Ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ αποκάλυψε ότι υπέστη εγκεφαλικό πριν τρία χρόνια

Ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ ποζάρει για τους φωτογράφους στο 78ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, στη νότια Γαλλία, την Πέμπτη 22 Μαΐου 2025.

Ο διάσημος ηθοποιός Στέλαν Σκάρσγκαρντ αποκάλυψε ότι πριν από τρία χρόνια υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και από τότε δυσκολεύεται στα γυρίσματα.

Σε συνέντευξή του στο «Vulture», με αφορμή την προώθηση της ταινίας «Sentimental Value» του Γιοακίμ Τρίερ, ο Σουηδός σταρ εξήγησε ότι αυτό έγινε ανάμεσα στα γυρίσματα των δύο μερών των ταινιών «Dune» του Ντενί Βιλνέβ και των επεισοδίων της επιτυχημένης σειράς Star Wars, «Andor».

«Ήταν ο τέλειος συγχρονισμός», σχολίασε ο ηθοποιός και συνέχισε λέγοντας ότι λόγω του εγκεφαλικού, η ομιλία του έγινε «ασθενέστερη» με αποτέλεσμα να χρειαστεί ακουστικό στα γυρίσματα του «Dune: Part Two».

Ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ στην σειρά «Andor» Disney+ 2022 Lucasfilm Ltd. & TM

«Ξαφνικά, δεν μπορούσα να θυμηθώ ονόματα» είπε ο Σκάρσγκαρντ και συμπλήρωσε: «Δεν μπορώ να ακολουθήσω μια σκέψη ή να διατυπώσω ένα επιχείρημα που εκτείνεται σε αρκετές προτάσεις και φτάνει στο νόημά μου […] Αυτό είναι εξαιρετικά απογοητευτικό. Αλλά από την άλλη πλευρά, είμαι ζωντανός. Μπορώ να δουλέψω».

Και συνέχισε: «Δεν φοβάμαι το θάνατο, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα είμαι ικανός να ζήσω. Νιώθω λίγο περισσότερο σαν να ζω υπό την απειλή ενός ξίφους τώρα. Επειδή έχω ζήσει μια άτακτη ζωή. Και είμαι 74 ετών, που είμαι ήδη με πίστωση χρόνου».

Μιλώντας για τα τρία από τα οκτώ παιδιά του, τους Αλεξάντερ, Μπιλ και Γκούσταφ - που έχουν ακολουθήσει την πορεία του στην υποκριτική εξομολογήθηκε ότι η επιτυχία τους δεν οφείλεται σε εκείνον.

«Θεωρώ ότι εγώ ωφελούμαι επειδή παίρνω τόση καλή θέληση και ίσως δουλειές εξαιτίας τους» τόνισε.

Οι γιοι του Στέλαν Σκάρσγκαρντ: Γκούσταβ Σκάρσγκαρντ, Μπιλ Σκάρσγκαρντ και Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ παρευρίσκονται στην πρεμιέρα της ταινίας «It» στις 5 Σεπτεμβρίου 2017 στο Χόλιγουντ της Καλιφόρνια. Getty Images

Στα τέλη Αυγούστου, τόσο ο ίδιος όσο και ο Αλεξάντερ είχαν προβολές ταινιών στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Telluride και όπως αποκάλυψε στην προβολή της ταινίας «Sentimental Value» ο μεγαλύτερος γιος του «βγήκε έξω, συντετριμμένος και με αγκάλιασε».

Δείτε το trailer του «Sentimental Value»:

Ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ είναι περισσότερο γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες «Mamma Mia!», καθώς και για τις συνεργασίες του με τον Δανό σκηνοθέτη και σεναριογράφο Λαρς φον Τρίερ στα: «Breaking the Waves» (1996), «Dancer in the Dark» (2000), «Dogville» (2003), «Melancholia» (2011) και «Nymphomaniac» (2013), όπως αναφέρει ο Guardian.