Έλενα Παπαρίζου: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της - «Δεν βρίσκομαι στο νοσοκομείο»

Στην περιπέτεια υγείας της αναφέρθηκε η Έλενα Παπαρίζου, μέσω ανάρτησής της στο Instagram το μεσημέρι του Σαββάτου (21/3).

Η τραγουδίστρια ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για το ενδιαφέρον τους και αποκάλυψε ότι μετά από ένα αλλεργικό σοκ πέρασε ένα μεγάλο κρυολόγημα που επιδείνωσε την υγεία της, με αποτέλεσμα να αναβάλει την εμφάνισή της την Τετάρτη (18/3) στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδά.

Μάλιστα, αν και δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών την ήθελαν να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, η ίδια το διεύψευσε γράφοντας: «ευτυχώς δεν βρίσκομαι στο νοσοκομείο».

«Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον. Ευτυχώς δεν βρίσκομαι στο νοσοκομείο, απλά μετά από ένα αλλεργικό σοκ είχα ένα μεγάλο κρυολόγημα. Τετάρτη τα λέμε από κοντά», έγραψε η δημοφιλής ερμηνεύτρια.

