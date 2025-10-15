Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

Για χρόνια υπήρχαν εικασίες ωστόσο η αποκάλυψη έγινε!

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεν είναι μυστικό πως οι σταρ ζουν ζωές γεμάτες λάμψη, ταξίδια, ασφυκτικά προγράμματα και φωτογράφους που τους ακολουθούν παντού.

Κάποιοι ίσως να εύχονταν, έστω για λίγο, να γίνουν αόρατοι — να πιούν έναν καφέ στη γειτονιά τους χωρίς να τους «πιάσει» ο φακός. Κι άλλοι, όπως οι Daft Punk, το πήγαν ένα βήμα παραπέρα: έγιναν κυριολεκτικά ανώνυμοι.

Η μυστηριώδης ταυτότητα πίσω από τα κράνη

Για περισσότερα από 30 χρόνια, το γαλλικό ντουέτο της ηλεκτρονικής μουσικής κατάφερε να παραμείνει ένα μυστήριο. Μπορεί όλοι να γνωρίζουμε τα ονόματα των Thomas Bangalter και Guy-Manuel de Homem-Christo, όμως τα πρόσωπά τους ήταν πάντα καλυμμένα πίσω από εκείνα τα εμβληματικά ρομποτικά κράνη.

21.jpg

Ο Thomas Bangalter

Πρόσφατα όμως, φωτογραφίες των δύο μουσικών εμφανίστηκαν στο Reddit, προκαλώντας πανικό στους θαυμαστές. Οι εικόνες — που έδειχναν τους δημιουργούς των «One More Time» και «Get Lucky» χωρίς τις μεταλλικές μάσκες τους — έγιναν viral μέσα σε λίγες ώρες.

2.jpg

Ο Guy-Manuel de Homem-Christo

«Δεν θα τους αναγνώριζα ποτέ στο δρόμο»

Οι αντιδράσεις των χρηστών ήταν μοιρασμένες. Άλλοι σοκαρίστηκαν από την απλότητα των δύο καλλιτεχνών, άλλοι αρνήθηκαν να πιστέψουν ότι πράγματι πρόκειται για τους Daft Punk.

«Δεν θα τους αναγνώριζα καν αν περνούσαν δίπλα μου», έγραψε κάποιος.
«Daft Punk μοιάζουν με δύο Γάλλους από τα 70s — ποιος να το φανταζόταν;», σχολίασε άλλος.

Υπήρχαν όμως και εκείνοι που ευχήθηκαν να μην είχαν δει ποτέ τις φωτογραφίες. «Ήθελα πάντα να μάθω πώς είναι. Τώρα εύχομαι να μπορούσα να το ξεχάσω», έγραψε ένας χρήστης. Ένας άλλος πρόσθεσε: «Για μένα είναι σχεδόν καταραμένη εικόνα. Θα προτιμούσα να τους θυμάμαι μόνο ως ρομπότ που έφτιαχναν απίστευτα dance tracks.»

«Προτιμώ να είμαι άνθρωπος, όχι ρομπότ»

Οι Daft Punk διέλυσαν το 2019, μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες κοινής πορείας. Ο Bangalter, που έχει εμφανιστεί και χωρίς τη μάσκα του στο παρελθόν, μίλησε το 2023 στους New York Times εξηγώντας πως ήρθε η ώρα να γυρίσει σελίδα.

«Οι προτεραιότητές μου το 2023 είναι με το μέρος των ανθρώπων, όχι των μηχανών. Δεν έχω καμία διάθεση να είμαι ρομπότ πια», είπε χαρακτηριστικά.

Από τους «Darlin’» στο θρύλο των Daft Punk

Η ιστορία τους ξεκίνησε στις αρχές των 90s, όταν αποκαλούνταν Darlin’. Ένας μουσικός κριτικός περιέγραψε τότε τον ήχο τους ως «daft punky trash» — «ηλίθιο punk σκουπίδι». Εκείνοι, με χαρακτηριστικό χιούμορ, αποφάσισαν να κρατήσουν τη φράση και να τη μετατρέψουν σε όνομα. Έτσι γεννήθηκαν οι Daft Punk, το πιο εμβληματικό και μυστηριώδες δίδυμο της ηλεκτρονικής εποχής.

Ακόμα κι αν οι μάσκες έπεσαν, ο μύθος τους παραμένει άθικτος — γιατί τελικά, δεν χρειάζεται να βλέπεις το πρόσωπο κάποιου για να αναγνωρίσεις το αποτύπωμά του στη μουσική ιστορία.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:27ΕΛΛΑΔΑ

Φάρσαλα: Έχασε το χέρι της η 51χρονη μετά από εργατικό ατύχημα σε εκκοκκιστήριο

07:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Πώς θα πηγαίνουν οι μαθητές

07:16ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ θα ανοίξει τη διέλευση στη Ράφα προς τη Λωρίδα της Γάζας

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

06:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η διορία για να εκδώσετε νέα - Τι ισχύει με τα ραντεβού

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν: Επιστροφή στις νίκες και αγωνιστική βελτίωση - Η ώρα και το κανάλι

06:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις - Έγινε τηλεφώνημα μέσα από το κάμπινγκ στον έναν εκ των δραστών μετά τη διπλή δολοφονία

06:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

OpenAI: Ανοίγει ο δρόμος για να γίνει το ChatGPT «ερωτικός σύντροφος» των χρηστών - Τι αποκάλυψε ο Σαμ Άλτμαν

06:32LIFESTYLE

«Παίζουν τα ρέστα τους» τα στελέχη των καναλιών: Ποιες νέες εκπομπές είναι στα σκαριά

06:28WHAT THE FACT

Κορνάρετε και φωνάζετε στο τιμόνι; H επιθετική οδήγηση συνδέεται με την κακή ερωτική ζωή

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μεξικανικά και Κολομβιανά καρτέλ ναρκωτικών εκπαιδεύονται στην χρήση Drones - Συναγερμός στις αρχές ασφαλείας παγκοσμίως

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Οι 10+1 παράξενες στιγμές από τη σύνοδο κορυφής του Τραμπ στην Αίγυπτο

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμή του δόρατος για τον Τσίπρα το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου- Τα ονόματα που «παίζουν»

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αθήνα: Έκρηξη ενοικίων και πίεση στις οικογένειες - Οι τιμές αυξήθηκαν κατά 31,73% από το 2022

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεκινάει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης - Τι γίνεται με το επίδομα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Λιότσος για καταδίκη Ματθαιόπουλου στο Newsbomb: «Ο εκφοβισμός μου συνεχίστηκε και στο δικαστήριο - Η επόμενη τραγωδία είναι κοντά όσο τα βλέπουμε με χρωματιστά γυαλιά»

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αναζητούν και τρίτο πρόσωπο - Η παράδοση «έκαψε» το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.

05:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές σε αρκετές περιοχές – Νέα επιδείνωση από Παρασκευή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

06:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις - Έγινε τηλεφώνημα μέσα από το κάμπινγκ στον έναν εκ των δραστών μετά τη διπλή δολοφονία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Πώς θα πηγαίνουν οι μαθητές

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Λιότσος για καταδίκη Ματθαιόπουλου στο Newsbomb: «Ο εκφοβισμός μου συνεχίστηκε και στο δικαστήριο - Η επόμενη τραγωδία είναι κοντά όσο τα βλέπουμε με χρωματιστά γυαλιά»

05:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές σε αρκετές περιοχές – Νέα επιδείνωση από Παρασκευή

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμή του δόρατος για τον Τσίπρα το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου- Τα ονόματα που «παίζουν»

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Οι 8 κυρίαρχες χώρες στον κόσμο - Όχι με στρατό ή τεχνολογία, αλλά με τεράστια αποθέματα χρυσού

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Οι φράσεις που μισούν περισσότερο οι ταμίες των σούπερ μάρκετ και τις ακούν κάθε μέρα

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σχολιάζει όλη η Ευρώπη τη διαιτησία του ντέρμπι - «Αυτό είναι τρελό»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μεξικανικά και Κολομβιανά καρτέλ ναρκωτικών εκπαιδεύονται στην χρήση Drones - Συναγερμός στις αρχές ασφαλείας παγκοσμίως

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Η έρημος που εξαφανίζεται: Το φιλόδοξο ενεργειακό θαύμα

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Αντιφάσεις και «άλματα λογικής» από τους δύο συλληφθέντες - Το θολό τοπίο των καταθέσεων

18:18ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι γιατρός, αλλά επιχειρηματίας» - Αναβολή στη δίκη του 43χρονου «πλαστικού χειρουργού» που χτύπησε γυναίκα

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αναζητούν και τρίτο πρόσωπο - Η παράδοση «έκαψε» το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεκινάει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης - Τι γίνεται με το επίδομα

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αυτός είναι ο 22χρονος συνεργός - Το τηλεφώνημα «μυστήριο» μέσα στο κάμπινγκ

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Οι 10+1 παράξενες στιγμές από τη σύνοδο κορυφής του Τραμπ στην Αίγυπτο

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ