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος δεν έχασαν την ευκαιρία να πειράξουν τη Χριστίνα Σούζη για το νέο της λουκ. «Έλα μέσα Τζούλιους Έρβινγκ», σχολίασαν, ρωτώντας μάλιστα αν τα μαλλιά θα μένουν έτσι ακόμη και αν βραχούν. Η μετεωρολόγος απάντησε χαμογελώντας: «Μπορεί να έρθω μια μέρα βρεγμένη να το δείτε. Απλώς ήθελα να αλλάξω, βαρέθηκα το ίδιο στυλ τόσα χρόνια».

Ο Χρήστος Κούτρας συνέχισε με χιούμορ, λέγοντας: «Θα σε στείλουμε με τον Αντετοκούνμπο. Με αυτό το μαλλί μεγάλωσαν οι μαμάδες μας». Η Χριστίνα Σούζη σχολίασε ότι η περμανάντ επιστρέφει δυναμικά στη μόδα, ακόμη και για τους άνδρες, τονίζοντας πόσο ωραίο αποτέλεσμα δίνει όταν αφήνεται το μπροστινό μέρος των μαλλιών να μακραίνει.