Έλενα Παπαρίζου: Ο αισθησιακός χόρος ως «ντίβα» του καμπαρέ που ξεσήκωσε τους followers της

Ένα στιγμιότυπο από την εμφάνισή της στο μουσικοχορευτικό θέαμα «The Velvet Night», μοιράστηκε η Έλενα Παπαρίζου με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

Σε βίντεο που ανήρτησε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η δημοφιλής τραγουδίστρια εμφανίζεται να ερμηνεύει το "Be Italian", καθισμένη σε καρέκλα με θεατρική αισθητική, μαγεύοντας το κοινό με τον αισθησιακό χορό της.

https://www.instagram.com/reel/DTdYhohDXxR/

