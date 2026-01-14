Έλενα Παπαρίζου: Ο αισθησιακός χόρος ως «ντίβα» του καμπαρέ που ξεσήκωσε τους followers της
Η εντυπωσιακή εμφάνιση της δημοφιλούς ερμηνεύτριας
Ένα στιγμιότυπο από την εμφάνισή της στο μουσικοχορευτικό θέαμα «The Velvet Night», μοιράστηκε η Έλενα Παπαρίζου με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.
Σε βίντεο που ανήρτησε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η δημοφιλής τραγουδίστρια εμφανίζεται να ερμηνεύει το "Be Italian", καθισμένη σε καρέκλα με θεατρική αισθητική, μαγεύοντας το κοινό με τον αισθησιακό χορό της.
