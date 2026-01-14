Έλενα Παπαρίζου: Ο αισθησιακός χόρος ως «ντίβα» του καμπαρέ που ξεσήκωσε τους followers της

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της δημοφιλούς ερμηνεύτριας 

Newsbomb

Έλενα Παπαρίζου: Ο αισθησιακός χόρος ως «ντίβα» του καμπαρέ που ξεσήκωσε τους followers της
LIFESTYLE
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα στιγμιότυπο από την εμφάνισή της στο μουσικοχορευτικό θέαμα «The Velvet Night», μοιράστηκε η Έλενα Παπαρίζου με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

Σε βίντεο που ανήρτησε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η δημοφιλής τραγουδίστρια εμφανίζεται να ερμηνεύει το "Be Italian", καθισμένη σε καρέκλα με θεατρική αισθητική, μαγεύοντας το κοινό με τον αισθησιακό χορό της.

https://www.instagram.com/reel/DTdYhohDXxR/

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ιράν: Τα τέσσερα «σημάδια» που δείχνουν άμεσο χτύπημα - Από το Κατάρ ως το Γκουάμ

20:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Πρέπει να νικήσουμε τον Παναθηναϊκό, αυτό κάνουν οι μεγάλες ομάδες» - Οι δηλώσεις Νίκολιτς

20:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πυρά» Σδούκου κατά ΠΑΣΟΚ: «Έγινε ΣΥΡΙΖΑ και υπερασπίζεται το αφήγημα του Αραχωβίτη»

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Επιστρέφει στο Λονδίνο αλλά η βασιλική οικογένεια θα είναι... στη Σκωτία

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν - Φρουροί της Επανάστασης: Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε ΗΠΑ και Ισραήλ

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Ιταλία: Συνελήφθη 27χρονος babysitter για παιδεραστία - Βρέθηκαν βίντεο με σεξουαλικές κακοποιήσεις παιδιών

19:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2: Δύο γκολ σε 15 λεπτά με Μύθου και Οζντόεφ ο «Δικέφαλος του Βορρά»

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Αποκαλύψεις για την σερβιτόρα με το κράνος - Είχε καταγγείλει τους ιδιοκτήτες για τις συνθήκες εργασίας

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέος γύρος ερευνών με θερμικές κάμερες και drones για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού

19:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Τα highlights του προημιτελικού στο Κύπελλο Ελλάδας

19:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση RealPolls: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με 28,7% - Δεύτερη η Πλεύση - Τι λένε οι πολίτες για τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Lufthansa: Κάλεσε τους υπαλλήλους της να φύγουν από το Ισραήλ - Ακύρωση πτήσεων

19:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παγώνει την έκδοση βίζας για 75 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και του Ιράν

19:28ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εκδίδει απειλή δολοφονίας κατά του Τραμπ: «Αυτή τη φορά, η σφαίρα δεν θα αστοχήσει»

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις: Αποσύρουν δυνάμεις από το Κατάρ και οι Βρετανοί μετά την προειδοποίηση του Ιράν

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Κάθειρξη σε 28χρονο που πάτησε με το αυτοκίνητο δύο φορές 63χρονο – Πίστευε ότι είχε σχέση με την σύντροφό του

19:09LIFESTYLE

Αθώα η Κιάρα Φεράνι για το σκάνδαλο «Pandorogate»

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Την έναρξη της 2ης φάσης της εκεχειρίας ανακοίνωσε ο Γουίτκοφ - Θέλουν αφοπλισμό της Χαμάς

19:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ 0-1: «Παλικάρι» από την Κρήτη! Πήρε μεγάλη πρόκριση στη Νέα Φιλαδέλφεια

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Η Σουηδία στέλνει στρατιώτες στη Γροιλανδία, μετά τις απειλές Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:28ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εκδίδει απειλή δολοφονίας κατά του Τραμπ: «Αυτή τη φορά, η σφαίρα δεν θα αστοχήσει»

19:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση RealPolls: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με 28,7% - Δεύτερη η Πλεύση - Τι λένε οι πολίτες για τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Έντονη κακοκαιρία και πυκνές χιονοπτώσεις την επόμενη εβδομάδα με επίκεντρο Βαλκάνια και Ελλάδα

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: Νέο «χειρόφρενο» την Πέμπτη - Θα γίνει πομπή προς το Μαξίμου

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

19:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2: Δύο γκολ σε 15 λεπτά με Μύθου και Οζντόεφ ο «Δικέφαλος του Βορρά»

16:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή; Η προϋπόθεση του Σιβηρικού Αντικυκλώνα και η ταλάντωση Madden - Julian

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Πλήγμα του Τραμπ κατά του Ιράν, «πιθανό στις επόμενες 24 ώρες», προειδοποιούν αξιωματούχοι

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Lufthansa: Κάλεσε τους υπαλλήλους της να φύγουν από το Ισραήλ - Ακύρωση πτήσεων

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Έσκασαν τα λάστιχα των τρακτέρ των αγροτών που συμμετείχαν στη χθεσινή σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό

16:53ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα «Κίμων»: «Σκίζει» τα κύματα λίγο πριν την άφιξή της στην Ελλάδα η πρώτη Belharra - Εντυπωσιακές εικόνες

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ενόχληση για τις κινήσεις Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ στο ενεργειακό μέτωπο

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Η Λόρα γνώρισε κάποιον σε εφαρμογή και σκόπευε να τον συναντήσει, είπαν φίλες της στην Ασφάλεια

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Αποκαλύψεις για την σερβιτόρα με το κράνος - Είχε καταγγείλει τους ιδιοκτήτες για τις συνθήκες εργασίας

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 13/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 11.000.000 ευρώ

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στο νησί των Ιωαννίνων: Βλάβη στην πλατφόρμα που το συνδέει με την ηπειρωτική χώρα

11:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Μουζακίτης μετακόμισε στα νότια προάστια για να είναι κοντά στο προπονητικό του Ολυμπιακού - Οι δύο ξένες ομάδες που θα προτιμούσε αν οι ερυθρόλευκοι τον παραχωρήσουν

17:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέο επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου - Αραχωβίτης: «Δεν είμαι εισαγγελέας για να κρίνω»

11:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στον Ασπρόπυργο για τις ρευματοκλοπές: Είχαν παράνομα 420 μέτρα καλωδίων - 10 συλλήψεις

14:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Αυτοψία σε δικηγορικό γραφείο για τον νέο ψηφιακό δικαστικό φάκελο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ