Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

Δεν είναι μυστικό πως οι σταρ ζουν ζωές γεμάτες λάμψη, ταξίδια, ασφυκτικά προγράμματα και φωτογράφους που τους ακολουθούν παντού.

Κάποιοι ίσως να εύχονταν, έστω για λίγο, να γίνουν αόρατοι — να πιούν έναν καφέ στη γειτονιά τους χωρίς να τους «πιάσει» ο φακός. Κι άλλοι, όπως οι Daft Punk, το πήγαν ένα βήμα παραπέρα: έγιναν κυριολεκτικά ανώνυμοι.

Η μυστηριώδης ταυτότητα πίσω από τα κράνη

Για περισσότερα από 30 χρόνια, το γαλλικό ντουέτο της ηλεκτρονικής μουσικής κατάφερε να παραμείνει ένα μυστήριο. Μπορεί όλοι να γνωρίζουμε τα ονόματα των Thomas Bangalter και Guy-Manuel de Homem-Christo, όμως τα πρόσωπά τους ήταν πάντα καλυμμένα πίσω από εκείνα τα εμβληματικά ρομποτικά κράνη.

Ο Thomas Bangalter

Πρόσφατα όμως, φωτογραφίες των δύο μουσικών εμφανίστηκαν στο Reddit, προκαλώντας πανικό στους θαυμαστές. Οι εικόνες — που έδειχναν τους δημιουργούς των «One More Time» και «Get Lucky» χωρίς τις μεταλλικές μάσκες τους — έγιναν viral μέσα σε λίγες ώρες.

Ο Guy-Manuel de Homem-Christo

«Δεν θα τους αναγνώριζα ποτέ στο δρόμο»

Οι αντιδράσεις των χρηστών ήταν μοιρασμένες. Άλλοι σοκαρίστηκαν από την απλότητα των δύο καλλιτεχνών, άλλοι αρνήθηκαν να πιστέψουν ότι πράγματι πρόκειται για τους Daft Punk.

«Δεν θα τους αναγνώριζα καν αν περνούσαν δίπλα μου», έγραψε κάποιος.

«Daft Punk μοιάζουν με δύο Γάλλους από τα 70s — ποιος να το φανταζόταν;», σχολίασε άλλος.

Υπήρχαν όμως και εκείνοι που ευχήθηκαν να μην είχαν δει ποτέ τις φωτογραφίες. «Ήθελα πάντα να μάθω πώς είναι. Τώρα εύχομαι να μπορούσα να το ξεχάσω», έγραψε ένας χρήστης. Ένας άλλος πρόσθεσε: «Για μένα είναι σχεδόν καταραμένη εικόνα. Θα προτιμούσα να τους θυμάμαι μόνο ως ρομπότ που έφτιαχναν απίστευτα dance tracks.»

«Προτιμώ να είμαι άνθρωπος, όχι ρομπότ»

Οι Daft Punk διέλυσαν το 2019, μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες κοινής πορείας. Ο Bangalter, που έχει εμφανιστεί και χωρίς τη μάσκα του στο παρελθόν, μίλησε το 2023 στους New York Times εξηγώντας πως ήρθε η ώρα να γυρίσει σελίδα.

«Οι προτεραιότητές μου το 2023 είναι με το μέρος των ανθρώπων, όχι των μηχανών. Δεν έχω καμία διάθεση να είμαι ρομπότ πια», είπε χαρακτηριστικά.

Από τους «Darlin’» στο θρύλο των Daft Punk

Η ιστορία τους ξεκίνησε στις αρχές των 90s, όταν αποκαλούνταν Darlin’. Ένας μουσικός κριτικός περιέγραψε τότε τον ήχο τους ως «daft punky trash» — «ηλίθιο punk σκουπίδι». Εκείνοι, με χαρακτηριστικό χιούμορ, αποφάσισαν να κρατήσουν τη φράση και να τη μετατρέψουν σε όνομα. Έτσι γεννήθηκαν οι Daft Punk, το πιο εμβληματικό και μυστηριώδες δίδυμο της ηλεκτρονικής εποχής.

Ακόμα κι αν οι μάσκες έπεσαν, ο μύθος τους παραμένει άθικτος — γιατί τελικά, δεν χρειάζεται να βλέπεις το πρόσωπο κάποιου για να αναγνωρίσεις το αποτύπωμά του στη μουσική ιστορία.