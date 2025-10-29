Η «μικρή όμορφη δίδυμη» της Ταλούλα - Σπάνια φωτογραφία της 11χρονης κόρης του Μπρους Γουίλις

Μία από τις σπάνιες φωτογραφίες της μικρής κόρης του Μπρους Γουίλις, της 11χρονης Έβελιν, μοιράστηκε η μεγαλύτερη ετεροθαλής αδερφή της Ταλούλα.

Η 31χρονη βρέθηκε στο πλευρό της μικρής αδερφής σε έναν αγώνα μπάσκετ και δημοσίευσε φωτογραφίες στο instagram γιορτάζοντας τη νίκη, γράφοντας:



«ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ!!! Ενέργεια μεγάλης αδελφής, ναι!! Αγαπώ την μικρή μου @emmahemingwillis».

Στην πρώτη φωτογραφία, η Ταλούλα χαμογελούσε πλατιά, αγκαλιάζοντας την 11χρονη, την οποία ο ηθοποιός απέκτησε με τη σύζυγό του, Έμμα Χέμινγκ Γουίλις, όπως και άλλη μια κόρη τη 13χρονη Μέιμπελ.





Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν σε ένα πιθανότατα υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ με την Ταλούλα ντυμένη για την περίσταση με ένα κόκκινο φούτερ και τζιν.



Στα σχόλια, οι θαυμαστές επεσήμαναν πόσο μοιάζουν οι αδελφές, με έναν σχολιαστή να εκφράζει την άποψη ότι η Έβελιν μοιάζει με τη «μικρή όμορφη δίδυμη» της Ταλούλα.

Η Ταλούλα 31 ετών είναι μία από τις 3 κόρες του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ, Οι άλλες δύο είναι οι Ράνερ 37 ετών και η Σκάουτ 34 ετών.



Οι τρεις αδερφές έχουν στενή σχέση, όπως και η μητέρα τους με τη νέα οικογένεια του χολιγουντιανού σταρ, ο οποίος τον Φεβρουάριο του 2023 διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια.



